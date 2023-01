Solothurn Turbulenzen am Bürgerspital: SVP verlangt mehr Aufsicht durch den Kantonsrat Die unerklärten Personalabgänge am Bürgerspital nimmt die SVP zum Anlass, um die Forderung nach einer Entmachtung des Regierungsrats in Bezug auf die Solothurner Spitäler AG (soH) neu aufzulegen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 19.01.2023, 14.15 Uhr

Beim Bürgerspital geht es aktuell um mehr als den Abbruch des Altbaus. Hanspeter Bärtschi (22. Dezember 2022)

Der politische Druck auf die Solothurner Spitäler AG (soH) wächst. Zwei Tage nach der SP-Fraktion hat am Donnerstag die SVP-Fraktion einen Dringlichen Auftrag im Kantonsrat angekündigt. Die Forderung: Die Aktionärsrechte und damit die Aufsicht über die soH sollen beim Kantonsrat angesiedelt werden. Im Fokus steht dabei die Genehmigung der Leistungsaufträge.

«Die jüngsten Ereignisse rund um den Abgang der Direktorin des Bürgerspitals und eines weiteren Chefarztes haben einmal mehr gezeigt, dass die Spitalpolitik des Regierungsrates und die Personalpolitik des Verwaltungsrates des kantonalen Spitals gescheitert sind», steht in der Begründung des Auftrags.

«Erzwungene Freistellungen» öffentlich machen

Weiter ist die Rede von «22 erzwungenen Freistellungen in den letzten zehn Jahren». Und: «CEO, Verwaltungsrat und die zuständige Regierungsrätin hüllen sich in Schweigen. Die Direktorin erfährt erst aus den Medien von ihrer eigenen Freistellung.»

An der bisherigen Aufsicht der Regierung über die soH lässt die SVP kein gutes Haar. Der Regierungsrat habe sich «durch Inkompetenz und offensichtlich fehlenden Willen, seine Aufsichtsfunktion wahrzunehmen», ausgezeichnet und sich «ansonsten auf Unzuständigkeitserklärungen» beschränkt.

Daraus zieht die Fraktion den Schluss, die Macht sei den Volksvertretern im Kantonsrat zu übertragen. Wem die Forderung bekannt vorkommt, täuscht sich nicht. Im Sommer 2021 reichte die SVP-Fraktion schon einmal die Forderung nach einer Verschiebung der Aktionärsrechte zum Kantonsrat ein. Dies geschah anlässlich der ersten Tranche der Coronavergütungen. Der Auftrag wurde mit deutlicher Mehrheit als weder dringlich noch erheblich zu den Akten gelegt.

Kantonsrat soll bei den Leistungsverträgen mitreden

Rémy Wyssmann will den Regierungsrat entmachten. Bruno Kissling

Neu ist diesmal die konkrete Forderung nach der Genehmigung der Leistungsverträge. Dazu sagt Rémy Wyssmann (Kriegstetten), Vizepräsident der Kantonalpartei: «Die soH führt sich auf, als wäre sie eine Privatklinik.» Die Fraktion wolle mit dem Vorstoss «einen konstruktiven Weg zur Mitsprache und Aufsicht aufzeigen».

Zudem gibt er zu bedenken, dass vor zwei Jahren nur ein finanzpolitisches Problem zur Debatte gestanden habe. Jetzt gehe es zusätzlich um personalpolitische Probleme. Wyssmann fragt: «Wie viel ist uns die Aufsicht über eine Aktiengesellschaft wert, die in unserer Rechnung den grössten externen Ausgabenposten beansprucht?» Schliesslich schiesst er noch einen Pfeil in Richtung Vorstoss der Ratslinken ab: «Die SP muss sich entscheiden, ob sie wirklich nur reden will oder auch handeln.»

