Messermörder von Balsthal blitzt vor Bundesgericht ab

Bundesgericht Messermörder von Balsthal: Zwar beeinträchtigt, aber doch schuld- und straffähig Das Bundesgericht will nichts wissen von der Neubeurteilung des Falles eines Somaliers. Dieser hatte 2013 in Balsthal einen Landsmann brutal erstochen. Der heute 34-jährige Beschwerdeführer hatte geltend gemacht, bereits zum Tatzeitpunkt psychisch derart krank gewesen zu sein, dass er weder schuld- noch straffähig sei. Urs Mathys Jetzt kommentieren 12.10.2021, 05.00 Uhr

Hier blitzte der Beschwerdeführer ab: Das Bundesgericht in Lausanne. Laurent Gillieron / KEYSTONE



Über 40 Mal hat ein Somalier im September 2013 in Balsthal nach einem Streit auf einen Landsmann eingestochen. Er liess auch dann nicht vom Opfer ab, als dieses schon längst wehrlos am Boden lag, und wechselte das Küchenmesser, nachdem sich die Klinge der ersten Tatwaffe wegen der zahlreichen Stiche verbogen hatte.

Das Amtsgericht Thal-Gäu sprach den Mann 2017 wegen Mordes schuldig: Er habe bei der Tat in der gemeinsamen Wohnung äusserst brutal gehandelt und das «Opfer nicht nur ermordet, sondern einen richtiggehenden Overkill» begangen. Das Amtsgericht verurteilte den Täter zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren, aufgeschoben zu Gunsten einer stationären therapeutischen Massnahme in einer Klinik.

Grundlage bildete ein psychiatrisches Gutachten, das dem Somalier zum Tatzeitpunkt zwar Frühsymptome, aber nicht das Vollbild einer schizophrenen Erkrankung attestiert hatte. Damit, so der Gutachter, sei von einer mittleren Schuldfähigkeit auszugehen. Darüber hinaus hatte der Gutachter in der Verhandlung von 2017 ausgeführt, dass der Täter inzwischen schwer psychisch erkrankt sei.

«Urteil auf falscher Tatsachengrundlage»

Eine Krankheit, die offenbar weit dramatischere Formen hat, wie aus einem Urteil des Bundesgerichts* hervorgeht. Dieses musste sich mit dem Fall befassen, nachdem das Solothurner Obergericht am 1. Juni 2021 ein Revisionsgesuch des Somaliers abgewiesen hatte.

In ihrer Beschwerde ans Bundesgericht forderten der Beschwerdeführer und dessen Anwalt, es sei festzustellen, dass der schizophrene Täter wegen fehlender Schuldfähigkeit nicht strafbar sei und damit gegen ihn keine Strafe, sondern lediglich eine stationäre Massnahme zu verhängen sei. Die Weiterführung der Massnahme war denn auch nicht Gegenstand der Beschwerde und somit unbestritten.

Der Täter sei bereits zum Tatzeitpunkt 2013 schwer krank und somit vollständig schuldunfähig gewesen, heisst es in der Beschwerde. Zur Begründung wird auf medizinische Erkenntnisse aus dem Strafvollzug verwiesen, die in einem Bericht der behandelnden Klinik vom 20. Dezember 2020 enthalten sind.

Die Rede ist da unter anderem von Verfolgungswahn, halluzinatorischen Symptomen, massivem Bedrängniserleben und dem Umstand, dass sich der Täter im Wahn vom späteren Opfer bedroht gefühlt, ja um sein Leben gefürchtet habe. Somit stelle das Gutachten von 2016/17 eine falsche Tatsachengrundlage im Urteilszeitpunkt dar, wird in der Beschwerde argumentiert. Die heute bekannten Tatsachen seien dem damaligen Gericht nicht bekannt gewesen und man sei von anderen Umständen, konkret nicht vom Vollbild einer Schizophrenie ausgegangen.

Das Bundesgericht schützt Vorentscheide

Dem hält das Bundesgericht in seinen Erwägungen nun entgegen, dass dem Gutachter von 2016 bereits bekannt gewesen sei, dass sich der Täter vom nachmaligen Opfer bedroht gefühlt habe. Neu sei nur, dass der Somalier im Wahn sich selber in Lebensgefahr gesehen habe. Dabei könne aber nicht beurteilt werden, ob der Beschwerdeführer nun nicht einfach «Umdeutungen und Neuinterpretationen vorgenommen» habe.

Aus dem neuen Bericht der Klinik sei jedenfalls «nicht ersichtlich, dass sich die Schilderungen in ihrer Intensität derart von den ursprünglich geschilderten Wahrnehmungen unterscheiden, dass im Vergleich zum Gutachten von 2016 hinsichtlich der Symptome von einer revisionsrechtlich relevanten, abweichenden medizinischen Grundlage auszugehen ist». Neue Hinweise auf im Tatzeitpunkt bestehende und dem Gericht 2017 nicht bekannte Symptome lägen jedenfalls nicht vor, so das Bundesgericht. Die im Klinikbericht abweichende Würdigung beschränke sich «auf eine neue Interpretation der bereits bekannten tatzeitnahen An- gaben sowie des Nachtatverhaltens». Eine vom Beschwerdeführer geltend gemachte Verletzung von Bundesrecht wird letztlich verneint.

*Urteil 6B_763/2021, Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts, 15. September 2021.

