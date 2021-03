Bundesgericht Bei Oberbuchsiten mit 237 km/h geblitzt: Schuldspruch trotz mangelhaftem Lenkerfoto bestätigt Stolze 237 Stundenkilometer dürfte der Tacho jenes Porsche angezeigt haben, der im April 2014 auf der A1 in Oberbuchsiten geblitzt worden ist. Bei einer signalisierten Höchstgeschwindigkeit von 120 und nach Abzug der Sicherheitsmarge von 7 km/h also eine Überschreitung von gut 110 km/h. Die Fahrt endete vor Bundesgericht. Urs Mathys 29.03.2021, 19.20 Uhr

Tatort im Gäu: Auf der Autobahn A1 auf Höhe Oberbuchsiten wurde der Deutsche Lenker geblitzt (Symbolbild).

Bruno Kissling

So schnell, wie das rund 140'000 Franken teure Luxusfahrzeug am 3. April 2014, um 23.40 Uhr in Fahrtrichtung Bern unterwegs war, konnte der verantwortliche Fahrer des in Deutschland immatrikulierten Wagens allerdings nicht ermittelt werden. Am Anfang stand am 7. Mai 2014 die Anfrage der Kantonspolizei Solothurn bei der Halterin des Wagens, einer deutschen GmbH, nach dem verantwortlichen Lenker, der am Steuer gesessen hatte.