Bundesgericht Ein «Drei-Sekunden-Blick» kosten einen Autolenker den Ausweis und 3000 Franken Gerichtsgebühren Der kurze Blick auf sein Handy hat für einen Solothurner Automobilisten Langzeitfolgen: Das Bundesgericht hat seine Beschwerde gegen die Annullation seines Führerausweises abgewiesen. Und die Gerichtskosten muss er auch noch tragen. Urs Mathys 05.03.2021, 05.00 Uhr

Die «Vornahme einer Verrichtung» am Steuer hatte bittere Folgen für einen Autolenker. Hanspeter Bärtschi

Diese Fahrt durch Subingen, am 1. April 2020, um 11.38 Uhr, dürfte ein Solothurner Autofahrer nie vergessen. Nicht weil Subingen ein besonders hübsches Dorf wäre, sondern weil die Fahrt unter anderem einen Strafbefehl nach sich zog: «Wegen Unterlassen der Richtungsanzeige, Fahren ohne Licht tagsüber und Vornahme einer Verrichtung» wurde dem Mann mit Strafbefehl vom 22. April eine Busse von 360 Franken aufgebrummt.

Doch damit noch nicht genug: Mit Verfügung vom 15. Mai annullierte die Bellacher Motorfahrzeugkontrolle (MFK) den Führerausweis auf Probe. Die Begründung: Der Lenker habe während der Fahrt sein Mobiltelefon bedient und damit eine leichte Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften begangen.

Verschlimmernd kam hinzu, dass am 23. Dezember 2019 bereits eine Verwarnung wegen einer leichten Widerhandlung und am 28. Februar 2020 wegen einer mittelschweren Widerhandlung der Entzug des Führerausweises für einen Monat vorangegangen waren. Deshalb, so beschied die MFK dem Mann, verfalle das Permis nun gänzlich.

Nur drei Sekunden aufs Handy geschaut …

Das mochte der so buchstäblich stillgelegte Automobilist nicht auf sich sitzen lassen: Er erhob zunächst beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn Beschwerde. Diese wurde aber am 7. Juli 2020 abgewiesen, worauf am 7. September der Weiterzug ans Bundesgericht erfolgte.

Dort argumentierte der Beschwerdeführer, dass er während der Fahrt doch nur drei Sekunden auf das Display seines Mobiltelefons geschaut habe, um die Musik zu wechseln – deswegen sei er nicht wirklich vom Verkehrsgeschehen abgelenkt gewesen.

Zudem habe doch auch gemäss der Beobachtung der Polizisten, die ihn am besagten 1. April gestoppt hatten, zu keiner Zeit eine effektive Verkehrsgefährdung bestanden, argumentierte der Automobilist. Anderseits könne doch eine rein abstrakte Gefährdung insoweit nicht für einen Entzug ausreichen, da eine solche «dem Fahrzeug­lenken immanent» sei.

«Vorgeschichte» spricht für den Ausweisverfall

Mit dieser Argumentation überzeugte der Beschwerdeführer allerdings das Bundesgericht nicht. Die I. öffentlich-rechtliche Abteilung hält in ihrem Urteil (1C_470/2020, publiziert am 1. März 2021) fest, dass es der Lenker mit seinen Manipulationen am Handy «an der erforderlichen Aufmerksamkeit im Strassenverkehr hat fehlen lassen».

Die Gegebenheiten im konkreten Fall rechtfertigen es nach Einschätzung der höchsten Richter «nicht, einen besonders leichten Fall anzunehmen und damit auf jegliche Massnahmen zu verzichten».

Zwar seien drei Sekunden eine relativ kurze Zeitdauer, doch habe der Lenker in dieser Phase seine Aufmerksamkeit nicht auf den Verkehr, sondern auf das Mobiltelefon fokussiert. Innerorts habe er so

«eine Strecke von 40 Metern zurückgelegt, ohne auf das Verkehrs­geschehen angemessen reagieren zu können».

Aufgrund der früheren Widerhandlungen des Beschwerdeführers sei das Verwaltungsgericht auch «zu Recht davon ausgegangen, dass damit die Voraussetzungen für den Verfall des Führerausweises auf Probe erfüllt seien».

Kurz: Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab und brummt dem Beschwerdeführer die Gerichtskosten von 3000 Franken auf.