Bundesgericht: Tamile muss Solothurn nach 30 Jahren verlassen

Bundesgericht «Unbelehrbar»: Fünffacher Vater aus Sri Lanka muss den Kanton Solothurn nach über 30 Jahren verlassen Obwohl er seit 1991 in der Schweiz lebt und hier fünf Kinder hat, muss ein Tamile nun den Kanton Solothurn verlassen. Dies, weil er zigfach straffällig wurde. So hat es das Bundesgericht entschieden. Urs Mathys Jetzt kommentieren 04.10.2022, 14.00 Uhr

Das Bundesgericht in Lausanne hat die Beschwerde des Mannes abgewiesen. Laurent Gillieron

Seit 1991 lebt ein Tamile in der Schweiz. Hier hat er fünf Kinder aus zwei Beziehungen. Dennoch muss er nun wieder zurück nach Sri Lanka. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des 39-Jährigen gegen ein Urteil des Solothurner Verwaltungsgerichts vollumfänglich abgewiesen, zudem muss er die Gerichtskosten von 1000 Franken bezahlen.

Weil der Beschwerdeführer seit seinem 8. Lebensjahr – also seit über 30 Jahren – in der Schweiz lebt, geht zwar auch das Bundesgericht von einer «gewissen Integration in die hiesigen Verhältnisse» aus.

Doch seiner beruflichen Integration und auch der Tatsache, dass er im Kanton Solothurn keine Sozialhilfe bezogen hat, komme «kein entscheidendes Gewicht zu». Viel schwerer würden die zwischen 2004 und 2021 gegen den Tamilen ausgesprochenen 18 strafrechtlichen Verurteilungen und über die Jahre mehreren erfolgten ausländerrechtlichen Ermahnungen und Verwarnungen wiegen.

Auf wehrloses Opfer eingetreten

Das Fass letztlich zum Überlaufen gebracht hatte ein Vorfall, bei dem der Beschwerdeführer bei einem Streit mehrfach mit voller Wucht gegen den Kopf eines wehrlos am Boden liegenden Opfers getreten hatte. Die Folge: erhebliche Verletzungen, darunter mehrfacher Unterkieferbruch, Fraktur des ersten Halswirbels.

Angesichts der «besonderen Verwerflichkeit der Straftat» verurteilte das Obergericht den Täter am 14. September 2018 wegen versuchter schwerer Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten (15 davon bedingt). Darauf befand er sich vom 11. März 2019 bis 10. Juni 2020 in Haft.

In der Folge verlängerte das Migrationsamt des Kantons Solothurn die Aufenthaltsbewilligung des Tamilen nicht und wies ihn aus der Schweiz weg. Die dagegen erhobene Beschwerde schmetterte das Solothurner Verwaltungsgericht am 10. Februar 2022 ab und ordnete an, dass der Mann die Schweiz innert zweier Monate zu verlassen habe.

Das öffentliche Interesse überwiegt

Mit seiner dagegen erhobenen Beschwerde blitzt der Tamile nun in letzter Instanz ab: Das Verwaltungsgericht sei «zu Recht von einem wesentlichen öffentlichen Interesse an der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und der Wegweisung des Beschwerdeführers ausgegangen», kommt das Bundesgericht in seinen Erwägungen zum Schluss. Und:

«Das private Interesse des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz vermag das öffentliche Interesse an der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung nicht aufzuwiegen.»

Die mögliche mildere Sanktion einer Verwarnung könnte nur erwogen werden, wenn keine schwere Delinquenz zur Diskussion stehe, was hier aber gerade nicht der Fall sei, heisst es im Urteil.

Der mit über 272’000 Franken «massiv verschuldete» Tamile habe ein «schweres Gewaltdelikt» begangen, sei «mehrfach erfolglos ausländerrechtlich ermahnt beziehungsweise verwarnt worden und hat sich als unbelehrbar erwiesen», hält das Bundesgericht fest. Das Interesse an einer Wegweisung sei auch deshalb höher zu gewichten, weil «ohne weiteres damit gerechnet werden kann, dass er weitere Straftaten begehen wird».

Fünf Kinder leben bei den Müttern

Der Tamile hatte 2009 eine Schweizer Bürgerin nach tamilischem Recht geheiratet. Aus dieser Ehe in der Schweiz nicht anerkannten Ehe gingen zwei Kinder (2009 und 2014) hervor. Weitere drei Kinder (2008, 2013 und 2017) stammen aus einer im August 2016 eingegangenen Ehe mit einer Schweizer Bürgerin. Das Paar trennte sich allerdings bereits im März 2017 wieder. Alle Kinder leben in der Obhut der früheren Partnerinnen.

Dass er nur eine eher lose Beziehung zu seinen Kindern pflege und seinen Unterhaltspflichten nicht vollständig nachgekommen sei, habe der Beschwerdeführer nicht bestritten, stellt das Bundesgericht fest. Da er seine Kinder bisher lediglich im Rahmen seines Besuchsrechts gesehen habe, sei es deshalb «nicht erforderlich, dass er sich dauerhaft im selben Land wie sie aufhält und dort über ein Aufenthaltsrecht verfügt». Diesbezüglich verweist «Lausanne» auf die Möglichkeit von Kontakten bei Kurzaufenthalten, Ferien sowie über die sozialen Medien.

Urteil 2C_230/2022

Scheinehe: Dominikanerin und ihre Kinder werden weggewiesen Keine Gnade kennt das Bundesgericht auch in einem zweiten Wegweisungsfall aus dem Kanton Solothurn: Es tritt gar nicht erst auf das Revisionsgesuch einer aus der Dominikanischen Republik stammenden Frau ein. Damit bleibt es beim Bundesgerichtsurteil vom 1. Juni dieses Jahres, worin bestätigt worden war, dass die 36-Jährige und ihre Kinder die Schweiz verlassen müssen. Nach den Solothurner Vorinstanzen war damit auch «Lausanne» zum Schluss gekommen, dass die Dominikanerin 2009 mit ihrem Schweizer Ehemann (57) bloss eine Scheinehe eingegangen seien, um der Frau und ihren damals drei Kindern zum Aufenthalt in der Schweiz zu verhelfen. Unter anderem hatten zwischenzeitliche Trennungen und eine aussereheliche Schwangerschaft der Frau deutliche Zweifel an einem tatsächlichen Zusammenleben des Paares aufkommen lassen. In ihrem Revisionsgesuch bestreitet die Dominikanerin nun erneut, eine Scheinehe eingegangen zu sein. Die Wegweisung treffe sie und ihre Familie hart, macht sie geltend und kritisiert die seinerzeitigen Ermittlungen der Migrationsbehörden ebenso wie die «schlechte Beratung» durch ihre damalige Rechtsvertreterin. Solche summarischen Vorhalte genügen allerdings dem Bundesgericht nicht: Zumal keine konkreten Mängel oder gesetzliche Revisionsgründe dargelegt würden, sei auf das Revisionsgesuch «mangels rechtsgenügender Begründung nicht einzutreten». Nicht genug damit: Die Gerichtskosten von 1000 Franken muss die Gesuchstellerin bezahlen. Urteil 2F_29/2022

