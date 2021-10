Kinderschänder William W: kommt's zur Verwahrung?

Bundesgericht Die zentrale Frage lautet: Kommt’s zur Verwahrung von William W.? Das Bundesgericht gibt den Weg frei für die Berufungsverhandlung gegen den Kinderschänder vor dem Solothurner Obergericht. Urs Mathys Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Immer wieder: William W. wird zu einer Gerichtsverhandlung geführt. Tele M1



In einem Monat entscheidet sich, wie es mit Kinderschänder William W. weitergehen soll: Am 15. November muss das Solothurner Obergericht insbesondere darüber befinden, ob der Wiederholungstäter (doch noch) verwahrt werden kann.

Endgültig dürfte dieses Urteil allerdings kaum sein, ist doch davon auszugehen, dass der Fall letztlich vor Bundesgericht landen wird. So, wie all die anderen Gerichtsentscheide, die der mittlerweile 48-Jährige in den letzten Jahren stets bis an die letzte Instanz weitergezogen hat.

Wie zuletzt nun auch seine Beschwerde dagegen, dass das Solothurner Obergericht die zwei laufenden, ihn betreffenden Verfahren zusammengefasst und am 15. November gemeinsam beurteilen will. William W. und sein Anwalt Thomas Fingerhuth beantragten dem Bundesgericht, dass der entsprechende Entscheid des Solothurner Obergerichts vom 18. März 2021 aufzuheben sei.

Verteidiger wittert einen Trick der Strafjustiz

Im einen dieser Verfahren geht es um die vom kantonalen Departement des Innern beantragte nachträgliche Anordnung der Verwahrung von William W. im Zusammenhang mit Missbrauchstaten aus dem Jahr 2006; im anderen Fall um den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Verwahrung im Zusammenhang mit mehreren Wiederholungstaten im Herbst 2018 (siehe letzter Abschnitt).

Für eine solche Zusammenlegung von Verfahren fehle die Rechtsgrundlage, kritisiert der Beschwerdeführer. Es bestehe der Verdacht, dass das Obergericht mit der «unzulässigen Vermischung» der beiden unterschiedlichen Verfahren die Möglichkeit schaffen wolle, William W. «auch dann zu verwahren, wenn dies aufgrund der Taten aus dem Jahr 2006 nicht möglich» sei.

In den Erwägungen zur Beschwerde spricht das Bundesgericht vom «Sonderfall», dass beim Amtsgericht Olten-Gösgen gleich «zwei gültige Anträge auf Verwahrung des Beschwerdeführers hängig» gewesen seien. «Weder das Strafgesetzbuch noch die Strafprozessordnung regeln, wie in diesem Sonderfall zu verfahren ist», so das Bundesgericht. Es hält aber auch fest, dass «der Grundsatz der Formstrenge einer Gesetzesauslegung und einer richterlichen Lückenfüllung aber nicht entgegensteht», wobei für die Auslegung die «von der Rechtsprechung entwickelte juristische Methodenlehre» gelte. Jedenfalls berufe sich der Beschwerdeführer «zu Unrecht darauf, die Verfahrensvereinigung sei gesetzlich nicht ausdrücklich vorgesehen».

Auch die Vortaten gehören zur Gesamtbetrachtung

In beiden Verfahren gehe es «um die gleiche Frage, nämlich nach der Verwahrung des Beschwerdeführers», hält das Bundesgericht nun fest. In beiden Verfahren, sowohl jenem zur nachträglichen Verwahrung wie auch zu jenem zu den aktuellen Fällen, müssten die Richter «für die entscheidende Frage nach der Legalprognose eine Gesamtbetrachtung vornehmen».

Will heissen: eine kriminologische, psychiatrische und psychologische Risikobeurteilung von William W. bezüglich seiner Fähigkeit und Motivation, später Regeln und Gesetze einzuhalten. Und für eine solche Betrachtung sei «nicht nur den neu zu beurteilenden Anlasstaten, sondern – unabhängig von der zwischenzeitlichen Löschung im Strafregister – auch allfälligen Vorstrafen Rechnung zu tragen».

Daher wäre die getrennte Weiterführung der beiden Verfahren nach Einschätzung der Bundesrichter «weder möglich noch angezeigt» gewesen. Die vom Beschwerdeführer beantragte Zweiteilung wird stattdessen als «nicht sachgerecht» eingestuft, da «nicht zwei Gerichtsinstanzen gleichzeitig rechts- gültig über die gleiche Frage der Verwahrung befinden können». Mit dem Obergericht werde im kommenden Prozess denn auch die richtige zuständige Instanz über die Sache urteilen können.

Seit den 1990er-Jahren immer wieder straffällig

Wiederholungstäter William W. sorgt seit Jahren für Schlagzeilen. Bereits in den 1990er-Jahren war er für Sexualdelikte verurteilt worden. 2006 vergewaltigte er dann in Starrkirch-Wil ein achtjähriges Mädchen. Die junge Frau leidet bis heute unter den Folgen der Tat.

Nach Strafverbüssung schlug William W. im Herbst 2018 erneut zu, worauf ihn das Amtsgericht Olten-Gösgen am 10. Dezember 2020 unter anderem der mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern, der mehrfachen Schändung und mehrfacher Pornografie schuldig sprach. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt. Im Zusammenhang mit Missbrauchsvorwürfen zum Nachteil von zwei Knaben (Jahrgang 2011 und 2013) fällte das Amtsgericht aus rein formellen Gründen einen Freispruch. Der Antrag der Staatsanwaltschaft auf Verwahrung des Täters wurde abgewiesen. In der Berufungsverhandlung vor Obergericht wird diese Frage nun erneut zu beurteilen sein.

Urteil 6B_544/2021, 6B_610/2021, Strafrechtliche Abteilung des Bundesgerichts, Publiziert am 9. 9. 2021.