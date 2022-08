Bürgerspital Solothurn entlässt betagten Mann mitten in der Nacht

Bürgerspital Solothurn Betagten Mann mitten in der Nacht entlassen: Umgang der soH mit Patienten sorgt in den sozialen Medien für heftige Kritik Ein Mann muss seinen betagten Vater mitten in der Nacht vom Bürgerspital abholen – ansonsten würde dieser in ein Taxi gesteckt. Der Mann veröffentlicht die Geschichte in den sozialen Medien, wo die soH heftige Kritik einstecken muss. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Der Neubau des Solothurner Bürgerspitals. Wegen Personalmangels können nicht alle Betten betrieben werden. Hanspeter Bärtschi

Roger Siegenthaler, Präsident des Verbands der Solothurner Einwohnergemeinden, ist wütend. «So geht es nicht!», hat er in einem Beitrag auf Facebook geschrieben, in dem er der Solothurner Spitäler AG soH heftig an den Karren fährt. Unter anderem schreibt er, dass der gesamte Verwaltungsrat ausgewechselt gehöre. Nur der neue Verwaltungsratspräsident Kurt Fluri dürfe bleiben.

Roger Siegenthaler, Präsident des Einwohnergemeindeverbands. Hanspeter Bärtschi

Siegenthaler hatte die Geschichte seines 83-jährigen Vaters auf den sozialen Medien publik gemacht. Anfang August erlitt dieser gegen zehn Uhr Abends einen Zusammenbruch. Mit der Ambulanz wurde er ins Spital gebracht.

Kurz vor Mitternacht die Entwarnung: Der Arzt informierte Siegenthalers Mutter telefonisch, der Vater sei wieder ansprechbar. Siegenthaler geht schlafen. Gegen ein Uhr nachts klingelt erneut das Telefon. «Ich befürchte das Schlimmste!», schreibt er. Doch der Vater lebt zum Glück noch.

Es war nochmals die Mutter, die ausrichtete: Das Bürgerspital habe angerufen. Man müsse den Vater abholen kommen, da es keine freien Zimmer mehr gebe. Falls nicht, würde man den 83-Jährigen mit dem Taxi nach Hause schicken. Schliesslich holten Siegenthaler und seine Mutter den Vater mitten in der Nacht ab.

Ähnliche Geschichten machen die Runde

Die Geschichte schlug auf Facebook hohe Wellen. Über 70 Mal wurde sie mittlerweile kommentiert. Von Genesungswünschen an den Vater bis zu Beschimpfungen der soH ist alles zu lesen. Und immer wieder auch Anekdoten von Leuten, die Ähnliches erlebt haben.

So schreibt etwa Pia Stebler, Präsidentin des kantonalen Gewerbeverbands, dass einer Freundin von ihr ganz Ähnliches widerfahren sei. Gleich mehrfach habe diese ihre Mutter mitten in der Nacht abholen müssen. Damit bis am nächsten Morgen zu warten, sei nicht in Frage gekommen. «Wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme, da befremden solche Geschichten schon sehr!», schreibt Stebler.

Auch Siegenthaler hatte in seinem Beitrag rhetorisch gefragt, für was genau man «ein neues Luxus-Spital für 350 Millionen Franken» gebaut habe.

Wird die Politik aktiv?

Der Beitrag wurde auch von einiger Politprominenz kommentiert. So kündigte etwa FDP-Parteipräsident Stefan Nünlist an, sich schlau zu machen. Er fände die Geschichte wirklich schlimm. Und SVP-Kantonsrätin Silvia Stöckli kommentierte Siegenthalers Forderung, der Verwaltungsrat gehöre fast vollständig ausgewechselt, folgendermassen: «Das sehe ich genauso!»

Und die soH? Sie hält auf Anfrage grundsätzlich fest: «Patienten und Angehörigen bieten wir an, ihre Kritiken und Anliegen ans Qualitätsmanagement zu richten. Ereignisse werten wir intern aus und besprechen diese im Dialog mit Angehörigen und Patienten.»

Und zum Vorfall selbst? Stellt die soH mitten in der Nacht betagte Patienten auf die Strasse? Ein Sprecher erklärt auf Anfrage: Entscheidend, ob jemand vom Notfall auf die Bettenstation verlegt oder entlassen wird, sei der Gesundheitszustand des Patienten. Sei ein Patient stabil und habe ein sicheres privates Umfeld, biete sich die Heimkehr an. Müsse jemand hingegen überwacht oder gar umgehend behandelt werden, wird diese Person stationär aufgenommen.

Die soH schreibt aber auch offen:

«Bei Knappheit an Betten ist es schon so, dass Patienten eher heimgeschickt werden, als wenn genügend Betten frei sind.»

Wobei betont wird, dass Personen nur entlassen werden, wenn dies medizinisch vertretbar sei.

Das Personal ist knapp

Dann sind im Bürgerspital, trotz Neubau, bereits die Betten knapp? Die soH: «Die Anzahl Betten richtet sich auch nach den verfügbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.» So berichtete neulich auch das «Regionaljournal» von Radio SRF, dass wegen Personalknappheit aktuell nur 195 der insgesamt 231 Betten verfügbar seien. Und in der Woche zuvor seien es nur 180 Betten gewesen.

Die Personalengpässe führen dazu, dass Operationen verschoben werden müssen. Wobei die soH betont, dass dringliche Eingriffe jederzeit durchgeführt werden können. Besserung ist allerdings nicht in Sicht. «Der Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet, auch andere Spitäler suchen Personal. Darum wird sich die Situation in nächster Zeit nicht entspannen», sagt ein soH-Sprecher im Radio.

Was wäre passiert, wenn Siegenthaler seinen Vater nicht abgeholt hätte? Die soH: «Idealerweise werden Patienten von Angehörigen abgeholt. Für Patienten, welche in Begleitung sind und daheim auf weitere Unterstützung von Angehörigen zählen können, ist eine Fahrt mit dem Taxi eine weitere Möglichkeit.»

