Bis 2040 sollen in Solothurn nur noch Elektrobusse fahren

Busflotten Der Kanton Solothurn soll sich an der Umstellung auf Elektrofahrzeuge beteiligen können Der Kanton soll die «Dekarbonisierung» des öffentlichen Verkehrs, die Umstellung von Diesel- auf Elektrobusse, fördern. Eine Gesetzesrevision, die ihm das erlaubt, ist jetzt spruchreif. Urs Moser 11.03.2022, 05.00 Uhr

In Baden zum Beispiel fahren Elektrobusse der Bellacher Firma Hess, in Solothurn aber (noch) nicht. Alex Spichale

Das neue Gesetz über den öffentlichen Verkehr ist bereit zur Behandlung im Kantonsrat. Der Regierungsrat hat «nach den vorwiegend positiven Rückmeldungen» in der Vernehmlassung die definitive Botschaft dazu verabschiedet.

In einem wesentlichen Punkt allerdings, ohne den in der Vernehmlassung ebenfalls geäusserten Bedenken Rechnung zu tragen. Mit der Totalrevision des ÖV-Gesetzes soll die Rechtsgrundlage für ein kantonales Engagement in der «Dekarbonisierung» des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs geschaffen werden: Der Kanton soll sich an der Umstellung der Busflotten von Dieselfahrzeugen auf ökologischere Antriebssysteme beteiligen, nach aktuellem Stand der Technik heisst das Elektrobusse.

Am Modell scheiden sich die Geister

Ein finanzielles Engagement für einen umwelt- und klimafreundlicheren Busverkehr ist im Kantonsparlament im Grundsatz (fast) unbestritten, wie sich zeigte, als der Regierungsrat schon letztes Jahr ein entsprechendes Förderkonzept vorlegte. Nur die SVP hält einen Einsatz von Steuermitteln dafür weder für opportun noch für notwendig. Uneinigkeit herrscht hingegen, wie dieses Engagement genau ausgestaltet werden soll.

Von bürgerlicher Seite (FDP und Handelskammer) wurde in der Vernehmlassung zur nun vorliegenden Gesetzesrevision der Ansatz der Regierung kritisiert. Statt höheren Betriebskostenbeiträgen hätte man einmalige Investitionshilfen favorisiert. Das werde der technischen Entwicklung und der damit verbundenen Dynamik besser gerecht als jahrelange Mehrabgeltungen.

Förderbeiträge seien zudem mit einer schrittweisen Senkung zu befristen. Nur so seien Abweichungen vom Prinzip der Wirtschaftlichkeit zu tolerieren.

Regierung hält an ihrem Vorschlag fest

Davon findet sich nichts in der nun verabschiedeten Botschaft, der Regierungsrat hält an seinem Modell fest: Der Kanton ist Besteller des Angebots im öffentlichen Verkehr. Nicht gedeckte Betriebskosten einer Linie werden von ihm abgegolten, genauer vom Kanton und den Gemeinden, die sich zu 37 Prozent beteiligen. Und nach diesem Prinzip soll es auch bei der Förderung der Umstellung von Busflotten auf Batteriebetrieb laufen.

Stellt ein Busbetrieb auf Elektrofahrzeuge um, nimmt der Kanton dafür maximal 20 Prozent höhere Abgeltungen gegenüber einem Betrieb mit herkömmlichen Dieselbussen in Kauf. Der Regierungsrat rechnet dabei mit jährlichen Mehrausgaben von rund drei Millionen, wobei anzunehmen ist, dass mit dem technologischen Fortschritt die Mehrkosten für neue Antriebsformen sinken.

Fahrzeuge sollen aber erst ersetzt werden, wenn sie ihre technische Lebensdauer erreicht haben. Mit diesem Ansatz, schätzt der Regierungsrat, sollte sich eine vollständige Dekarbonisierung der Busflotten bis zum Jahr 2040 ergeben.

Für den Regierungsrat sprechen verschiedene Argumente für diesen Weg anstelle einer direkten Investitionsförderung. Man wolle die Rollen von Kanton als Besteller des ÖV-Angebots und Transportunternehmen als Leistungserbringer nicht vermischen.

Ein weiterer Punkt: Mehr als die Hälfte der ÖV-Linien im Kanton sind grenzüberschreitend. Mit einem System von Investitionsbeiträgen würden sich Fragen über Eigneranteile, Bilanzierung und Abschreibung von Investitionen stellen, was die Finanzierung von grenzüberschreitenden Linien erschweren könnte.

Ausflugsziele mit dem Bus erschliessen

In weiten Teilen nimmt die Revision des kantonalen ÖV-Gesetzes notwendige Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen in übergeordnetem Bundesrecht vor. Eine eigentliche Neuerung neben der Förderung von Elektrobussen: Der Kanton soll bei Transportunternehmen neu auch Angebote zur Erschliessung von Ausflugszielen mit dem öffentlichen Verkehr bestellen können.

Der entsprechende Absatz hält dazu fest, dass sich der Kanton dazu mit den betroffenen Regionen und Gemeinden abzusprechen hat, zum Beispiel im Rahmen einer Regionalplanungsgruppe. Und Voraussetzung für solche Bestellungen ist, dass die entsprechenden Gebiete als Ausflugsziele von mindestens regionaler Bedeutung im Richtplan festgesetzt sind.