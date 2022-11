Bundesratswahlen Solothurner Nationalrätin: «Wenn die SP sagt, dass Männer nicht erwünscht sind, erweist sie sich einen Bärendienst» Dass die Parteileitung der SP für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga auf eine reine Frauenkandidatur setzen will, kommt bei SP-Nationalrätin Franziska Roth nicht gut an. Christof Ramser Jetzt kommentieren 07.11.2022, 15.50 Uhr

Für Franziska Roth darf ein Kriterium wie das Geschlecht keine Zulassungshürde für einen Posten sein. Hanspeter Bärtschi

Dass die Parteileitung der SP bei den bevorstehenden Bundesrats-Ersatzwahlen auf ein reines Frauenticket setzen will, kommt nicht nur gut an. Der Zürcher Ständerat und Strafrechtsprofessor Daniel Jositsch, der gerne als Nachfolger von Simonetta Sommaruga in die Landesregierung einziehen würde, findet dies «diskriminierend».

In der «Sonntagszeitung» spricht ihm die Solothurner SP-Nationalrätin Franziska Roth nun ihre Unterstützung zu. Eine Fixierung auf ein reines Frauenticket finde sie undemokratisch und strategisch ungeschickt: «Wir dürfen den Männern nicht von vornherein die Hosen abschneiden.» Roth ist gar überzeugt: Mit einer internen Ausmarchung mit Frauen und Männern sei der Sache der Gleichstellung mehr gedient.

Franziska Roth, mit Philipp Hadorn haben Sie 2019 selber einen Mann aus dem Nationalrat verdrängt. Schlagen Sie nun aus schlechtem Gewissen einem Mann eine Bresche?

Franziska Roth: Überhaupt nicht. Übrigens habe ich damals keinen Mann verdrängt, respektive man hat mich nicht gewählt, bloss weil ich eine Frau bin. Ich habe aber aufgezeigt, nachdem es zwischen mir und Philipp Hadorn bereits zuvor knapp geworden ist, dass es mir mit der Wahl ernst ist. Dass Wählerinnen und Wähler bei gleicher Qualifikation eine Frau bevorzugen, ist legitim. Das muss ein Mann aushalten können, und das würde auch Daniel Jositsch aushalten.

Daniel Jositsch findet ein ausschliesslich weibliches Bundesratsticket diskriminierend. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Wo liegt dann das Problem?

Mir geht es darum, dass alle Menschen, die dafür infrage kommen, zu einer Ausmarchung antreten dürfen. Das ist meine tiefe, sozialdemokratische Überzeugung. Wenn die SP zum Vornherein sagt, dass Männer nicht erwünscht sind, erweist sie sich einen Bärendienst für die Gleichstellung. Denn dann besteht die Gefahr, dass Frauen auf ihr Geschlecht reduziert werden. Wir haben sehr gute Kandidatinnen. Um bei Wahlen das Maximum herauszuholen, müssen alle fähigen Kräfte zugelassen werden, die dann auf Herz und Nieren geprüft werden sollen. Das stärkt insbesondere den nominierten Frauen den Rücken.

Sehen Sie das Risiko, dass in der SP Männer gar keine Männer mehr antreten, weil sie sich sowieso keine Chancen ausrechnen?

Dass ein Geschlecht nicht erwünscht ist, haben wir Frauen jahrzehntelang erlebt. Mit der Nichtwahl von Lilian Uchtenhagen 1983 und von Christiane Brunner zehn Jahre später hat die SP zudem zweimal schwierige Situationen durchgemacht. Aber eine Ungerechtigkeit darf man nicht mit einer Ungerechtigkeit bekämpfen. Es dient der Gleichstellung der Frau in meinen Augen in keinster Weise, wenn Männer nun das tun sollen, was wir Frauen jahrhundertelang tun mussten: Sich erst dann zu melden, wenn man erwünscht ist.

Thomas Geiser, emeritierter Professor für Arbeitsrecht, sagt: «Würde es sich um ein Anstellungsverfahren handeln, wäre das geplante Vorgehen der Parteispitze grundsätzlich diskriminierend.» Teilen Sie die Auffassung?

Ich bin der Meinung, dass ein Kriterium, in das man hineingeboren wird, oder das man sich nicht ausgesucht hat, keine Zulassungshürde sein darf. So habe ich mich zweimal gegen eine Altersguillotine gewehrt, als der Kanton Solothurn für eine Stelle im Gefängnis Schachen sowie die solothurnische Gebäudeversicherung für eine Stelle keine Bewerber über 45 Jahren zulassen wollte. Das geht nicht.

Muss die SP ein Stück weit kompensieren, dass andere Parteien, zuvorderst die SVP, kaum Frauen in Spitzenämter bringt?

Dass in der SVP Frauen fast chancenlos sind, so wie sich dies bei den bevorstehenden Nationalratswahlen im Kanton Solothurn wieder zeigt, kritisiere ich. Aber das muss die SP nicht kompensieren. Es ist mir ein Anliegen, dass beide Geschlechter vertreten sind. Als Feministin will ich echte Gleichstellung und Gleichberechtigung. Das kann für mich so weit gehen, dass bei der Besetzung einer einzelnen Stelle entschieden wird: Wir wollen eine Frau. Deshalb redet man in der Wirtschaft ja zu Recht über Frauenquoten.

«Als Feministin will ich echte Gleichstellung und Gleichberechtigung», sagt Franziska Roth. Michel Lüthi

Nun geht es aber um den Bundesrat.

Ja, und dafür brauchen wir Leute, die dieses Amt wirklich wollen. Unser Land ist nach dem Scheitern des Rahmenabkommens in der Europafrage blockiert und bezüglich Kommunikation und Zusammensetzung hat sich jüngst gezeigt, dass unser Bundesrat nicht der krisensicherste ist. Wohlverstanden: Es geht bei der SP jetzt um die interne Ausmarchung, und dafür sollen alle zugelassen werden und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir bei gleichwertigen Kandidaturen ein reines Frauenticket bringen. Am Schluss entscheidet die vereinigte Bundesversammlung, und ich hoffe, sie respektiert unser Ticket.

