Bürgerspital Solothurn «Das erlebt man nur einmal» – Aufregung über den Umzug in den Spitalneubau Der Neubau des Solothurner Bürgerspitals füllt sich mit jedem Tag mehr: Während rund zwei Wochen werden Patienten, Betten und Geräte in das neue Gebäude gezügelt. Das muss gut geplant sein, denn der Betrieb wird trotz packen und schleppen aufrecht erhalten. Rebekka Balzarini 19.05.2021, 05.00 Uhr

Umzug vom Altbau in das neue Bürgerspital. Hanspeter Bärtschi

Am Morgen um 7.45 Uhr gibt es vor dem Umzug der Bettenstation im Haus 6D des Bürgerspitals noch ein kurzes Briefing. Es ist der zweite, grosse Zügeltag im Bürgerspital. An der kurzen Sitzung im Korridor neben dem Treppenhaus nehmen unter anderem Stationsleiterin Sabina Hofer, Co-Pflegedienstleiter Dieter Hänggi, Projektleiterin Cornelia Schneeberger und Mitarbeitende des Umzug-Unternehmens Peyer.

Gemeinsam besprechen sie den bevorstehenden Tag, und allfällige bisherige Pannen. So ist etwa die Rohrpost für kurze Zeit ausgefallen, und einige Besucher haben sich noch auf eine bereits leere Station im Altbau verirrt. Grundsätzlich scheint der erste Umzugstag aber gut verlaufen zu sein, und so soll es auch weitergehen. «Guets zügle», wünscht Projektleiterin Schneeberger zum Abschluss der kurzen Sitzung. «Und häbet Sorg.»

Durch den Keller in den Neubau

Am Dienstagmorgen werden nicht nur Möbel, Medikamente und Bildschirme in den Neubau gezügelt, sondern auch die Patientinnen und Patienten. Sie liegen während des Umzugs in ihren Betten, vor sich ihr Gepäck, damit nichts verloren geht. In der Hand halten sie eine Karte mit ihrer zukünftigen Zimmernummer.

Reto Fedeli ist einer der ersten, der an diesem Dienstag zügelt. Mit dem Lift fahren er und zwei Pflegefachfrauen in den Keller des Altbaus, danach schieben die beiden ihn in seinem Bett durch einen langen Gang. Dieser soll später vor allem vom Personal genutzt werden, erzählt Mediensprecher Gian Trionfini auf dem Weg. Mit einem neuen, moderneren Lift geht es schliesslich in den sechsten Stock im neuen Gebäude.

«Problemlos und spannend», fasst Fedeli seine Zügel-Erfahrung kurze Zeit später zusammen. Bei der Fahrt im Untergrund habe er für kurze Zeit komplett die Orientierung verloren. In seinem neuen Zimmer mit dem hellen Holzboden und den grossen Fenstern fühle er sich wohl. «Da merkt man, dass ein paar Jahrzehnte dazwischen liegen», sagt er und lacht.

Der Umzug in den Neubau des Bürgerspitals ist auch für das Pflegepersonal ein besonderer Moment, sagt der Co-Pflegedienstleiter Dieter Hänggi. «Das erlebt man einmal im ganzen Berufsleben. Diese Zeit hat uns natürlich sehr gefordert», berichtet er. Man habe sich deshalb so gut wie möglich vorbereitet. Die Abläufe wurden besprochen, das Personal geschult und vorbereitet.

Co-Pflegedienstleiter Dieter Hänggi erzählt, was aus Sicht der Pflege bei einem Umzug wichtig ist. Ausserdem: Eine Fahrt mit der Go-Pro. Solothurner Zeitung

«Die Patientinnen und Patienten stehen immer im Zentrum», betont Hänggi. Die Pflegenden seien immer zu zweit unterwegs, und bereit, in Notfallsituationen zu reagieren. Trotzdem ist beim Pflegepersonal ist am Dienstagmorgen kein Stress spürbar. Die Stimmung ist gut, alles wirkt gut organisiert.

«Vermutlich ist das ein grosses Talent der Pflegefachpersonen. Sie nehmen den Tag so, wie er kommt, und sind es sich gewohnt, auf Veränderungen zu reagieren»,

sagt Hänggi mit einem schmunzeln.

Einzig die Gipfeli, die Stationsleiterin Sabina Hofer ihrem Team versprochen hat, sind im ersten Moment nicht auffindbar. Mit einem Telefonanruf lässt sich aber auch dieses Problem rasch beheben.

Laufender Betrieb als grösste Herausforderung

Dafür, dass fehlende Gipfeli fast schon zu den grössten Pannen zu gehören scheinen, ist Cornelia Schneeberger verantwortlich. Sie ist die Gesamtprojektleiterin des Umzugs und der Inbetriebnahme des Spitalneubaus. Bereits im Jahr 2018 hat sie mit der Planung angefangen.

Besonders anspruchsvoll bei der Planung sei gewesen, dass der Umzug neben dem laufenden Betrieb durchgeführt werden muss. Das Spital muss etwa ständig dazu in der Lage sein, Notfallpatienten zu versorgen. Während der Planungsphase habe sie deshalb gut überlegen müssen, wie die verschiedenen Akteure und Abteilung im Spital zusammenhängen und funktionieren.

Gesamtprojektleiterin Cornelia Schneeberger hat den Umzug geplant. Solothurner Zeitung

Schneeberger war auch dafür zuständig, die Mitarbeitenden bei Fragen und Sorgen abzuholen. Bedenken hätte es etwa bezüglich des Zeitmanagements gegeben. «Die Mitarbeitenden sind im Alltag stark eingespannt, und viele konnten sich nicht vorstellen, wann überhaupt Zeit bleibt, um alles zu packen», erinnert sich Schneeberger.

Dass die Mitarbeitenden den Umzugsplänen schliesslich aber vertrauten, spürte Schneeberger bei der Betreuung der Hotline zum Thema Umzug. «Eine der ersten Frage war, wo und wann denn die Kaffeemaschine in der neuen Abteilung in Betrieb genommen werden könne. Wenn das die grösste Sorge ist, dann haben wir bei der Planung viel richtig gemacht».