Solothurner Obergericht muss tödlichen Unfall neu beurteilen

Bundesgericht widerspricht 18-Jähriger überfuhr Stiefvater in Zuchwil: War der tragische Unfall auf dem Sulzer-Areal doch eine fahrlässige Tötung? Es ist bald zehn Jahre her: Ein damals 18-Jähriger überfuhr in Zuchwil seinen Stiefvater. Er war vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Doch jetzt verknurrt das Bundesgericht das Solothurner Obergericht zur Neubeurteilung des Falls. Urs Mathys Jetzt kommentieren 19.10.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Obergericht muss den Unfall von 2013 auf dem Sulzer-Parkplatz in Zuchwil noch einmal neu beurteilen. Ornella Miller

«Bleibt zu wünschen, dass Sie den Entscheid akzeptieren können, damit Vuk Ruhe findet», hatte sich der Obergerichtspräsident im April 2021 am Ende der Gerichtsverhandlung gegen einen jungen Serben an die Angehörigen des Opfers gewendet. Umso mehr der Fall, der Vuk (Name erfunden) eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung eingebrockt hatte, sich schon am 5. September 2013 ereignet hatte.

Doch die Angehörigen hatten für den richterlichen Wunsch kein Gehör: Die Privatkläger – die Kinder und ein Bruder des Verstorbenen – zogen den Fall per Beschwerde ans Bundesgericht weiter. Und dieses kam nun zum Schluss, dass es sich das Solothurner Obergericht bei seinem Urteil etwas gar einfach gemacht hatte: Die Beschwerde wurde gutgeheissen, das Urteil aufgehoben und der Fall zur Neubeurteilung an das Obergericht zurückgewiesen. Der Kanton Solothurn wurde dazu verdonnert, den Anwalt der drei Privatkläger mit 3000 Franken zu entschädigen.

Komische Geräusche am Wagen

Doch der Reihe nach: An jenem 5. September 2013, um zirka 20.25 Uhr, trafen sich der damals 18-jährige Vuk, dessen 40-jähriger Stiefvater und drei weitere Personen auf dem Sulzer-Parkplatz in Zuchwil. Dort wollten sie «komischen Geräuschen» an einem Auto auf den Grund gehen.

In der Absicht, korrekt einzuparken, setzte Vuk das Fahrzeug in Bewegung und überrollte dabei seinen Stiefvater. Dieser hatte unbemerkt vom Lenker vor dem Fahrzeug am Boden gelegen, um schon einmal die Unterseite zu begutachten. Die tragische Konsequenz: Das Opfer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden, wo es nur zwei Stunden später verstarb.

Einfluss auf Zivilansprüche der Angehörigen

Die im August 2019 erhobene Anklage wegen vorsätzlicher, eventuell fahrlässiger Tötung endete im Februar 2020 vor Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt mit einem Freispruch für Vuk. Dagegen meldeten die Staatsanwaltschaft und die drei Privatkläger Berufung an. Doch auch das Obergericht kam am 21. April 2021 zu einem Freispruch.

Dessen Fazit: Hier liege ein tragischer Unfall vor, für einen Tötungsvorsatz gebe es «weit und breit kein Motiv» und auch eine fahrlässige Tötung liege nicht vor: Dass Vuk vor der Abfahrt keine Sicherheitsrunde um das Auto gemacht habe, sei nachvollziehbar, dass das Opfer vor dem Auto gelegen habe, sei «nicht zu erwarten gewesen».

Die Beschwerde der Privatkläger ans Bundesgericht folgte umgehend. Sie beantragen, dass Vuk wegen fahrlässiger Tötung schuldig zu sprechen und angemessen zu bestrafen sei. Ein Freispruch würde sich negativ auf die Zivilansprüche der Angehörigen auswirkten. Bereits in erster Instanz hatten Kinder und Bruder adhäsionsweise konkrete detaillierte Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche geltend gemacht.

Den «Sachverhalt unvollständig abgeklärt»

In ihrer Beschwerde ans Bundesgericht rügen die Privatkläger unter anderem eine Verletzung von Art. 117 StGB. Demnach begeht fahrlässig ein Verbrechen oder Vergehen, «wer die Folgen seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt». Konkret habe Vuk seine Sorgfaltspflichten als Lenker verletzt, andernfalls hätte er den Kopf des vor dem Auto liegenden Opfers sehen können.

Die höchsten Richter kommen nun tatsächlich zum Schluss, dass die Vorinstanz «den entscheidrelevanten Sachverhalt unvollständig abgeklärt» habe. Die Beschwerdeführer würden zu Recht kritisieren, dass das Obergericht «den rechtserheblichen Aspekt der Sorgfaltspflichtverletzung «nicht in der hierfür nötigen Tiefe» geprüft habe. Dies gelte insbesondere für die Frage der zum Ereigniszeitpunkt herrschenden Licht- und Witterungsverhältnisse.

Das Bundesgericht verknurrt deshalb die Vorinstanz mit der Rückweisung dazu, die relevanten Fragen – etwa ob der Lenker das Opfer «beim Einsteigen unter Berücksichtigung des zeitlichen Ablaufs der Geschehnisse sowie der Lichtverhältnisse (...) hätte sehen oder hören können» – noch einmal und vollständig zu prüfen. Lausanne tut dies explizit mit der Feststellung, dass dadurch das neue Urteil nicht präjudiziert werden soll.

Urteil 6B_677/2021

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen