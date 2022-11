Business in China Ruedi Nützi: «Die chinesische Regierung setzt alles daran, ausländische Firmen nach China zu holen und zu instrumentalisieren» Ist es nicht fahrlässig, unter einem fast allmächtigen Xi Jinping in China zu investieren, so wie es Ypsomed jetzt macht? Das wollten wir von China-Experte Ruedi Nützi wissen. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 18.11.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ruedi Nützi, Direktor FHNW, wird demnächst pensioniert. Bruno Kissling

Herr Nützi, seit dem Parteitag Ende Oktober hat Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping quasi unbeschränkte Macht. Jetzt will Ypsomed in eine neue Fabrik in Changzhou investieren. Ist das nicht ein fahrlässiges Risiko?

Nein, das ist es bei Ypsomed-CEO Simon Michel mit Sicherheit nicht. Wir haben zwei, drei Mal länger miteinander gesprochen und ich weiss, dass er Land und Leute sehr gut kennt. Er ist kein Greenhorn und weiss genau, was er macht. Wenn man wie er Partner vor Ort hat, kann man die Risiken minimieren.

Können Sie das bitte ausführen?

Für die Pharma- und Medtech-Branche ist China nach wie vor äusserst attraktiv. Die Überalterung der Gesellschaft schreitet voran, Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht und Diabetes nehmen zu. China ist ein extrem grosser und attraktiver Markt – und da ist Schweizer Know-how natürlich gefragt. Ich bin überzeugt, dass es ausschliesslich ökonomische Überlegungen waren, die Michel zu diesem Schritt bewegt haben.

Ist es nicht auch so, dass China grossen Druck ausübt auf westliche Unternehmen, die Produktion nach China zu verlegen?

Die chinesische Regierung setzt sicher alles daran, Firmen nach China zu holen und ausländische Firmen zu instrumentalisieren. Aber so wie ich Simon Michel kenne, hat er eine genaue Risikoanalyse gemacht. Wie gesagt, kennt er die Kultur. Da wird er sich kaum von der Provinzregierung die Bedingungen diktiert haben lassen. Bemerkenswert ist, dass Ypsomed in China produzieren wird, die Entwicklung aber weiterhin in der Schweiz passiert.

Inwiefern ist das bemerkenswert?

Es ist ein klares Bekenntnis zum Innovationsstandort Schweiz. Aber die Chinesen versuchen selbstverständlich, Firmen dazu zu bringen, nicht nur Vertriebsgesellschaften zu gründen, sondern eben auch ihre Entwicklungsabteilungen vor Ort anzusiedeln.

Ganz allgemein: Ist es sinnvoll, noch in China zu investieren?

Generalisierend kann man sagen, dass Schweizer Firmen heute sicher eine aktualisierte Risikoanalyse durchführen müssen. Die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Der Einfluss der Politik hat seit Corona zugenommen, die Covid-Strategie zeigt das bis heute.

Es ist schwieriger, Geschäfte zu machen in China.

Ja, mit Sicherheit. Das hat neben den politischen Unsicherheitsfaktoren auch mit der zunehmend stärkeren chinesischen Konkurrenz zu tun.

Was raten Sie Schweizer Unternehmen?

Diese Frage kann man nicht allgemein beantworten. Ypsomed baut eine Produktion auf. Andere haben sich dagegen entschieden, was genauso Sinn machen kann. Zum Beispiel die Fraisa, die in China eine reine Vertriebsgesellschaft betreibt. Oder die Milchgenossenschaft Mooh, die in 20 Kantonen der Schweiz tätig ist.

Erzählen Sie, bitte.

Die Firma ist seit zehn Jahren in China aktiv. Aus Qualitätsgründen wird der Käse aber in der Schweiz produziert und in China online vertrieben. Eine Produktion vor Ort in China war nie die Absicht. Erfolgreich ist das Modell trotzdem. Wie gesagt: Je nach Branche gehen die Firmen mit den aktuellen Herausforderungen anders um. Meine Einschätzung ist die, dass sich die über 1000 Schweizer Firmen in China clever und rasch an die neuen Bedingungen anpassen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen