Heirat machts möglich: Bundesgericht stoppt Wegweisung

Bundesgericht Geschickte Strategie: Erneute Heirat stoppt die Wegweisung in den Kosovo Die Aufenthaltsbewilligung sollte entzogen und ein 41-Jähriger per 31. März 2021 in seine Heimat Kosovo weggewiesen werden. Doch nun verknurrt das Bundesgericht das Solothurner Verwaltungsgericht zu einer Neubeurteilung des Aufenthaltsrechts. Einer neuerlichen Heirat wegen ... Urs Mathys 28.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die erneute Eheschliessung verschafft einem Kosovaren, dem die Wegweisung droht, zumindest eine Gnadenfrist.

Walter Schwager

Dank eines neun, des dritten Eheschlusses eines 41-jährigen Beschwerdeführers hebt das Bundesgericht ein Urteil des Solothurner Verwaltungsgerichts auf. Dieses hatte am 18. Januar 2021 eine Beschwerde gegen eine Wegweisungsverfügung abgelehnt und für die Ausreise Frist bis 31. März 2021 gesetzt. Doch nun muss das Verwaltungsgericht statt dessen neu prüfen, ob dem Mann aus dem Kosovo die Aufenthaltsbewilligung entzogen werden soll – und kann.

Zuerst erwägt das Bundesgericht auf mehreren Seiten, dass die Solothurner Behörden dem Kosovaren die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung grundsätzlich zu Recht verweigert haben und dieser deshalb aus der Schweiz weggewiesen werden soll. Dies, nachdem er von seiner zweiten hier niederlassungsberechtigten Ehefrau geschieden worden war und es ihm auch nach Einschätzung der Lausanner Richter «im Rahmen einer Gesamtbetrachtung an der erforderlichen Integration mangelt», weshalb «kein eigenständiger, nachehelicher Aufenthaltsanspruch» gemäss Härtefallregelung besteht.

Dass das Bundesgericht die Beschwerde des Kosovaren gegen ein Urteil des Solothurner Verwaltungsgerichts vom 18. Januar 2021 dennoch gutheisst, dieses Urteil aufhebt und den Fall «zur ergänzenden Beurteilung im Sinne der (bundesgerichtlichen) Erwägungen» an die Vorinstanz zurückweist, hat mit einem zu wenig beachteten – aber wesentlichen – «Detail» zu tun: Mit der neuerlichen Heirat des Beschwerdeführers – der dritten mit einer in der Schweiz niederlassungsberechtigten Frau.

Den erneuten Eheschluss nicht berücksichtigt

Der Beschwerdeführer habe das Verwaltungsgericht am 7. Juli 2020 darauf hingewiesen, dass er am 20. Juli eine niederlassungsberechtigte Frau heiraten werde, hält das Bundesgericht in seinem in dieser Woche publizierten Urteil (2C_163/2021) fest. Nachdem die Solothurner Richter einen nachehelichen Aufenthaltsanspruch zu Recht verneint hatten, hätten sie aber als erste und einzige gerichtliche kantonale Instanz letzten Januar «die erneute Eheschliessung in ihre materielle Würdigung mit einbeziehen müssen».

Stattdessen habe die Vorinstanz es «unterlassen, von Amtes wegen zu prüfen, ob dem Beschwerdeführer aufgrund der neuerlichen Eheschliessung ein Aufenthaltsanspruch zukommt». Dass die neue Ehefrau das Familiennachzugsgesuch erst nach Fällung des angefochtenen Urteils eingereicht hat, sei dabei «nicht massgebend».

Schulden und insgesamt 18 Strafverfahren

Der Mann hatte im September 1998 in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt, auf das nicht eingetreten worden war. Im Januar 2000 reiste der Mann im Rahmen des Familiennachzugs erneut in die Schweiz ein und zog zu seiner Ehefrau in den Kanton Zürich. Die kinderlose Ehe wurde am 16. Mai 2008 geschieden. Schon per 1. Juni zog der Mann zu seiner in der Schweiz niedergelassenen damaligen Verlobten, die er am folgenden 20. September heiratete, 2010 kamen Zwillinge zur Welt. Im Mai 2013 trennte sich das Paar und im Juli 2016 folgte die Scheidung.

Womit sich die Frage des Aufenthaltsrechts stellte. Die Aufenthaltsbewilligung war zwar mehrfach verlängert worden – aber mit wachsenden Vorbehalten und zwei Verwarnungen. Denn der Geschiedene kam nicht nur den Unterhaltspflichten nicht nach, sondern häufte auch Schulden an: 98 Verlustscheine im Betrag von 190'000 Franken weist der Betreibungsregisterauszug per Januar 2020 aus; die bevorschussten Unterhaltsbeträge für die Kinder beliefen sich auf über 85'000 Franken und bis Mai 2020 bezog er Sozialhilfe im Umfang von über 42000 Franken.

Mühe, sich an Regeln zu halten

Der Beschwerdeführer, der gemäss Bundesgericht «Mühe hat, sich an die Regeln des Zusammenlebens und der öffentlichen Ordnung zu halten», war zudem in mindestens 18 Strafverfahren involviert und zu Geldstrafen von 510 Tagessätzen zwischen 30 und 150 Franken sowie zu diversen Bussen verurteilt worden. Dies insbesondere im Zusammenhang mit der Verletzung von Verkehrsregeln. Eine Vielzahl von Delikten, die auch für die Bundesrichter «nicht zu seinen Gunsten» spricht. Daran könne auch nichts ändern, dass «sich der Mann seit einem Jahr straffrei verhalte».

So oder so wird nun aber das Solothurner Verwaltungsgericht nächstens erneut über den Fall beugen müssen. Dann wird sich zeigen, ob die Rechnung mit der geschickten «Heiratspolitik» für den 41-Jährigen am Ende doch aufgegangen ist.