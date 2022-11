Bundesgericht lässt Solothurnerin abblitzen

Bundesgericht Wegen Wiederholungsgefahr: Psychisch kranke Frau aus Trimbach bleibt in «kleiner Verwahrung» Wie gefährlich ist die psychisch kranke junge Frau, die im Juli 2018 in Trimbach mit einem Messer auf eine Nachbarin losgegangen ist? Zu gefährlich für eine bloss ambulante Massnahme, sagt nun auch das Bundesgericht. Urs Mathys Jetzt kommentieren 21.11.2022, 13.27 Uhr

Das Bundesgericht lässt die Frau abblitzen. Christian Brun

Im Wahn griff im Juli 2018 eine damals 28-jährige Frau in Trimbach eine Nachbarin an: Sie solle ihr sofort die gestohlenen Gegenstände zurück geben, forderte die Angreiferin, riss die überrumpelte Nachbarin an den Haaren, warf sie zu Boden, setzte sich auf deren Brustkasten und drückte ihr ein spitzes Küchenmesser an den Hals.

Dabei und bei einem nachfolgenden Gerangel zog sich das Opfer eine fünf Millimeter lange und tiefe Schnittwunde an der linken Halsseite, Schnittverletzungen an einer Hand und eine Rissquetschwunde am Hinterkopf zu. Das Eingreifen einer durch die Hilfeschreie alarmierten weiteren Nachbarin sowie das «Geständnis» der Angegriffenen verhinderten, dass die Lage nicht noch weiter eskalierte.

Der tragische Fall beschäftigt die Gerichte

Seither beschäftigt der tragische Fall der mittlerweile 33-jährigen Täterin medizinische Fachpersonen, Vollzugsbehörden, Juristen und Gerichte aller Stufen – wiederholt auch das Bundesgericht.

Das Amtsgericht Olten-Gösgen zeigte sich im März 2020 noch einigermassen milde mit der psychisch kranken Täterin: Es erkannte auf eine einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand. Wegen Schuldunfähigkeit wurde eine ambulante Massnahme in einem Familiensetting, während einer von den begleitenden Fachpersonen als nötig erachteten Dauer angeordnet.

Die Staatsanwaltschaft und die zwischenzeitlich in Sicherheitshaft gesetzte Beschuldigte zogen den Fall weiter an das Obergericht, wobei die Ankläger mit ihrer Forderung nach einer deutlich strengeren Beurteilung der Tat durchdrangen: Das Obergericht sah den Tatbestand der versuchten vorsätzlichen Tötung im Zustand der nicht selbstverschuldeten Schuldunfähigkeit als erfüllt.

Angesichts einer vom Gutachter festgestellten schweren schizoaffektiven Störung ordnete das Gericht eine stationäre therapeutische Massnahme (nach Artikel 59 Strafgesetzbuch, «kleine Verwahrung») von drei Jahren an (mit Beginn am 14. Januar 2021), unter Anrechnung des bereits erstandenen Freiheitsentzugs.

Für das Bundesgericht ist Gefahr zu gross

Mit Beschwerde ans Bundesgericht beantragte der Anwalt der Täterin, dass diese vom Vorwurf der versuchten vorsätzlichen Tötung freizusprechen, und anstelle der stationären Massnahme eine ambulante Massnahme (nach Artikel 63 Strafgesetzbuch) auszusprechen sei.

In der Beschwerde wird neben einer willkürlichen Feststellung des Sachverhalts weiter die Verletzung von Bundesrecht gerügt, indem das Obergericht auf einen Tötungsvorsatz erkannt habe. Eine stationäre Massnahme sei unverhältnismässig, zumal das Anlassdelikt lediglich eine einfache Körperverletzung gewesen sei. Die Beschwerdeführerin sei stabil und nehme regelmässig ihre Medikamente ein.

Das Bundesgericht weist die Beschwerde nun ab. Es sei nicht zu beanstanden dass das Obergericht «auf eine grosse Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung geschlossen und folglich auf eine versuchte eventualvorsätzliche Tötung erkannt» habe, wird mit Urteil vom 2. November festgestellt.

Es sei auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz auf die Einschätzung des Experten abgestellt habe, wonach eine «relativ hohe Wahrscheinlichkeit für erneute Gewaltdelikte (aufgrund zunehmender Wahnsymptomatik mit Realitätsverkennungen und Verwirrtheitszuständen) bis hin zu Tötungsdelikten» bestehe. In der Beschwerde sei nicht ausreichend begründet worden, weshalb eine nur ambulante Massnahme «sachgerecht» und deshalb anzuordnen sei, bemängelt das Bundesgericht.

Umso mehr vermöge die von der Beschwerdeführerin ausgehende Gefahr «die mit der Anordnung der stationären Massnahme einhergehende Freiheitsbeschränkung mit Blick auf das Schutzbedürfnis der Allgemeinheit zu rechtfertigen». Die von der Vorinstanz angeordnete Dauer der stationären Massnahme erweise sich «angesichts der relevanten Umstände mit drei Jahren ebenfalls als verhältnismässig».

Urteil 6B_536/2021

