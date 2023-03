Bundesgericht bestätigt Landesverweis wegen Sozialhilfebetrug

Bundesgericht Sozialhilfebetrug bringt das Fass zum Überlaufen – nach zwei Verwarnungen muss Kosovare das Land verlassen Ein angeblich arbeitsunfähiger Kosovare hat Temporärjobs verschwiegen. Jetzt wird der Familienvater für fünf Jahre des Landes verwiesen. Das Bundesgericht wollte nichts von einem schweren Härtefall wissen und bestätigt die Solothurner Vorinstanzen. Urs Mathys Jetzt kommentieren 21.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Bundesgericht in Lausanne. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Betrug in der Sozialhilfe ist eine der sogenannten «Katalogtaten», die obligatorisch zur Landesverweisung eines fehlbaren ausländischen Staatsangehörigen aus der Schweiz führen. Vor der Ausweisung bewahren kann einen Täter dann nur, wenn sich bei einer Interessenabwägung zeigt, dass die persönlichen Interessen an einem Verbleib in der Schweiz die öffentlichen Interessen an einer Ausweisung überwiegen.

Solche überwiegenden persönlichen Interessen machte nun vor Bundesgericht auch ein 37-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger geltend, der seit 17 Jahren in der Schweiz lebt, mit einer Schweizerin verheiratet ist und mit dieser drei Kinder (geboren 2008, 2011 und 2016) hat. In seiner Beschwerde ans Bundesgericht forderte er, dass der vom Amtsgerichtspräsidenten von Thal-Gäu im Juli 2020 ergangene und vom Solothurner Obergericht im November 2021 bestätigte Schuldspruch wegen Betrugs (dazu später mehr) aufzuheben und von einer auf fünf Jahre angesetzten Landesverweisung abzusehen sei.

Dabei machte der von Rechtsanwalt Claude Wyssmann vertretene Kosovare unter Hinweis auf seine Familie einen schweren persönlichen Härtefall geltend: Eine Wegweisung laufe insbesondere dem Wohl seiner drei Kinder zuwider und sei mit der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) nicht vereinbar, welche die Achtung des Familienlebens garantiere.

Landesverweisung im «öffentlichen Interesse»

Das Bundesgericht erteilt dieser Argumentation nun aber auf ganzer Linie eine Abfuhr. Die Beschwerde wird abgewiesen und damit das Urteil der Vorinstanzen (Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 30 Franken sowie Landesverweisung von 5 Jahren Dauer) bestätigt. Weiter werden dem Beschwerdeführer die Gerichtskosten von 3000 Franken aufgebrummt.

Die Integration sei «nur mässig gelungen», auch die Deutschkenntnisse seien «noch ausbaufähig», so das Bundesgericht Bild: Gaetan Bally

Die Vorinstanz habe die von der EMRK geforderte Interessenabwägung sehr wohl «ausführlich und sorgfältig» vorgenommen. «Das öffentliche Interesse an der Verhinderung von Sozialhilfemissbrauch durch Ausländer» sei als «hoch» einzustufen, hält «Lausanne» fest.

Dass das Obergericht das vorangegangene mehrfache, erhebliche Delinquieren höher gewichtet und damit das öffentliche Interesse an einer Fernhaltung des Beschwerdeführers aus der Schweiz als überwiegend eingestuft hat, sei «bundesrechtlich nicht zu beanstanden».

Trotz langer Aufenthaltsdauer in der Schweiz sei dem Beschwerdeführer die Integration «bisher nur mässig gelungen». Wirtschaftlich habe er hier nie richtig Fuss fassen können und die Deutschkenntnisse seien «noch ausbaufähig». Die regelmässige und teilweise schwere Delinquenz spreche für eine «mangelnde Respektierung der hiesigen Rechtsordnung und damit auch für eine mangelhafte Integration», so das Bundesgericht.

Mehrfache Warnungen nicht beachtet

Der Beschwerdeführer sei «offenbar durch nichts zu einem dauerhaft deliktfreien Leben zu bewegen», bilanziert das Bundesgericht mit Blick auf die «Vorgeschichte». Die Rede ist hauptsächlich von Strassenverkehrsdelikten, aber auch von gewerbs- und bandenmässigem Diebstahl, wegen denen sich der Kosovare rund zwei Jahre im Strafvollzug befand.

Arbeitseinkünfte wurden der Sozialbehörde Thal-Gäu nicht gemeldet. Bild: Bruno Kissling

Er war deswegen zweimal ausländerrechtlich verwarnt worden und im März 2016 war eine verfügte Wegweisung – im Sinne einer letzten Chance – vom Verwaltungsgericht (verbunden mit erneuten Ermahnungen) noch gestoppt worden.

Doch ungeachtet dessen beging der Mann dann jene Anlasstat (Betrug), die nun tatsächlich zur Landesverweisung führen wird: Die Familie war schon seit 2008 unregelmässig von der Sozialhilfe unterstützt worden; per Ende August 2017 waren es aufkumuliert rund 150’000 Franken. Am 20. Juni 2016 meldete sich der aus gesundheitlichen Gründen zu 100 Prozent Arbeitsunfähige bei der Sozialhilfe an. Dies, obwohl er sich kurz zuvor bei einem Arbeitsvermittler erstmals um einen Job beworben hatte und in der Zeit zwischen dem 22. Juni und dem 9. Dezember 2016 dann auch tatsächlich zwei Temporärstellen antrat.

Die Lohnzahlungen liess er sich auf ein Konto überweisen, das er der Sozialbehörde Thal-Gäu nicht gemeldet hatte. Die auf diese Weise «arglistig irregeführte und im Vermögen geschädigte» Sozialregion beklagte in der Folge einen Betrag von 16’900 Franken an zu viel und damit zu Unrecht ausbezahlten Sozialhilfegeldern.

Urteil Nr. 6B_97/2022