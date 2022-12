Bundesgericht Bundesgericht tritt nicht auf Beschwerde ein: Einem Afghanen aus dem Kanton Solothurn bleibt der Familiennachzug verwehrt Trotz geglückter Integration, Vollzeitjob und gutem Leumund darf ein Flüchtling aus Afghanistan seine Frau und die sieben Kinder nicht in die Schweiz holen. Es geht letztlich um 187 Franken Lohn, die ihm pro Monat fehlen. Urs Mathys Jetzt kommentieren 28.12.2022, 11.50 Uhr

Miakhel Nak arbeitet seit drei Jahren für das Gebäudetechnik-Unternehmen Meier Tobler. José R. Martinez

Vor sieben Jahren flüchtete Miakhel Nak aus seiner Heimat Afghanistan in die Schweiz. Drei Jahre davon entfallen auf das Asylverfahren, das 2018 mit der Ablehnung seines Asylgesuchs durch die Solothurner Behörden endete.

Seit vier Jahren ist der 37-Jährige vorläufig aufgenommen, seit dem 28. Januar 2021 verfügt er über eine Härtefallbewilligung, weil ihm die Ausschaffung nach Afghanistan nicht zugemutet werden kann. Seit 2019 hat Miakhel Nak einen Vollzeitjob als Logistiker bei einem Logistikunternehmen. Er ist gut integriert, hat keine Schulden, wurde nie straffällig.

So weit, so gut, für Miakhel Nak. Doch sein grösster Wunsch ist die Wiedervereinigung seiner inzwischen nach Pakistan geflüchteten und dort lebenden Familie – die Ehefrau und sieben Kinder im Alter zwischen 7 und 18 Jahren. Wie diese Zeitung vor wenigen Wochen berichtete, hat er in den letzten Jahren alles dafür getan, dass sein Wunsch auf den Familiennachzug in die Schweiz in Erfüllung gehen kann.

So ist er extra in eine Fünfeinhalbzimmer-Wohnung umgezogen, um dem gesetzlichen Erfordernis einer «bedarfsgerechten Wohnung» zu genügen. Zudem bemüht er sich – neben seiner 100-Prozent-Anstellung – um Zusatzjobs, damit er sein Einkommen weiter aufbessern kann.

Behörden befürchten Sozialhilfepflichten

Miakhel Naks Bemühungen haben bisher nicht zum Ziel geführt. Im Gegenteil: Sein Familiennachzugsgesuch wurde zuerst vom Migrationsamt abgelehnt. Grund: Es bestehe die Gefahr, dass die Familie «bei Gutheissung sozialhilferechtlich unterstützt werden» müsse.

Genau gleich sah es auch das kantonale Verwaltungsgericht: Es wies am 4. Oktober 2022 die Beschwerde gegen die Verfügung ab –, weil Miakhel Nak gemäss den amtlichen Richtlinien unter dem Strich monatlich knapp 187 Franken zu wenig verdient, um seine Familie ohne Sozialhilfe durchbringen zu können.

Anwältin Stephanie Selig sprach im Nachgang zu diesem Urteil gegenüber dieser Zeitung von einem «politischen Entscheid». Das Gericht habe seinen Ermessensspielraum einseitig angewendet, hätten doch die zwei ältesten Kinder rasch einmal ebenfalls zum Familieneinkommen beitragen können.

(Noch) kein gefestigtes Anwesenheitsrecht

Noch kurz vor Weihnachten zerschlug sich jetzt auch noch die letzte Hoffnung auf eine baldige Familienzusammenführung: Eine von Miakhel Naks Anwältin eingereichte Beschwerde mit der Forderung, der Familiennachzug sei zu bewilligen, wurde von der zuständigen Abteilungspräsidentin des Bundesgerichts als offensichtlich unzulässig eingestuft und das Eintreten verweigert.

Der Beschwerdeführer verfüge lediglich über eine Härtefallbewilligung und könne sich nicht auf einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung berufen, heisst es aus «Lausanne». Die Berufung auf Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) könne nur dann angehen, wenn zum Vornherein feststehe, dass die Härtefallbewilligung für einen grösseren Zeitraum verlängert und ein gefestigtes Anwesenheitsrecht bestehen würde.

Doch, so heisst es weiter «Angesichts der konkreten Verhältnisse, namentlich des Umstandes, dass er seit weniger als zwei Jahren über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, erscheint seine Situation im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht als genügend stabil, um von einem gefestigten Anwesenheitsrecht in der Schweiz ausgehen zu können.» Deshalb könne sich Miakhel Nak «derzeit nicht auf Art. 8 EMRK berufen, um seine Ehefrau und Kinder nachziehen zu können.»

Zur Enttäuschung kommen nun auch noch die Gerichtskosten: Der Beschwerdeführer muss 800 Franken bezahlen.

Urteil 2C_800 /2022

