Olten-Gösgen: Querulantenpaar scheitert vor Bundesgericht

Bundesgericht Statt Steuerrückzahlung erneut Gerichtskosten: Staatshaftungsklage scheitert (auch) wegen «übermässiger Weitschweifigkeit» Ein Paar aus der Region Olten liegt mit den Steuerbehörden und Justiz seit Jahren im Clinch. Urs Mathys Jetzt kommentieren 19.01.2023, 11.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zu viel Papier eingereicht, aber zu wenig klar begründet: Das Ehepaar fährt vor Gericht eine weitere Niederlage ein (Archiv). Oliver Menge

Ein Paar aus der Region Olten-Gösgen lässt nicht locker: In einem Steuerstreit forderte es per Staatshaftungsklage Geld(rück)zahlungen. Nicht nur bei den kantonalen Instanzen blitzten sie damit ab, sondern auch beim Bundesgericht. Dieses hat zuletzt auch ein Revisionsgesuch abgeschmettert.

Es sind «alte Bekannte», die sich in Steuerstreitereien seit Jahren durch alle Instanzen kämpfen. Zuletzt legte sich das Paar aus der Region Olten-Gösgen mit einer Staatshaftungsklage mit dem Kanton Solothurn an.

Grund sind «Handlungen der Veranlagungsbehörden Olten-Gösgen und der Beschwerdekammer des Obergerichts des Kantons Solothurn». Diese Klage steht in Zusammenhang mit der Steuerveranlagung für die Steuerperiode 2017 und einer vom Ehepaar eingereichten Strafanzeige gegen die Steuerrevision.

Im November 2021 teilte Staatsschreiber Andreas Eng den Klägern die Abweisung des Staatshaftungsbegehrens mit, weil die Voraussetzungen für eine Staatshaftung nicht erfüllt seien. Weder lägen Widerrechtlichkeit noch ein Schaden vor, geschweige denn sei eine Amtspflicht verletzt, noch eine unentschuldbare Fehlleistung begangen worden.

Marsch durch alle Instanzen

In einer Eingabe im Umfang von 385 Seiten, mit 25 Beilagen und 15 Rechtsbegehren, gelangte das Paar darauf am 1. März 2022 an die Schweizerische Eidgenossenschaft und den Kanton Solothurn. Das Solothurner Verwaltungsgericht wies die Staatshaftungsklage «wegen Weitschweifigkeit» zur Verbesserung zurück, worauf die Kläger eine «stark gekürzte» Version einreichten: mit 176 Seiten, 18 Beilagen und 16 Rechtsbegehren …

Diese Klage wies das Verwaltungsgericht am 7. Juli 2022 ab. Die Kläger hätten nicht nachgewiesen, wie weit ihnen ein Schaden entstanden sei, da sie vor allem Rückzahlungen von Verfahrenskosten verlangen würden, die rechtskräftig verfügt und vom Bundesgericht bestätigt worden seien. Dasselbe gelte für ihre Steuerrückforderungen. Haftungsvoraussetzungen seien «nicht annähernd erfüllt».

Keine Frage, dass erneut «Lausanne» zum Handkuss kam: Mit einer ersten Beschwerde im Umfang von 66 Seiten und 21 Anträgen, die dann noch mit einer zweiten Version im Umfang von 68 Seiten und 22 Rechtsbegehren getoppt wurde.

Darin verlangten die Beschwerdeführer die Aufhebung des angefochtenen Urteils. Ihnen seien «wegen der schuldhaft verursachten schweren Persönlichkeitsverletzungen» im Verfahren der Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuer für die Steuerperiode 2017 eine Genugtuung von 25’000 Franken zuzusprechen.

Weiter Schadenersatz für geleistete Gerichtsgebühren in den vorangegangenen bundesgerichtlichen Verfahren in der Höhe von 14’000 Franken zuzüglich Zins sowie «Ersatz der zu viel bezahlten Gemeinde-, Kantons-, Bundes- und Kirchensteuern» in der Höhe von 20’000 Franken.

Bundesgericht sagt: «Zu weitschweifig»

Mit Urteil vom 30. September 2022 trat die urteilende Abteilungspräsidentin des Bundesgerichts gar nicht erst auf die «übermässig weitschweifende» Beschwerde ein, zumal die Anträge weit über den Verfahrensgegenstand hinausgehen würden. Die Beschwerde umfasse fast das Zehnfache des angefochtenen Urteils und bestehe aus langatmigen, ausufernden Ausführungen.

Die Beschwerdeführer hätten sich im Wesentlichen darauf beschränken müssen, substanziiert darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Gesetz willkürlich angewendet oder sonst wie Bundesrecht verletzt habe: «Im Übrigen ist es zum Teil schwierig, den dicht beschriebenen, übermässig langen Textpassagen zu entnehmen, was im Hinblick auf welchen konkreten Teil des angefochtenen Urteils geltend gemacht werden soll.» Die Bundesgerichtskosten von 1000 Franken wurden dem Ehepaar auferlegt.

Revisionsgesuch mit Ausstandsbegehren

Wer nun meint, die Geschichte ende hier, täuscht sich: Mit einem Revisionsgesuch verlangte das Ehepaar am 17. Oktober vom Bundesgericht postwendend die Revision des Urteils. Gegen die zuvor urteilende Abteilungspräsidentin und die Gerichtsschreiberin stellte das Paar ein Ausstandsbegehren. Grund: Mit ihrer Kritik betreffend weitschweifige Eingaben sei die Bundesrichterin befangen; sie habe «aus subjektivem und sachfremd motiviertem Empfinden» übermässig formalistisch geurteilt.

Doch ohne Erfolg: Auch das Revisionsbegehren wurde nun von der gleichen Bundesrichterin beurteilt. Und zwar abschlägig. Den Gesuchstellern «gelinge nicht ansatzweise die Befangenheit bzw. Voreingenommenheit» im Verfahren darzutun, heisst es im Urteil vom 13. Dezember.

Komme die Einzelrichterin zum Schluss, auf eine Beschwerde sei «wegen offensichtlich unzureichender Begründung» oder weil sie «querulatorisch oder rechtsmissbräuchlich» ist, nicht einzutreten, könne diese rechtliche Beurteilung nicht mit einem Revisionsgesuch in Frage gestellt werden.

Womit die Beschwerdeführer am Ende einmal mehr zum Tragen von Gerichtskosten im Betrag von 1000 Franken verknurrt werden.

Urteile 2C_635/2022 und 2F_34/2022

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen