Vor Bundesgericht abgeblitzt Fluchtgefahr zu gross: Solothurner Wirtschaftsanwalt bleibt in Genf in Haft Er soll seine Ehefrau mit einem Kissen erstickt haben. Statt im Gefängnis zu sitzen, wollte der Mann mit privaten Wachen unter Hausarrest gestellt werden. Daraus wird nun nichts: Die Gefahr, dass er sich ins Ausland absetzen könnte, ist zu gross. Christof Ramser Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Das Berufungsverfahren zum vorgeworfenen Tötungsdelikt ist auf den Februar angesetzt. Keystone

Es war ein aufsehenerregender Prozess: Vergangenen Mai sprach das Genfer Kriminalgericht einen einflussreichen Solothurner Anwalt der vorsätzlichen Tötung schuldig und verurteilte ihn zu 13 Jahren Haft. Der ehemalige Verwaltungsrat renommierter Unternehmen soll seine Frau im Februar 2016 in der gemeinsamen Wohnung in Grand-Saconnex GE mit einem Kissen oder einem Duvet erstickt haben.

Während der Verhandlung behauptete der Solothurner, dass die Frau eines natürlichen Todes gestorben sei. Er reichte gegen das erstinstanzliche Urteil Berufung ein. Diese Verhandlung war ursprünglich auf den 24. Oktober 2022 angesetzt, musste aber verschoben werden, nachdem das Gericht einen unangemessenen Begriff verwendet hatte, das den Anschein der Voreingenommenheit erwecken könnte. Der Berufungsprozess ist nun auf die Woche vom 27. Februar angesetzt.

Fluchtgefahr nicht ausgeschlossen

Wie die «Tribune de Genève» berichtet, muss der inzwischen 72-Jährige bis dahin sicher hinter Gittern bleiben. Dies geht aus einem Bundesgerichtsurteil von Ende Dezember hervor. Dieses hat eine Beschwerde abgewiesen, mit der sich der Geschäftsmann seine Freilassung erkaufen respektive sich einer Reihe von Auflagen unterwerfen wollte.

Neben einer Kaution von mehreren Millionen Franken und der Einfrierung seines gesamten Vermögens wollte er privates Sicherheitspersonal bezahlen, das ihn 24 Stunden überwachen sollte. Diesen Einsatz einer Überwachungsfirma hält das Bundesgericht für problematisch. Würde der Hausarrest mangelhaft durchgesetzt, sei eine Flucht nicht ausgeschlossen.

Angesichts der Grenznähe des geplanten Wohnsitzes könnten die Behörden dann nicht rechtzeitig eingreifen, um den Mann an einer Ausreise zu hindern. Darüber hinaus sei eine heimliche Flucht aufgrund der erheblichen finanziellen Mittel, die dem Mann und seinen Angehörigen zur Verfügung stehen, «nicht nur möglich, sondern konkret vorstellbar». Überdies brummt das Bundesgericht dem Beschwerdeführer die Prozesskosten in Höhe von 2000 Franken auf.

Zum Verhängnis geworden war dem Anwalt eine Daunenfeder, die bei der Obduktion in der Bronchie des Opfers gefunden worden war. Zudem waren in ihrem Gesicht Wunden, an Händen und Armen Hämatome sowie unter den Fingernägeln Blutreste des Mannes festgestellt worden.

Urteil 1B_610/2022

