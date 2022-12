Die Solothurner National- und Ständeräte zur Bundesratswahl

Bundesratswahl «Eine Wahl der Herzen»: Das sagen die Solothurner National- und Ständeräte zur neuen Landesregierung Die Solothurner Mitglieder der vereinigten Bundesversammlung sagen, was sie von den neuen Bundesräten Albert Rösti und Elisabeth Baume-Schneider halten. Und sie verraten ihre Präferenzen zur Departementsverteilung. Urs Moser und Christof Ramser Jetzt kommentieren 07.12.2022, 14.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die neu gewählte Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider spricht bei der Vereidigung das Gelübde neben dem neu gewählten Bundesrat Albert Rösti. Peter Klaunzer

Nationalrätin Franziska Roth, SP. zvg

SP-Nationalrätin Franziska Roth zeigt sich «zufrieden» mit dem Ausgang der Wahlen. Albert Rösti habe zugesichert, dass seine Tür offen sei, um andere Positionen anzuhören, darauf werde man ihn behaften.

«Sollte er das Uvek übernehmen, werden wir ihm sicher öfters auf den Füssen stehen.»

Die Wahl von Elisabeth Baume-Schneider bezeichnet Franziska Roth als grosse Überraschung, nachdem Eva Herzog doch in weiten Kreisen als klare Favoritin gegolten habe. Ausschlaggebend waren dafür ihrer Meinung nach nicht so sehr taktische Überlegungen, etwa dem Gewerkschaftschef Pierre-Yves Maillard bei der nächsten SP-Vakanz den Weg verbauen zu wollen.

Vielmehr habe Baume-Schneider einfach mit ihrem mutigen und authentisch wirkenden Auftreten überzeugt. Sie sei sich auch sicher, dass die Jurassierin ihre Arbeit gut machen wird und auch Brücken vom Land in die Städte bauen kann.

Nationalrat Felix Wettstein, Grüne. Alessandro Della Valle/Keystone

Für Grünen-Nationalrat Felix Wettstein ist die Wahl von Elisabeth Baume-Schneider keine grosse Überraschung. Ihn habe vielmehr erstaunt, dass Eva Herzog im Vorfeld der Wahl als klare Favoritin dargestellt worden sei.

Was den Ausschlag gab? Die Leute würden nun einmal das «Gmögige» mögen, da seien Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht anders. Und Elisabeth Baume-Schneider komme eben definitiv «gmögiger» rüber als Eva Herzog.

Dass die politischen Positionen der beiden weit auseinanderliegen, glaubt Wettstein hingegen nicht. Vielmehr spiele es für die Dynamik im Bundesratsgremium aber schon eine Rolle, wer welches Milieu repräsentiert. Wettstein äussert sich nicht direkt zu seiner eigenen Präferenz, aber: Hier müsse man schon feststellen, dass nun eine Vertretung der urbanen Schweiz im Bundesrat fehlt.

Ständerat Pirmin Bischof, die Mitte. Peter Klaunzer

Ständerat Pirmin Bischof (Mitte) spricht von einer «Wahl der Herzen». Rein intellektuell wäre Eva Herzog wahrscheinlich stärker gewesen, aber Elisabeth Baume-Schneider habe in den Hearings der Fraktionen mit ihrem frischen, offenen und unerschrockenen Auftreten einfach viel Sympathien gewonnen. Im Parlament herrsche ein Unbehagen über die aktuellen Verhältnisse im Bundesrat. Manchmal habe man den Eindruck, da werde mehr gegeneinander als miteinander gearbeitet.

Die Bundesversammlung habe sich mit Albert Rösti und Elisabeth Baume-Schneider für zwei Personen entschieden, von denen man annehme, dass sie wieder mehr «Kitt» in den Bundesrat bringen können. Bischof spricht nicht von der urbanen und der ländlichen Schweiz. Was für ihn aber problematisch ist: Nun sei kein Geberkanton in den Finanzausgleich mehr in der Landesregierung vertreten, längerfristig gehe das nicht.

«Mit Albert Rösti weiss man, was man hat», sagt Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt über die Wahl des neuen SVP-Bundesrats. Er gelte als sicherer Wert, anders als der urbane, intellektuelle Hans-Ueli Vogt. «Nicht gönnen» würde er Rösti hingegen das Umwelt-, Energie und Verkehrsdepartement (Uvek).

«Ein Bundesrat, der jahrelang gegen eine nachhaltige Energiepolitik gearbeitet hat, wäre dort kaum dienlich.»

Hingegen hätte es laut Müller-Altermatt durchaus seinen Reiz, wenn ein Umweltminister Rösti kommendes Jahr den indirekten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative verteidigen müsste, die Netto-null-Treibhausgasemissionen bis 2050 vorsieht.

Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. Yoshiko Kusano

Bei der SP habe er am Dienstagmorgen fest mit der Wahl Elisabeth Baume-Schneiders gerechnet. In den Hearings habe sie offensichtlich mehr überzeugt als Eva Herzog. Und der Fakt, dass die neue Bundesrätin ebenfalls aus einem Jura-Naturpark stammt, gibt einen Hinweis darauf, wem der ehemalige Leiter des Naturparks Thal seine Stimme gegeben hat: «Da gibt es durchaus Gemeinsamkeiten.»

Bis jetzt habe die Jurassierin vor allem mit ihrer Spontanität gepunktet, aber noch wenig magistral gewirkt. «Das wird sie ändern müssen.»

Auch FDP-Nationalrat Kurt Fluri erklärt die Wahl Baume-Schneiders vor allem mit einer emotionalen Komponente.

«Sie ist sehr charmant, wobei ich nicht gedacht hätte, dass dies eine Rolle spielt.»

Hinzu kämen aber durchaus strategische Überlegungen. Einerseits wollten manche mit der Wahl einer Welschen den Druck auf Alain Berset erhöhen, bald abzutreten. Dann käme wohl ein Deutschschweizer Mann zum Zug, womit Pierre-Yves Maillard aus dem Rennen wäre. Vor einer Wahl des obersten Gewerkschafters im Land in den Bundesrat würden sich so manche fürchten.

FDP-Nationalrat Kurt Fluri. José R. Martinez

Erfreulich an Baume-Schneiders Wahl sei, dass die Sprache offenbar keine Rolle mehr spiele. Auch staatspolitisch sei es nicht schlecht, wenn der jüngste Kanton, der bei Abstimmungen oft aus der Reihe tanzt, in die Landesregierung eingebunden sei. Fluri erhofft sich, dass sich die widerspenstigen Jurassier damit etwas einmitten.

Dass nicht die als souverän geltende Kronfavoritin gewählt wurde, werde das politische System verdauen: «Die Bundesverwaltung kann vieles korrigieren.» Einen Wermutstropfen sieht der ehemalige Präsident des Städteverbands einzig darin, dass nun sämtliche sieben Regierungsmitglieder die ländliche Schweiz und Nehmerkantone im Finanzausgleich vertreten. «Das könnte die Mentalität im Bundesrat durchaus prägen.» Und es deutet darauf hin, dass Fluri seine Stimme der Grossstädterin Herzog gegeben hat.

Nun hofft Fluri, dass seine Parteikollegin Karin Keller Sutter das Finanzdepartement übernimmt. Wobei der letzte linke oberste Kassenwart, der Solothurner Otto Stich, alles andere als freigiebig war. «Er war ein ‹Batzenklemmer›, schlimmer als manche Bürgerliche», sagt Fluri und hofft, dass der andere Freisinnige im Aussendepartement bleibt. «Ignazio Cassis kann dort mehr erreichen, als man ihm zutraut.»

Zu den Protestwählern von Daniel Jositsch gehörte SVP-Nationalrat Christian Imark: «Da mache ich keinen Hehl daraus.» Der SVP-Nationalrat kritisiert das «Theater», das die SP im Vorfeld der Kandidatinnenkür veranstaltet habe. Ausgerechnet jene Partei, die sich die Gleichstellung auf die Fahne geschrieben habe, habe Männer ausgeschlossen. Im dritten und letzten Wahlgang habe Imark aber dann doch Herzog gewählt, «aus Verbundenheit mit der Nordwestschweiz».

SVP-Nationalrat Christian Imark. Bruno Kissling

Keinen Zweifel offen lässt er bei seiner Präferenz für den frei werdenden Chefsessel im Uvek. Rösti, der unter anderem Lobbymandate in den Sektoren Erdöl, AKW, Auto und Wasserkraft innehatte, brauche keine lange Einarbeitungszeit und sei der richtige Mann für den Posten.

Bleibt die Frage nach Imarks auffälliger roter Fliege, die die Fernsehkamera beim Schwenk über das Plenum einfing. Eigentlich habe er, unterstützt von seiner Baselbieter Fraktionskollegin Sandra Sollberger, am Vortag der Wahl eine rote Krawatte kaufen wollen.

Rot sei eine staatsmännische Farbe. Schliesslich hätten sie aber bei der Fliege zugegriffen. Mit dem ausgefallenen Accessoire habe er den «speziellen Tag» würdigen wollen. Man könne aber gewahr sein, dass er am nächsten Tag keine Fliege mehr tragen werde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen