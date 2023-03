Umfahrung Klus nach Bundesgerichtsentscheid endgültig vom Tisch

Brisanter Entscheid Umfahrung Klus endgültig vom Tisch: Solothurner Regierung blitzt mit Beschwerde vor Bundesgericht ab Das Stimmvolk sagte Ja zum Projekt «Verkehrsanbindung Thal», aber das Verwaltungsgericht sagte, es sei «nicht bewilligungsfähig». Der Regierungsrat zog den Entscheid an das Bundesgericht weiter, das nun gar nicht auf seine Beschwerde eingetreten ist. Urs Moser Jetzt kommentieren 01.03.2023, 12.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trotz Niederlage an der Urne haben sich die Umfahrungsgegner letztlich durchgesetzt. Bild: zvg

Die Umfahrung Klus ist endgültig vom Tisch – obwohl ihr das Solothurner Stimmvolk im September 2021 mit einer Mehrheit von 58 Prozent zugestimmt hatte. Auf die Beschwerde des Regierungsrats gegen einen Entscheid des Verwaltungsgerichts, in dem das Projekt als nicht bewilligungsfähig beurteilt worden war, ist das Bundesgericht gar nicht eingetreten.

Streitigkeiten zwischen den kantonalen Exekutivbehörden und dem kantonalen Verwaltungsgericht seien grundsätzlich nicht vom Bundesgericht zu entscheiden, so die höchsten Richter. Entgegen der Auffassung des Solothurner Regierungsrats lägen im vorliegenden Fall der Umfahrung Klus keine Gründe vor, ihm ausnahmsweise die Beschwerdeberechtigung zuzugestehen.

Zum einen, weil es um ein kantonales Projekt geht. Daran ändere auch nichts, dass es letztlich an den bundesrechtlichen Vorgaben zum Ortsbildschutz in der Inneren Klus scheiterte, so das Bundesgericht.

Zum anderen möge das Projekt zwar für den Regierungsrat politisch wichtig sein, gescheitert sei es aber nicht aus grundsätzlichen, das Schicksal weiterer Projekte präjudizierenden Überlegungen, sondern an einer einzelfallbezogenen Interessenabwägung.

Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wäre der Regierungsrat allenfalls dann berechtigt gewesen, wenn der Entscheid des Verwaltungsgerichts ihn «bei der Wahrung ihm anvertrauter hoheitlicher Aufgaben und Befugnisse in spezifischer, qualifizierter Weise betroffen» hätte, wie im Urteil des Bundesgerichts ausgeführt wird.

Dass sie schlechte Karten hat, war der Regierung klar

Dass die Chancen schlecht stehen, dessen war man sich im Rathaus durchaus bewusst. Beim Weiterzug des Urteils des Verwaltungsgerichts sah man sich wohl vor allem der an der Urne obsiegenden Mehrheit der Umfahrungsbefürworter politisch verpflichtet. In deren Reihen herrscht Unmut und Unverständnis darüber, dass der Volksentscheid nach bald 60 Jahren Diskussionen über die Verkehrsprobleme in der Klus von einem Gericht ausgehebelt werden konnte.

Baudirektorin Sandra Kolly erklärt im Interview, warum die Regierung trotz geringer Erfolgsaussichten vor das Bundesgericht zog. Bild: Carole Lauener

«Wir wollten einfach nicht den Kopf in den Sand stecken, gerade weil sich die Stimmbevölkerung so deutlich hinter die Umfahrung gestellt hatte», sagte Baudirektorin Sandra Kolly vergangenen August in einem Interview mit dieser Zeitung.

Ob das Umfahrungsprojekt entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts eben doch bewilligungsfähig gewesen wäre, wovon man im Regierungsrat nach wie vor überzeugt ist, dazu gibt es mit dem Nichteintretensentscheid nun keine höchstrichterliche Antwort. Auf das gemeinsame Gutachten der eidgenössischen Kommissionen für Natur- und Heimatschutz und Denkmalpflege und dessen Stellenwert geht das Bundesgerichtsurteil gar nicht ein.

Der Hammer kam kurz vor der Abstimmung

Es ist dieses Gutachten, welches das Projekt «Verkehrsanbindung Thal» zu Fall brachte. Das Verwaltungsgericht hatte es im Beschwerdeverfahren gegen die Plangenehmigungsbeschlüsse des Regierungsrats zur Umfahrung Klus in Auftrag gegeben.

So hätte ein Viadukt von Oensingen her die OeBB-Gleise, die Dünnern und das Industriegebiet Klus diagonal durchqueren sollen. Zvg

Und es kam zum Schluss, dass das Umfahrungsprojekt mit dem 300 Meter langen Viadukt über die Dünnern das Ortsbild «Innere Klus» von nationaler Bedeutung so stark beeinträchtigen würde, dass die positiven Auswirkungen auf Lärm- und Luftbelastung die negativen nicht aufzuwiegen vermögen. Und dass die Konflikte mit den Schutzzielen auch mit geringen Änderungen am Projekt nicht vermindert werden könnten. Und laut Bundesgesetzgebung ist in diesem Fall auf Bauten und Anlagen in Gebieten im Bundesinventar schützenswerter Ortsbilder zu verzichten.

Verschieben kam für Regierung nicht infrage

Bekannt wurde der Inhalt des Gutachtens im Sommer 2021, knapp drei Monate vor der Abstimmung über die 74-Millionen-Kreditvorlage zum Umfahrungsprojekt. Die Gegner der Umfahrung zeigten sich schon damals siegesgewiss und überzeugt, dass die Umfahrung damit schlicht nicht bewilligungsfähig ist.

Fabian Müller, Kopf des Komitees gegen die Umfahrung Klus. Bild: zvg

Man forderte eine Verschiebung der Abstimmung bis zum Vorliegen des Verwaltungsgerichtsurteils. «Es wäre ein Affront gegenüber allen Stimmberechtigten und Steuerzahlenden, eine Abstimmung über ein Projekt durchzuführen, dass höchstwahrscheinlich gar nie umgesetzt werden kann», so Fabian Müller vom Gegnerkomitee damals.

Der Regierungsrat dachte aber nicht im Traum daran, auf diese Forderung einzutreten. Das Verwaltungsgericht hiess die Beschwerden gegen die Plangenehmigungsbeschlüsse des Regierungsrats dann im Mai 2022 gut, rund acht Monate nach der Abstimmung.