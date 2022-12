Solothurner Kantonsrat diskutiert Budget mit tiefroten Zahlen

Budgetdebatte Tiefrote Zahlen vermögen den Solothurner Kantonsrat nicht in Panik zu versetzen Mit dem Ausfall der Nationalbank-Gewinnausschüttung kann der Voranschlag mit einem Defizit von weit über 80 Millionen natürlich nicht mehr begeistern. Die Mehrheit des Kantonsrats nimmt es aber doch erstaunlich gelassen. Urs Moser Jetzt kommentieren 13.12.2022, 17.28 Uhr

Mit dem Wegfall einer Gewinnausschüttung der Nationalbank kippt der Voranschlag des Kantons von der schwarzen Null in tiefrote Zahlen. Wie rot ganz genau, hängt noch von der weiteren Behandlung der neuen Globalbudgets für die kommenden drei Jahre am Mittwoch ab, aber mit weit über 80 Millionen fällt das Defizit mehr als beträchtlich aus.

Die SVP wollte deshalb den Voranschlag zur Überarbeitung an die Regierung zurückweisen – mit dem Auftrag, ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren. Das hielt man in anderen Fraktionen nicht bloss für illusorisch, das Defizit schien dort auch gar nicht allzu grosse Beunruhigung auszulösen. Der Rückweisungsantrag wurde mit 73:17 Stimmen abgelehnt.

In Anbetracht der Umstände zufriedenstellend

«Die Forderungen nach einem neuen Sparprogramm sind völlig fehl am Platz, das Budget ist insgesamt in Ordnung», sagte SP-Sprecher Simon Bürki (Biberist). Er kam zu diesem Schluss, weil das Defizit praktisch ausschliesslich aus dem Wegfall der Nationalbank-Ausschüttung resultiert, was dank des Eigenkapitals von über einer halben Milliarde für einmal zu verkraften sei.

Dass sich Solothurn im Vergleich mit anderen Nehmerkantonen des Finanzausgleichs besser entwickelt hat, im Kreditrating von Standard and Poor’s heraufgestuft wurde und eine im Vergleich der Kantone unterdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung aufweist, sind Indikatoren, die auf der Ratslinken zu einer alles in allem nach wie vor positiven Beurteilung der Finanzlage führen. Auch Heinz Flück (Grüne, Solothurn) bezeichnete sie als «stabil».

SVP verlangt einmal mehr ein Sparprogramm

SVP-Sprecher Richard Aschberger (Grenchen) dürften sich da die Nackenhaare gesträubt haben. Für ihn präsentiert sich die Finanzlage «wie die Decke hier im Kantonsratssaal: Man sieht jedes Jahr neue und tiefere Risse.»

Man sei von der Regierung enttäuscht: «Wir hätten erwartet, dass sie dieses Budget von sich aus zurücknimmt.» Man fordere nun einen Massnahmenplan, der aufzeigt, wie Einsparungen von mindestens 100 Millionen erreicht werden können.

Mehrere SVP-Votanten nutzten die Eintretensdebatte, um in die gleiche Kerbe zu schlagen. «Mittel- bis längerfristig fahren wir den Kanton an die Wand», meinte etwa Rémy Wyssmann (Kriegstetten).

Jetzt bloss nicht in Panik und Hektik verfallen

Im Rest des bürgerlichen Lagers reagierte man wesentlich gelassener auf die Hiobsbotschaften aus dem Finanzdepartement. Der ansonsten durchaus strenge FDP-Finanzpolitiker Christian Thalmann (Breitenbach) etwa warf der SVP Panikmache vor. Natürlich gelte es, für die Zukunft Sparpotenzial auszumachen, sprich den Aufwand zu stabilisieren. Jetzt das Budget zurückzuweisen, wäre aber «nicht konstruktiv», so Thalmann.

Da sprach er natürlich Finanzdirektor Peter Hodel aus dem Herzen. «Es ist ein Gebot der Stunde, jetzt keine Hektik zu entwickeln», sagte Hodel.

Er erinnerte daran, dass rund 65 Prozent der Ausgaben des Staatshaushalts mit einem Volumen von rund 2,4 Milliarden gebunden sind. Es sei schlicht nicht möglich, auf einen Schlag den Ausfall der Nationalbank-Ausschüttung im Umfang von 85 Millionen zu kompensieren, wie das der Rückweisungsantrag der SVP verlangt hatte.

Von einem «Kahlschlag» sprach in diesem Zusammenhang Fabian Gloor (Mitte, Oensingen). Und für einen solchen ist er nicht zu haben, denn: «Ein Kahlschlag im Leistungsangebot bringt der Bevölkerung nichts, er schadet ihr vielmehr.» Was ihn doch einigermassen zuversichtlich stimmt: Verglichen mit dem Vorjahr, sei das Ausgabenwachstum moderat, die Steuereinnahmen würden sich positiv entwickeln, da sei «die Eigenkapitaldecke stabil genug, um ein solches Budget aufzufangen».

Warten auf den Bericht zur Aufgabenüberprüfung

Mehr als von kurzfristig und nicht durchdacht eingebrachten Spar- und Kürzungsaufträgen verspricht man sich im gemässigten bürgerlichen Lager vom Bericht zur Auf- und Ausgabenüberprüfung, den der Regierungsrat nächstes Jahr erstmals ausserhalb des eigentlichen Budgetierungsprozesses vorlegen muss.

Man sei gespannt, welche Handlungsfelder man da aufgezeigt bekommt, so Jonas Walther (GLP, Küttigkofen). Denn wer glaube, die Situation verändere sich in Jahresfrist wesentlich zum Guten, der lebe schon nach dem Prinzip Hoffnung.

Vorerst hielt sich der Kantonsrat aber bei der Behandlung der neuen Globalbudgets für die kommenden drei Jahre tatsächlich mit Sparbefehlen zurück (weshalb sie die SVP jeweils ablehnte). Bei Anträgen der Finanzkommission, gewisse Globalbudgets mit deutlicher Aufwandsteigerung auf dem alten Stand einzufrieren, entscheid sich die Mehrheit jeweils für Kompromissvorschläge der Mitte-Fraktion.

So resultierte nach dem ersten Sitzungstag eine Verbesserung gegenüber den ursprünglichen Eingaben der Regierung um lediglich knapp 3 Millionen – auf drei Jahre verteilt wohlgemerkt. Dieser Effekt wird mit der leichten Aufstockung der Mittel für die Prämienverbilligung mehr als kompensiert.

Etwas mehr herausholen möchte die SP, indem statt 50 nur 25 Prozent des Anteils an der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe der Strassenrechnung zugeteilt werden. Das würde 3,4 Millionen mehr für den ordentlichen Haushalt bringen. Dieser Antrag wurde noch nicht behandelt.

