Das Einfamilienhaus in der Landwirtschaftszone wurde immer mehr zum «villenähnlichen Landsitz» aus- und umgebaut: Das geht so nicht, fanden die Solothurner Behörden. Und jetzt auch das Bundesgericht. Nun steht der grosse Rückbau an.

Urs Mathys 05.08.2021, 05.00 Uhr