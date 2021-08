Camping-Boom Der TCS will sein Angebot ausbauen und künftig stärker gegen Wildcamper und andere Trittbrettfahrer vorgehen Über die letzten sechs Jahre hat der TCS in der Schweiz sein Angebot von 29 auf 24 Campingplätze reduziert. Trotzdem wuchs die Zahl der Logiernächte von 550'000 2013 auf 780'000 im vergangenen Jahr. Jetzt sollen zwei neue Plätze in Lugano und Elm dazukommen. Sébastian Lavoyer 25.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geben Saisonniers wie Kernen (vorne) oder Flückiger (hinten) ihren Stellplatz auf, behält es sich der TCS derzeit vor, den Platz fortan als Touristenplatz zu vermieten. Wegen der grossen Nachfrage und obschon man dankbar ist für die Stammkundschaft. Hanspeter Bärtschi / SZ

Als Oliver Grützner vor rund zehn Jahren zum TCS stiess und Leiter Tourismus und Freizeit wurde, da war alles andere als klar, wie es mit den Campingplätzen weitergehen sollte. Es waren wohl die Nachwehen der Finanzkrise, welche die Logiernächte auf den Campingplätzen noch weiter nach unten drückten. Die Frage, die den Touring Club Schweiz umtrieb: Sollen wir weiter investieren oder aus diesem Geschäft aussteigen?

Er machte sich also mit seinem Team daran, einen Weg aufzuzeigen, wie man das Geschäft in die Zukunft führen kann. Und Solothurn diente dabei als Prototyp. Die Strategie kurz zusammengefasst: Der TCS holte die Restaurants zurück und führte sie fortan selbst. Man brachte die Infrastruktur auf Vordermann, Wifi, bessere Stromversorgung, grössere Parzellen. Grützner bringt es auf den Punkt: «Ein Camping ist keine Kaserne, sondern ein Ort der Erholung.»

Olivergrützner ist der Mister Camping beim TCS. Als er die Leitung übernahm, stand man vor der Frage, ob man das Camping-Geschäft aufgeben will, jetzt boomt es. Hanspeter Bärtschi / SZ

Hinzu kam ein sich langsam verstärkender Trend. Weg von Überseeferien auf Bali hinzu VW-Tour in der näheren Umgebung, weg vom Ayurevda-Seminar in Indien hin zum Yoga-Weekend im Engadin. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit wuchs und seit 2016 stiegen die Logiernächte nur noch an. Und dann kam Corona, der Lockdown. Die Menschen waren eingesperrt – und danach drängten sie raus. Raus in die Natur, raus auf die Campingplätze. Grützner:« Obwohl wir neun Wochen komplett schliessen mussten, waren wir 2020 noch erfolgreicher als 2019.»

Schweizweit verbuchte der TCS noch 2013 550'000 Logiernächte auf seinen Campingplätzen, 2019 waren es 624'000, 2020 783'000 und 2021 (Stand Ende Juli) schon wieder 622'000. Und das obwohl man zwischen 2013 und 2019 die Zahl der Campingplätze von 29 auf 24 reduzierte. Und trotz des schlechten Wetters diesen Sommer (drei Plätze mussten temporär geschlossen werden, am schlimmsten traf es Gampelen am Neuenburgersee). Es gibt kein Halten mehr.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Nachdem der TCS zuletzt 5 Plätze, die man als nicht zukunftsträchtig einstufte, abgesetzt hat, ist man nun dabei, auszubauen. Zwei sind schon offiziell: Zum einen ist man daran, ein Glamping in Lugano zu realisieren. Ein Projekt, das man gemeinsam mit der Stadt realisieren will. Und zwar auf dem Gelände der Piscina di Carona, einer Badi, die seit Jahren defizitär ist. Grützner: «Rund um den 10-Meter-Sprungturm aus den 60er-Jahren hat es viel Platz. Wir würden einen Teil davon mit coolen Zelten oder Designbungalows füllen und der Stadt eine Pacht zahlen.» Mit dem eingenommenen Geld könnte man die Anlage sanieren und zusammen würde man mehr Leute anlocken.

Saisonniers Nicht überall sind sie gerne gesehen Die riesige Nachfrage hat auch dazu geführt, dass Saissoniers nicht mehr auf allen Campingplätzen gern gesehen Gäste sind. TCS-Campingleiter Oliver Grützner sagt: «Saisonniers sind unsere Stammkunden. Wenn sie sich an die Regeln halten, schmeissen wir niemanden raus.» Kündet allerdings jemand, behalten sie sich das Recht vor, die Parzelle fortan als Touristenparzelle zu vermieten.

Das andere Projekt will man in Elm realisieren. Auf grüner Wiese. Das Heimatdorf von Vreni Schneider ist touristisch mässig gut erschlossen. Eine Projektfördergruppe ist im Rahmen einer Analyse zum Schluss gekommen, dass ein Camping fehlt und so wurde der TCS angefragt. Warum? Grützner: «Wir haben anderthalb Millionen Mitglieder und grosse Erfahrung auf dem Gebiet. Wir bauen keine Hotelbunker, sondern machen das minimalinvasiv. Und sobald wir das publik machen, wird das laufen.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der Trend zum Campen wird vielleicht abflachen, aber nicht zurückgehen, davon ist TCS-Campingleiter Oliver Grützner überzeugt. Das zeigt sich auch daran, dass die Konkurrenz gewachsen ist in den letzten zwei Jahren. Wildes Campieren wurde in gewissen Regionen geduldet. Andernorts gab es Hoteliers, Gemeinden oder Bergbahnen, die temporäre Stellplätze anboten und zum Teil nicht einmal Kurtaxen einzogen, wie Grützner erzählt. «Da war einiges drunter, das rechtlich zweifelhaft oder nicht legal war. Das können wir in Ausnahmesituationen wie zuletzt dulden, aber über die Dauer nicht», so Grützner.