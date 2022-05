Kantonsrat Solothurn: Steuererleichterungen für Solaranlagen

Es ist ein Szenario, das hochaktuell geworden ist: Was, wenn wir plötzlich zu wenig Storm haben? Der Krieg in der Ukraine befeuert das Schreckensszenario. Aber auch das gescheiterte Rahmenabkommen mit der EU – der Import von Strom könnte in Zukunft in Frage gestellt sein. Wie sich der Kanton auf eine Strommangellage vorbereitet, wollte die FDP Fraktion wissen. Und ob es Notfallpläne gebe.

Die gibt es. Wobei der Kanton in solch einer Ausnahmesituation naturgemäss nur sehr wenig tun kann. Die Bevölkerung würde man informieren, Notfalltreffpunkte einrichten. Auch müssen verschiedene Tankstellen im Kanton eine Mindestmenge Treibstoff lagern, um sicherzustellen, dass etwa Rettungsfahrzeuge weiterhin fahren können.

Da der Handlungsspielraum in dieser Situation begrenzt ist, gelte es vielmehr, dafür zu sorgen, dass es gar nie so weit kommt, so die einhellige Meinung im Rat.

Man müsse erneuerbare Energien ausbauen – eine regelrechte Fotovoltaik-Anbauschlacht starten, schlug die GLP vor. Man solle viel stärker auf Stromsparmassnahmen setzen, riet die Mitte. Beides zusammen, wie auch einen Ausbau der Windkraft, forderten die Grünen. Man solle die AKW’s laufen lassen, war aus den Reihen der SVP zu vernehmen.

Nur Simon Michel (FDP, Solothurn) scherte als Einzelsprecher aus und verlangte von der Regierung, auch für den Worstcase noch bessere Vorbereitungsmassnahmen zu treffen. Denn einfach die Produktion von Firmen zu drosseln, wie es im Ernstfall vorgesehen ist, wäre «ein Desaster», sagte er. Die Regierung solle eine Taskforce zu diesem Thema gründen, um weitere Möglichkeiten aufzuzeigen.

Man sei tatsächlich vor einer grossen Herausforderung, sagte Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss. Aber man sei auf dem richtigen Weg, um unabhängiger und erneuerbarer zu werden. Eine Taskforce einzusetzen, wie es Michel forderte, würde man prüfen. (rka)