Kanton Solothurn Bürger Blapp fordert: «Wer A zum Solarstrom sagt, soll auch B sagen zum Steuerabzug für Speicherbatterien» «Man muss im Kleinen beginnen, wenn man Grosses erreichen will», sagt Martin Blapp. Der Informatiker aus Wangen bei Olten setzt sich für die Energiewende ein. Nun will er nötigenfalls bis vor Bundesgericht gehen, damit im Kanton Solothurn beim Bau von Solarstromanlagen auch die Batterien von den Steuern abgesetzt werden können. Hans Peter Schläfli 09.02.2021, 05.00 Uhr

Martin Blapp zeigt die Batterie, mit der er den Solarstrom der Spitzenzeiten speichert. Hans Peter Schläfli

Der Keller seines Hauses an privilegierter Lage in Wangen bei Olten macht einen aufgeräumten Eindruck. Der kleine Kasten an der Wand ist unscheinbar, aber bald werden sich wohl die Solothurner Gerichte mit diesem Gerät befassen müssen. Beim Objekt des sich anbahnenden Rechtsstreites handelt es sich um eine Batterie, mit der Martin Blapp seinen überschüssigen Solarstrom für die nächste Nacht oder regnerische Tage speichern kann.