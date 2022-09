Eine juristische Schlacht um das Erbe von Von Roll tobt

Bundesgericht Um das Von Roll-Erbe tobt eine teure juristische Schlacht – dabei geht es im aktuellen Fall «nur» um Sackmesser und Taschen Zwei Firmengruppen, die aus dem einstigen Riesen Von Roll hervorgingen, kämpfen um dessen Erbe. Der Streit tobt auch juristisch seit mehreren Jahren, durch sämtliche Instanzen hindurch. Dabei geht es im aktuellen Fall, der das Bundesgericht beschäftigte, eigentlich bloss um Alltagsgegenstände. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Um das Erbe der bekannten Schweizer Firma ist ein heftiger Streit entbrannt. Michele Limina

Man kann nicht sagen, die Gerichte in der Schweiz hätten zu wenig zu tun. Manchmal geht es um Mord und Totschlag, manchmal um Lappalien. Und manchmal werden vor Gericht Dinge verhandelt, da bleibt man als Laie einfach nur ratlos zurück.

In diese Kategorie fällt der Streit zwischen der Von Roll Holding aus Breitenbach und der VonRoll-Infratec-Gruppe mit Hauptsitz in Zug. Aus dem einst so illustren Von-Roll-Imperium entstanden, bekämpfen sich die beiden Firmengruppen seit bald 20 Jahren.

Im Grunde ging es jedes Mal um die Frage: Welche Namen dürfen die beiden Gruppen für ihre Produkte, Websites und Firmen verwenden? Der Name Von Roll hat offenbar noch immer eine solche Strahlkraft, dass seinetwegen ein Streit sondergleichen stattfindet. Zig Gerichtsverhandlungen bis vor Bundesgericht haben in den vergangenen Jahren stattgefunden, die Anwalts- und Gerichtskosten will man sich gar nicht vorstellen.

Vorkehrungen waren vergebens

Dabei wurden eigentlich Vorkehrungen getroffen, um genau das zu verhindern. Die Geschichte begann 2003, als die Von Roll Holding aus Breitenbach umstrukturiert wurde. Die Giessereien, also die Firmen, die Hydranten, Dolendeckel oder Wasserleitungen herstellten, sollten abgestossen werden.

Eine Investorengruppe schlug zu, die heutige VonRoll-Infratec-Gruppe entstand. Nur: Nun gab es zwei Firmen mit dem Namen Von Roll. Also einigte man sich, zuerst im Aktienkaufvertrag, später wurde die Bestimmung vor Gericht präzisiert: Die Firmen der Infratec-Gruppe dürfen den Namen Von Roll weiter verwenden, allerdings nur mit bestimmten Zusätzen. Von Roll Infratec zum Beispiel. Oder Von Roll Hydro. Oder auch Von Roll Casting. Weitere konkrete Beispiele werden aufgezählt.

Die Von Roll Holding ihrerseits darf den Namen Von Roll weiterhin gebrauchen, sei es alleinstehend, sei es mit einem Zusatz, solange diese Zusätze denjenigen der Infratec-Gruppe nicht zu ähnlich sind.

Der erste Streit entbrannte sobald

So weit, so klar. Oder auch nicht. Wenige Jahre später entbrannte der erste Streit von vielen, der schliesslich vor Gericht ausgetragen wurde. Es ging ums Wasser, in englischer und lateinischer Ausführung. Konkret um die Namen Von Roll Water und Von Roll Aqua.

Die Von Roll Holding wollte den Namen Von Roll Water verwenden. Das passte der Infratec gar nicht. Gehört zu ihrer Firmengruppe doch auch die Von Roll Hydro, was seinerseits Wasser heisst, einfach auf Altgriechisch. Es bestehe also Verwechslungsgefahr – auch wenn wohl nur unter Philologen. Trotzdem wollte die Infratec der Holding verbieten, diesen Namen zu verwenden, und sicherte sich gleichzeitig schon einmal vorsorglich die beiden Websites Von Roll Water und Von Roll Aqua.

Die Von Roll Holding liess sich nicht zweimal bitten und klagte zurück: Die Infratec dürfe nur Zusätze verwenden, die damals abgemacht wurden. Hydro gehöre dazu, Aqua und Water aber nun mal nicht.

Das Verfahren beschäftigte sämtliche Instanzen, bis schliesslich das Bundesgericht entschied. Und zwar gab es beiden Parteien recht. Und verbot infolgedessen beiden, die Namen Water oder Aqua zu verwenden.

Nun geht es um Sackmesser und Taschen

Wer nun meint, damit sei die Sache erledigt, täuscht sich gewaltig. Im Gegenteil: Es scheint, dieses Verfahren sei erst der Startschuss gewesen. Munter ging es weiter mit den Gerichtsterminen. Die jeweiligen Anwälte konnten sich wahrlich nicht über leere Auftragsbücher beklagen.

Im jüngsten Streit geht es um Sackmesser. Und Gürtel. Und Taschen. Solche Dinge werden unter dem Markennamen Von Roll (ohne Zusatz) in einem Laden in der Berner Altstadt sowie online verkauft. Und zwar von einer Firma, die zur Infratec-Gruppe gehört.

Geht gar nicht, findet nun die Holding. Und verklagt ein weiteres Mal die Infratec, und zwar im Kanton Zug, wo diese ihren Hauptsitz hat. Das Zuger Obergericht sah es ähnlich und verbot der Infratec, die Gegenstände weiter unter diesem Namen zu verkaufen.

Nur legte sich das Obergericht bei diesem Entscheid selbst ein Ei. Es verirrte sich auf der Suche nach einem Urteil in den juristischen Irrungen und Wirrungen.

Das Obergericht stellt die falsche Frage

Das Zuger Obergericht stellte sich die Frage: Gilt der Vertrag aus dem Jahr 2003, der regelt, welche Firmen welche Namen verwenden dürfen, überhaupt für die konkrete Firma, die den Laden in Bern betreibt? Und es forderte von ihr, genau das zu belegen. Nur konnte das besagte Firma gar nicht: Sie gehört zwar zur Infratec-Gruppe, nur gab es sie 2003 noch gar nicht. Ergo konnte sie damals auch gar nicht mit all jenen anderen Firmen explizit aufgeführt werden, für die diese Abmachung gilt.

Das führte das Obergericht zum Schluss: Der Vertrag gilt nicht. Also verbot sie die Verwendung des Namens Von Roll von vornherein. Denn eine unbeteiligte Drittfirma darf den Namen Von Roll erst recht nicht verwenden.

Nur: Es war gar nicht bestritten, dass besagter Vertrag auch für besagte Tochterfirma gilt. Nicht einmal von der Von Roll Holding. Und für die wäre das der einfachste Weg gewesen, ihr verbieten zu lassen, Sackmesser mit dem Namen Von Roll zu verkaufen. Genau das bemängelte die Infratec und zog den Fall vor Bundesgericht.

Das Obergericht muss über die Bücher

Und dieses kommt zum selben Schluss. Auch wenn die Wortwahl für den Laien einigermassen verwirrlich oder gar abschreckend tönen mag. Auf Juristendeutsch tönt das wie folgt (in Klammern Anmerkungen der Redaktion): «Die Vorinstanz (= Obergericht) hat die massgebenden Grundsätze zur Substanziierung und den Verhandlungsgrundsatz missachtet, indem sie trotz übereinstimmender Parteivorbringen hinsichtlich der subjektiven Tragweite des Aktienkaufvertrags (= für wen alles der Vertrag gilt) von den Beschwerdeführerinnen (= Infratec-Subunternehmen) den Nachweis verlangte, dass sie einem bestimmten Kreis von Konzerngesellschaften angehören.»

Das Bundesgericht hebt den Entscheid des Obergerichts auf, dieses muss nun über die Bücher. Konkret muss es nun aufgrund des Inhalts des Vertrags aus dem Jahr 2003 entscheiden, ob die Infratec Sackmesser mit dem Namen Von Roll verkaufen darf oder nicht.

Der Laie mag sich nun fragen: Jener Vertrag sagt doch ziemlich deutlich, dass die Infratec den Namen Von Roll nur mit konkreten Zusätzen und nicht alleinstehend verwenden darf. Nun, unter Juristen scheint dies offenbar nicht so eindeutig zu sein. Die nächste Gerichtsverhandlung vor Zuger Obergericht wird's weisen. Oder wohl eher die übernächste, erneut vor Bundesgericht.

Bundesgerichtsentscheid 4A_132/2022

