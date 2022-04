Die Gründe für Verzögerung der Sanierung des Weissensteintunnels

Bundesverwaltungsgericht Juristisches Hickhack und ein formeller Fehler: Darum verzögert sich die Sanierung des Weissensteintunnels Die Sanierung des Weissensteintunnels verzögert sich weiter. Nun ist auch klar, wieso: Ein formeller Fehler des Bundesverwaltungsgerichts ist mitverantwortlich. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 05.04.2022, 11.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Da war die Welt noch in Ordnung: 2016 erläuterte die BLS die Pläne für die Tunnelsanierung. Georgios Kefalas

Der Bahntunnel durch den Weissenstein müsste dringendst saniert werden. Nur dank Notmassnahmen kommt der Zug überhaupt noch sicher von Oberdorf nach Gänsbrunnen: Die BLS lässt regelmässig Inspektionen im Tunnel durchführen und setzt darauf aufbauend die nötigen Unterhalts- und Sicherungsmassnahmen um.

Und nun verzögert sich die Sanierung noch weiter, wie die BLS vergangene Woche bekanntgab. Frühstens 2024 könne damit begonnen werden. Der Grund dafür ist ein juristisches Hickhack um den Vergabeentscheid der BLS: Gleich drei Akteure reklamieren den lukrativen Auftrag für sich und gehen dafür durch sämtliche Instanzen.

Aber auch ein formeller Fehler des Bundesverwaltungsgerichts ist mitverantwortlich, dass das Verfahren so lange andauert. Dies geht aus dem Urteil des Bundesgerichts vom 28. Februar hervor.

Die Vorgeschichte: Seit 2020 ein Hickhack

2020 gab die BLS den Auftrag, nachdem sie ihn öffentlich ausgeschrieben hatte, der Implenia Schweiz AG – sie sollte die Arbeiten für 66 Millionen Franken durchführen.

Dagegen gab es Widerstand. Sowohl die Bietergemeinschaft EWT (vertreten durch das Bauunternehmen Porr Suisse AG), die im Vergabeverfahren auf dem zweiten Platz gelandet war, wie auch die Arge Marti Weissensteintunnel (eine Arbeitsgemeinschaft des Baukonzerns Marti), die vierte wurde, erhoben Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht.

In einem ersten Schritt hob die BLS den eigenen Vergabeentscheid auf und liess ihn durch externe Experten überprüfen. Da diese zum selben Schluss kamen, vergab die BLS den Auftrag erneut an die Implenia.

Bundesverwaltungsgericht gibt den Auftrag dem Zweitplatzierten

Doch das liess das Bundesverwaltungsgericht nicht gelten. Es kam zum Schluss: Die Implenia hätte nicht berücksichtigt werden dürfen. Der Grund: In der Ausschreibung war als Vorgabe definiert, dass maximal 35 Prozent der Arbeiten durch Subunternehmer ausgeführt werden dürfen. Dieser Anteil sollte nicht zu hoch sein, damit klar bleibt, wer für die Baustelle verantwortlich ist und für Schäden haftet. Mit 35,69 Prozent war dieser Fremdanteil in der Implenia-Offerte um 0,69 Prozent zu hoch.

Den Auftrag vergaben die Richter deshalb automatisch an die Zweitplatzierte, die Bietergemeinschaft EWT.

Dagegen wehrten sich nun sowohl die Implenia als auch die Arge Marti Weissensteintunnel. Beide legten beim Bundesgericht Beschwerde ein.

Und dieses hat nun das Verfahren ans Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen.

Formelle Fehler vom Bundesverwaltungsgericht

Der Grund: Dieses hatte die bisherigen Beschwerden in verschiedenen Verfahren behandelt. Nur: Ein Entscheid in einem Verfahren hatte direkten Einfluss auf die anderen. Ein Beispiel: Als das Bundesverwaltungsgericht den Auftrag der Bietergemeinschaft EWT zusprach, schaute die Arge Marti Weissensteintunnel automatisch in die Röhre. Ausserdem konnte sie sich in jenem Verfahren nicht äussern.

Rein theoretisch sei es zwar schon möglich, diese ganze Geschichte in separaten Verfahren zu behandeln, so das Bundesgericht. Aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Und diese seien hier nicht eingehalten worden.

So hätten nicht dieselben Richter die Verfahren beurteilt. In einem entschied ein Dreiergremium. In einem anderen ein Fünfergremium. Und auch zeitlich verliefen die Verfahren nicht parallel: Als die Bietergemeinschaft EWT den Zuschlag erhielt, war im Verfahren mit der Arge Marti Weissenstein noch nicht einmal der Schriftwechsel abgeschlossen gewesen.

Deshalb geht das Ganze nun zurück ans Bundesverwaltungsgericht. Dieses muss nun in einem einzigen Verfahren sämtliche Beschwerden rund um den Vergabeentscheid behandeln. Bis wann dieser Entscheid fällt, ist offen. Und auch gegen diesen Entscheid können die unterlegenen Parteien Beschwerde einlegen. Dann ginge das Ganze wieder ans Bundesgericht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen