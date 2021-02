Bundesgericht Streit um Kosten für Spielplatzunterhalt: Solothurnerin zieht wegen 105.65 Franken ans höchste Gericht – ein teurer Spass Eine Stockwerkeigentümergemeinschaft von 30 Parteien in drei Mehrfamilienhäusern, irgendwo im Raum Solothurn-Lebern: Dort sah eine Mitbesitzerin wegen der Unterhaltskosten für den gemeinsamen Kinderspielplatz rot und ging durch alle Gerichtsinstanzen. Urs Mathys 02.02.2021, 05.17 Uhr

Der Unterhalt für den gemeinsamen Kinderspielplatz wurde zum Zankapfel der Stockwerkeigentümergemeinschaft.

Symbolbild: hms

Jahrzehntelang hatten die verschiedenen Stockwerkeigentümer solidarisch ihre Beiträge an den Unterhalt geleistet. Über Jahre hinweg tat dies klaglos auch jene Mitbesitzerin, die wir hier einmal Mathilde nennen. Seit 1992 lebt Mathilde in der Überbauung und bezahlte seither ihren Obolus an den Spielplatz. Doch dann, 2014 wurde von der Stockwerkeigentümergemeinschaft beschlossen, die Spielplatzkosten nicht mehr individuell in Rechnung zu stellen, sondern via die Liegenschaftsverwaltung auf die Stockwerkeigentümer aufteilen zu lassen.