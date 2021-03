Bundesgericht Zwei Jahre und sieben Monate reichen nicht: «Lausanne» bestätigt Solothurner Urteil und weist einen Ägypter weg Ein ägyptischer Staatsangehöriger muss die Schweiz verlassen. Grund: Seine eheliche Gemeinschaft mit einer in der Schweiz niedergelassenen Deutschen dauerte zu wenig lange, um nach der Trennung ein Bleiberecht beanspruchen zu können. Urs Mathys 19.03.2021, 05.00 Uhr

Symbolbild: Susann Basler

Mindestens drei Jahre hätte die Ehe dauern sollen. Und zwar auf den Tag genau so lange. Mindestens. Doch die «eheliche Gemeinschaft» zwischen dem 45-jährigen Ägypter und einer in der Schweiz niedergelassenen deutschen Staatsangehörigen dauerte eben nur vom 21. April 2015 bis längstens am 30. November 2017.

Mit nur zwei Jahren und sieben Monaten folglich zu kurz, um in den Genuss der Vorzüge aus dem Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU zu kommen. Denn dieses Abkommen sichert im Falle einer gescheiterten Ehe den Anspruch eines Ehegatten (und allfälliger Kinder) auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nur dann zu, wenn die Ehegemeinschaft mindestens besagte drei Jahre gedauert hat.

Urteile der Solothurner Instanzen bestätigt

Die II. öffentlich-rechtliche Abteilung des Bundesgerichts hält nun aber in ihrem Urteil 2C_654/2020, publiziert am 12. März 2021, fest, «dass eine ausländerrechtlich relevante Ehegemeinschaft nur vorliegt, solange die eheliche Beziehung tatsächlich gelebt wird und ein gegenseitiger Ehewille besteht». Und dabei sei

«nicht relevant, bis zu welchem Zeitpunkt die Ehe nach Beendigung des ehelichen Zusammenlebens formell noch weiter bestanden hat»

– also wann sie später effektiv geschieden worden ist.

Vor diesem Hintergrund bestätigt das Bundesgericht nun ein Urteil des Solothurner Verwaltungsgerichts, das seinerseits einen Entscheid des kantonalen Migrationsamtes bestätigt hatte. Letzteres hatte am 13. Dezember 2019 die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung verweigert, wonach der Ägypter den Rechtsweg beschritt.

Eheliche Gemeinschaft hat nicht weiter bestanden

Auch in höchster Instanz wird nun aber festgehalten, dass sowohl der Beschwerdeführer als auch dessen Ex-Frau im Verfahren betont hätten, dass die Ehe schon länger gescheitert sei und die Scheidung angestrebt werde.

«Bei dieser Sachlage kann keine Rede davon sein, dass die eheliche Gemeinschaft trotz Getrenntleben weiter bestanden hat»,

heisst es in den Erwägungen des Bundesgerichts. Für einen Aufenthaltsanspruch des Ägypters, der am 21. April 2015 zu seiner am 1. Juni 2014 geheirateten Frau in die Schweiz gezogen ist – gebe es gestützt auf das Ausländergesetz keine Anzeichen und könne auch kein Anspruch auf Achtung des Privatlebens geltend gemacht werden, halten die Bundesrichter fest.

Die Frage der Verhältnismässigkeit der Aufenthalts­verweigerung und Wegweisung ist gemäss Urteil klar zu bejahen, zumal der Beschwerde­führer erst «im Alter von 39 Jahren in die Schweiz gelangt ist, sich erst seit rund fünfeinhalb Jahren hier aufhält und nicht überdurchschnittlich gut integriert erscheint».

Kurz: Die Beschwerde des Mannes wird als unbegründet abgewiesen und darüber hinaus hat er auch noch die Gerichtskosten von 1000 Franken zu bezahlen.