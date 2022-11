Steuerstreit: Bundesgericht lässt zwei Solothurner abblitzen

Bundesgericht Tipps von ranghohem US-Militär bringen nichts: So wollten sich zwei Solothurner vor den Steuern drücken Mit der abenteuerlichen Begründung, das Steueramt sei nicht als Veranlagungsbehörde legitimiert, versuchten sich zwei Solothurner Steuerpflichtige vor den Steuern zu drücken. Das Bundesgericht hat dem einen Riegel geschoben. Urs Mathys Jetzt kommentieren 03.11.2022, 12.00 Uhr

Warum das Steueramt «nicht hoheitlich handlungsfähig» sein soll, ist auch dem Bundesgericht schleierhaft. (Archivbild) Hanspeter Bärtschi

Es gehört gemeinhin zu den edelsten Bürgerpflichten, jährlich seine Steuererklärung einzureichen und in der Folge freudig die entsprechenden Steuern an Vater Staat zu entrichten. Eine Steuerpflichtige und ein Steuerpflichtiger aus dem Kanton Solothurn sehen das offensichtlich ganz anders: Jedenfalls zogen sie in einer Einsprache bereits die Zuständigkeit des kantonalen Steueramtes in Zweifel und reichten deshalb trotz Mahnung keine Steuererklärung für die Steuerperiode 2020 ein.