Bundesrat lockert: So reagieren Solothurner Betriebe

Bundesrat lockert Massnahmen War’s das? Und was bleibt von Corona? Das meinen Solothurner Beizen, Clubs und Fitnesszentren zu den Lockerungen Der Bundesrat hat ein Ende der Massnahmen in Aussicht gestellt. Bei Solothurner Betrieben herrscht Freude. Gleichzeitig gibt man sich vorsichtig: Noch ist nicht absehbar, welche Veränderungen die Pandemie langfristig bringt. Beizer fragen sich etwa: Kommen wegen des Homeoffice am Mittag wieder viele Gäste ins Restaurant? Raphael Karpf Jetzt kommentieren 02.02.2022, 20.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

War’s das? Ist die Pandemie tatsächlich bald überstanden? Es scheint fast noch etwas surreal zu sein. Doch nach den Ankündigungen des Bundesrats könnte es nun schnell gehen. Die Homeoffice-Pflicht und die Quarantäne sind ab Donnerstag Geschichte. Die restlichen Massnahmen dürften schon Mitte Monat, gewisse allenfalls einige Wochen später fallen.

Ist damit das Schlimmste überstanden? Welche Spuren wird die Pandemie hinterlassen? Und welche Aufgaben stehen jetzt an? Nachgefragt in verschiedenen Branchen im Kanton.

Nein, trotz der angekündigten Lockerungen: Eine normale Fasnacht wird es dieses Jahr nicht geben. Dafür reicht schlicht die Zeit nicht. «Wir sind zwar dran», sagt Beat Loosli, Präsident des Fasnachtskomitees Olten, man schaue, was noch möglich sei.

Beat Loosli, Präsident Fasnachtskomitee Olten. Bruno Kissling

Doch: Für grössere Veranstaltungen «müssten wir die abgebrochene Koordination mit der Stadt, dem Kanton und der Polizei wieder aufnehmen. Das wird extrem knapp.» Hingegen ist er überzeugt, dass es kleinere Veranstaltungen geben wird, organisiert von Zünften oder Guggen.

Ähnlich die Ausgangslage in Solothurn. Dort fand am Mittwochabend zwar noch eine Vorstandssitzung statt, an der die Bundesratsbeschlüsse diskutiert wurden, so Fabian Maienfisch von der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn UNO. Man schaue nun, was möglich sei – beispielsweise eine light Version des Umzugs – und entscheide dann. Doch er dämpft die Erwartungen: Einen klassischen Umzug werde es sicher nicht geben. Dafür sei es zu spät.

Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer, ist zufrieden. Sehr erfreulich seien die Entscheide.

«Wir können zum Glück mit viel Zuversicht ins neue Jahr starten.»

Die Homeoffice-Pflicht und Quarantäne sind Geschichte. Vielen Betrieben werde das doch etwas Entspannung bringen. Und dass in einigen Wochen die Zertifikatspflicht fallen werde, sei aus wirtschaftlicher Sicht ebenso zu begrüssen. Insbesondere die Branchen Gastronomie, Freizeit und Unterhaltung hätten zuletzt noch darunter gelitten. Einzige Bedenken hat er bei der allfälligen Aufhebung der Maskenpflicht im ÖV. Gerade wenn die Homeoffice-Pflicht falle, sei dort vielleicht noch etwas Vorsicht angebracht.

Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer. Bruno Kissling

Ein Grossteil der Industrie sei zuversichtlich, so Probst. Gleichzeitig gibt er zu bedenken: Für viele Firmen sei der Export entscheidend: Dieser hängt nicht nur von Schweizer Entscheiden ab. Sondern auch davon, wie andere Länder nun lockern. Doch wenn dort nun ähnliche Schritte beschlossen würden, dann könnte wirklich eine breite Erholung der Wirtschaft einsetzen, so Probst.

Dann ist also schon bald wieder alles beim Alten? Das wird wohl nicht passieren, ist Probst überzeugt: «Die Krise hat strukturelle Veränderungen herbeigeführt.» Firmen, die ins Homeoffice investiert haben und nun weniger Büroplätze brauchen. Leute, die Netflix für sich entdeckt haben und weniger ins Kino oder an ein Konzert gehen. Leute, die auf den Geschmack des Online-Einkaufens gekommen sind und nicht zurück in Läden gehen. «Es wird spannend sein, zu sehen, welche Veränderungen bleiben werden.»

«Ein Schritt in die richtige Richtung.» So bezeichnet Claude Ammann, Präsident des Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenterverbands, der in Zuchwil ein Fitnessstudio betreibt, den Bundesratsentscheid. Das tönt nicht gerade euphorisch. Was Ammann enttäuscht: Dass die Maskenpflicht in Fitnesscenter nicht per sofort gefallen ist. Und dass sie, je nachdem, für welche Variante sich der Bundesrat entscheidet, auch nicht am 17. Februar fallen könnte.

Claude Ammann, Präsident Schweizerischer Fitness- und Gesundheitscenterverband. Reinhard Standke

Doch dass die Masken verschwinden, das sei essenziell, sagt Ammann. Noch wichtiger als die Aufhebung der Zertifikatspflicht.

«Die Menschen trainieren nicht mit Masken.»

Auch sei es dringlich, dass der Entscheid bald falle, sagt er: «Wir haben jetzt die umsatzstärksten Monate.» Mit jeder Woche, die verstreiche, würden die Fitnesscenter grosse Teile des Umsatzes verlieren. «In der jetzigen Situation ist das gefährlich.» Schon um die zehn Prozent der kleineren Zentren seien in Konkurs gegangen oder von einer Kette aufgekauft worden.

«Das ist ein dicker Silberstreifen am Horizont.» Bei Pipo Kofmehl von der Solothurner Kulturfabrik Kofmehl herrscht Freude. Würden sämtliche Massnahmen am 17. Februar fallen, wäre das «Hallelujah». Und würden sie schrittweise aufgelöst, die Clubs müssten also noch eine Weile mit 2G geschäften, dann sei das auch absehbar. Der Entscheid sei super. «Es gibt einen richtigen Ruck in der Bevölkerung», sagt Kofmehl.

Pipo Kofmehl von der Solothurner Kulturfabrik Kofmehl. Hanspeter Bärtschi

Für eine Schadensbilanz sei es noch zu früh. Er sagt einfach:

«Wir haben es auf Biegen und Brechen bis hierhin geschafft.»

Auch in Olten herrscht Freude. «Egal auf welche Art am 17. gelockert wird: Beide machen uns das Leben einfacher», sagt Dusan Nedeljkovic vom Club Terminus. Denn das «plus» zusätzlich zum 2G (wer nicht geboostert ist, muss sich zusätzlich zur Impfung testen lassen) habe grosse Einschränkungen bedeutet.

Das «Terminus» hat zuletzt selbst ein Testcenter auf die Beine gestellt: Inklusive Bewilligung, Personal, Fachpersonen und so weiter. Vergangene Woche war des Testcenter ein erstes Mal in Betrieb: 30 Leute liessen sich vor dem Clubbesuch testen. «Und 30 Leute machen für uns viel aus.»

So lautet dann auch seine Schadensbilanz: «Wenn sich die Lage in den nächsten Monaten normalisiert, sind wir knapp durch das Ganze hindurchgekommen.» Und danach: Wieder Partys wie vorher? Grundsätzlich sei er optimistisch. Aber mit Bestimmtheit wisse er es nicht: Vielleicht gebe es auch Leute, die künftig weniger in den Ausgang gehen würden. Möglicherweise, weil sie Angst hätten.

Peter Oesch, Präsident von Gastro Solothurn, sieht Morgenrot. Dass die Zertifikatspflicht fallen wird, sei erfreulich.

«Doch was uns am meisten bedrückt hat, ist die Homeoffice-Pflicht.»

Gerade in den Städten, da sei für viele Beizen das Mittagsgeschäft eingebrochen. Das ist mit ein Grund dafür: Gastronomie-Betriebe wurden unterschiedlich von der Pandemie getroffen. «Berufskollegen haben mir gesagt, dass sie fast nichts gespürt hätten», sagt Oesch. Auf der anderen Seite gebe es Betriebe mit bis zu 50 Prozent Umsatzeinbussen. Es gebe einen Stadt-Land-Graben – auf dem Land seien viele besser durchgekommen.

Peter Oesch, Präsident von Gastro Solothurn. Achim Günter

Und nun wieder zurück zur Normalität? Wohl nicht sofort, glaubt Oesch. Es werde sicher Menschen geben, die noch eine Weile brauchen würden, bis sie sich wieder trauen, einen Raum wie den Saal einer Beiz zu betreten. Auch habe er etwas Angst, dass nächsten Herbst wieder Verschärfungen folgen könnten.

Und: «Manche Veränderungen werden bleiben.» Beispielsweise Homeoffice, in das viele Firmen investiert hätten. Das werde nun nicht gänzlich verschwinden. Auch der ganze Seminarbetrieb müsse sich wohl an neue Bedingungen gewöhnen: Wieso für ein physisches Treffen anreisen, wenn es zuletzt auch digital funktionierte?

Mehrere Rettungspakete brauchte das Sportzentrum Zuchwil bisher. War es vor der Krise kostendeckend, ist es das plötzlich nicht mehr. Seit Beginn der Pandemie entstand ein Reinverlust von drei Millionen Franken.

Urs Jäggi, Direktor Sportzentrum Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

Die Situation ist ähnlich wie in den Clubs: Insbesondere das «plus» zusätzlich zu den 2G schmerzt. Mit dieser Reglung habe man nochmals rund die Hälfte der verbliebenen Gäste verloren, sagt Direktor Urs Jäggi. «Wir leiden extrem.» Nur die Ausseneisfläche, wo diese Auflage gerade nicht gilt, würde aktuell gut funktionieren. Darum freut man sich Zuchwil insbesondere auf die Aufhebung des «plus». Und wenn die anderen Auflagen auch fallen werden, umso besser.

Trotz allem: Für die Zukunft ist Jäggi guter Dinge. Zwar sagt auch er: Es sei noch nicht abschätzbar, ob die Pandemie bleibende Schäden hinterlassen werde. Ob Leute gar nicht mehr ins Sportzentrum gehen würden. Doch grundsätzlich wollen sich die Leute bewegen oder Wellness geniessen, ist er überzeugt. Das werde wieder kommen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen