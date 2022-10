Mädchen zu Sex gezwungen: Bundesgericht lässt Mann abblitzen

Bundesgericht Mädchen in der Region Olten zu Sex gezwungen: Nun sieht sich der Täter genug bestraft Was er gegenüber seinen minderjährigen Opfern nicht kannte, forderte ein 36-jähriger Deutscher jetzt vor Bundesgericht für sich selber: Gnade. Urs Mathys Jetzt kommentieren 13.10.2022, 14.17 Uhr

Unter anderem wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern der brutalsten Art ist Jürgen T. (Name erfunden) im März 2021 vom Solothurner Obergericht zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nun verlangte der 36-jährige Deutsche bis vor Bundesgericht seine sofortige bedingte Freilassung. Kommt nicht in Frage, sagt nun auch das Bundesgericht.

Die zahlreichen Opfer von Jürgen T. waren jung. Viele noch minderjährig. Das eine Mädchen gerade mal 13 Jahre alt. Mit Drogen und unter Anwendung von Gewalt, psychischem Druck sowie Erpressung zwang Jürgen T. in den Jahren 2016/17 mehrere Mädchen zum Sex. Nicht nur mit ihm selber, sondern auch zu Gruppensex mit seinen Kollegen.

Manche der Opfer waren gerade in einer schwierigen Situation, eines der Mädchen aus einem Heim ausgebüchst. Jürgen T. bot Unterschlupf und Drogen – aber verlangte «Gegenleistungen». Einige der Taten wurden gefilmt. Wenigstens diese konnte der Täter später in den folgenden Gerichtsverhandlungen nicht abstreiten.

Opfer und Täter gelangen ans Bundesgericht

Die Schuldsprüche des Amtsgerichts Olten-Gösgen vom Dezember 2019 wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern, mehrfacher harter Pornografie und mehrfacher Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz zog Jürgen T. ans Solothurner Obergericht weiter, das ihn aber mit Urteil vom 12. März 2021 abblitzen liess. Die Schuldsprüche wurden bestätigt und eine Freiheitsstrafe von insgesamt 7,5 Jahren sowie eine Landesverweisung von 12 Jahren verhängt.

Noch ist dieses Urteil nicht rechtskräftig, denn sowohl Jürgen T. als auch zwei der Opfer – diese als Privatklägerinnen – erhoben Beschwerde vor Bundesgericht: der Täter, weil er in letzter Instanz auf ein milderes Urteil hofft – die Opfer, weil sie eine härtere Bestrafung fordern. Sie beantragen, dass der Mann zusätzlich auch wegen mehrfacher Vergewaltigung zu verurteilen und das Strafmass entsprechend zu erhöhen sei. Die Beurteilung dieser Forderungen sind in Lausanne noch hängig.

Das Bundesgericht in Lausanne. Laurent Gillieron

Täter sieht sich bereits genügend bestraft

Jürgen T. aber, der sich seit dem 22. Februar 2017 in Haft befindet, sieht sich so oder so bereits genügend bestraft: Er stellte am 17. August 2022 ein Haftentlassungsgesuch und fordert die sofortige Freilassung. Er macht darin geltend, dass ihm nach Verbüssung von zwei Dritteln der Strafe (Ende September dieses Jahres) die bedingte Entlassung zustehe und bei einem erhofften geringeren Strafmass im hängigen bundesgerichtlichen Verfahren gar eine Überhaft drohe. Zudem leide er zunehmend unter «Haftschäden», darunter «deutliche Beeinträchtigungen der Denkprozesse und Wahrnehmung».

Die Strafkammer des Solothurner Obergerichts hat die Freilassung mit Verfügung vom 2. September 2022 abgewiesen. Sie ordnete vielmehr an, dass der Deutsche, von dem weiterhin Flucht- und Wiederholungsgefahr ausgehe, in Sicherheitshaft verbleiben müsse.

Auch Lausanne sieht Flucht- und Rückfallgefahr

Tatsächlich dürfen Untersuchungs- und Sicherheitshaft nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe, bestätigt das Bundesgericht nun in seinem Urteil zur Forderung nach Haftentlassung. Die Gewährung der bedingten Entlassung sei aber abhängig «vom Verhalten der gefangenen Person im Strafvollzug und von der Prognose hinsichtlich ihres zukünftigen Verhaltens in Freiheit».

Jürgen T. verkennt laut Bundesgericht zudem, dass im Rahmen der erwähnten hängigen Beschwerdeverfahren der beiden Opfer auch Schuldsprüche wegen mehrfacher Vergewaltigung beantragt werden: Damit sei «zurzeit jedenfalls theoretisch (...) auch eine Erhöhung (...) der Freiheitsstrafe von 7,5 Jahren möglich».

Aufgrund der Vorakten und der Tatsache, dass die ambulante Behandlung des Deutschen «wegen Aussichtslosigkeit aufgehoben» worden sei, habe die Vorinstanz sehr wohl «auch die sehr hohe Rückfallgefahr des Beschwerdeführers berücksichtigen» dürfen. Auch angesichts der negativen Zukunftsprognose für Jürgen T. könne «nicht davon ausgegangen werden, dass dieser mit grosser Wahrscheinlichkeit bedingt entlassen wird».

Fazit des Bundesgerichts: «Dem Beschwerdeführer droht noch keine Überhaft», die Fortsetzung der Sicherheitshaft «erweist sich weiterhin als verhältnismässig» und die Beschwerde wird abgewiesen.

Urteil 1B_480/2022

