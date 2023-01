Bürgerspital Solothurn: Wurden Abfindungen gezahlt?

«Erzwungene Freistellungen» Personelle Turbulenzen bei den Solothurner Spitälern: Wurden Abfindungen gezahlt? Neben Kündigungen gab es im Kader des Bürgerspitals Solothurn Abgänge, die anderweitig geregelt wurden. In solchen Fällen fliesst in der Privatwirtschaft oft Geld. Bei der Solothurner Spitäler AG ist dies anders. Daniela Deck Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Sind im Rahmen der Abgänge am Bürgerspital Abfindungen gezahlt worden? (Symbolbild) Carole Lauener

Bei der Solothurner Spitäler AG (soH) ist es in den letzten Jahren neben Kündigungen durch Arbeitnehmende vorgekommen, dass Kaderangestellte sich mit der Arbeitgeberin auf eine andere Art der Trennung geeinigt haben. Häufig läuft das auf eine Trennung «im gegenseitigen Einvernehmen» hinaus. Gemeint ist damit, dass das gegenseitige Vertrauen für eine weitere Zusammenarbeit nicht (mehr) gegeben ist.

Die SVP zweifelt an der Einvernehmlichkeit. Die Fraktion schrieb in einem Vorstoss im Kantonsrat von «22 erzwungenen Freistellungen» in den letzten Jahren.

In der Privatwirtschaft sind solche Trennungen von Kaderpersonen oft mit der Zahlung von Abgangsentschädigungen verbunden. Wie sieht es diesbezüglich bei der soH aus? Die Antwort der Solothurner Spitäler: «Aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes sowie gestützt auf unsere Fürsorgepflicht können und dürfen wir zu Ihren Fragen betreffend konkrete Beträge nicht Stellung beziehen.»

Karin Bögli, Direktorin des Solothurner Bürgerspitals wurde im Dezember freigestellt. Tina & Thomas Ulrich

«Zurückhaltend mit Abgangsentschädigungen»

Und weiter heisst es: «Die Solothurner Spitäler sind äusserst zurückhaltend, was die Gewährung von Abgangsentschädigungen für Kaderleute (und andere Mitarbeitende) angeht.» Zur Sache ist immerhin zu erfahren, dass in den vergangenen sechs Jahren in einem einzigen Fall eine Abfindung gezahlt worden sei.

Bei Abgangsentschädigungen kann die soH nicht in Eigenregie entscheiden: Die Zahlung einer solchen Abfindung muss in jedem Fall vom Regierungsrat genehmigt werden. Das sagt der stellvertretende Chef des Personalamts, Reto Jost, und verweist auf die rechtlichen Bestimmungen für das Staatspersonal im Kanton.

Grundsätzlich müsse unterschieden werden zwischen einem «vereinfachten Kündigungsverfahren im oberen Kader», bei dem «eine Abgangsentschädigung von mindestens sechs Monatslöhnen ausgerichtet wird», und einer «Beendigung im gegenseitigen Einvernehmen», erklärt Jost weiter. «Bei einer Beendigung im gegenseitigen Einvernehmen kann ausnahmsweise und soweit es im Interesse des Arbeitgebers liegt, eine Abgangsentschädigung vereinbart werden. Dies kann maximal einem Jahreslohn entsprechen.»

Im Gesamtarbeitsvertrag geregelt

Zur Vereinbarung einer solchen Abgangsentschädigung – im Volksmund «goldener Fallschirm» genannt – gibt es im Gesamtarbeitsvertrag für das Solothurner Staatspersonal und in der Verordnung über das Personalrecht somit verbindliche Vorgaben.

Schon wenn man von der Minimalentschädigung eines halben Jahreslohnes ausgeht, ergibt sich bei einem administrativen Kaderangestellten eine mittlere bis hohe fünfstellige Summe. Bei einem Chefarzt müsste man in diesem Fall von einer sechsstelligen Summe ausgehen.

Spitäler-AG-Geschäftsleitung stellt sich hinter Häusermann In einem Brief an den Verwaltungsrat der Solothurner Spitäler AG (soH) äussert sich die Geschäftsleitung «betroffen und beunruhigt» über die Medienberichte zu den Kaderabgängen der vergangenen Tage. «Die Art und Weise der Berichterstattung lässt uns stark vermuten, dass die Informationen kanalisiert und mit falschen Tatsachen untermauert worden sind», schreibt das Gremium. Damit würden Schäden an der Unternehmensleitung bewusst provoziert. Man distanziere sich dezidiert von der Art und Weise einer solchen öffentlichen Meinungsbildung und stehe weiterhin geschlossen hinter CEO Martin Häusermann, heisst es weiter. (cra)

