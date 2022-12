Teuerung belastet den Mittelstand: Rechenbeispiel aus Solothurn

Budget (Fast) alles wird teurer: So trifft es eine durchschnittliche Solothurner Familie Steigende Krankenkassenprämien und Stromkosten, dazu die Inflation: Wer keine Lohnerhöhung erhält, wird nächstes Jahr weniger Geld zur Verfügung haben. Wir versuchen, anhand einer durchschnittlichen Familie aufzuzeigen, was das bedeutet. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 01.12.2022, 11.59 Uhr

Steigende Nebenkosten, insbesondere Heizkosten, belasten das Budget nächstes Jahr besonders stark. Reto Martin

Die Krankenkasse wird teurer. Der Strom und das Heizen werden teurer. Und wegen der Inflation auch so ziemlich alles andere. Wer Glück hat, erhält von seinem Arbeitgeber nächstes Jahr eine Lohnerhöhung. Und wenn nicht?

Was für Folgen die Teuerung haben könnte, haben Barbara Zobrist Weber und Petra Marti von der Budget- und Schuldenberatung Aargau–Solothurn berechnet. Und zwar anhand einer durchschnittlichen, vierköpfigen Familie. Die Familie in diesem Beispiel soll Singer heissen. Der Vater arbeitet 100 Prozent und verdient netto 5600 Franken, die Mutter arbeitet 40 Prozent und verdient 2200 Franken. Damit stehen der Familie insgesamt 7800 Franken pro Monat zur Verfügung.

Die Miete ist der grösste Posten

Im Moment noch benötigt Familie Singer monatlich 25 Prozent dieses Betrags, also 1950 Franken für die Miete (davon 250 Franken für Nebenkosten). Weitere 50 Franken für die Hausrats- und Haftpflichtversicherung. 900 Franken werden für die Krankenkassenprämien benötigt (Anrecht auf Prämienverbilligungen hat die Familie im Kanton Solothurn knapp nicht, dafür verdient sie etwas zu viel). Weitere hundert Franken kostet der Strom.

Da Herr Singer beruflich auf sein Auto angewiesen ist, sind fürs Leasing, die Versicherung und das Benzin weitere 863 Franken nötig. Dazu kommen 753 Franken für die Steuern. Für Handy-Abos, das Fernsehen und das Internet, ausserdem die Serafe, werden 160 Franken budgetiert. Der Haushalt der vierköpfigen Familie (Nahrungsmittel, Getränke, aber auch Pflegeprodukte und Putzmittel) kostet weitere 1140 Franken im Monat. Damit sind bereits drei Viertel des Einkommens verbraucht.

Weitere 920 Franken im Monat werden für persönliche Ausgaben benötigt: Kleider, Schuhe, Coiffeurbesuch, Taschengeld für die Kinder. Und 645 Franken stellt die Familie im Monat zurück: Mit diesem Geld soll die Franchise (und, falls nötig, der Selbstbehalt) der Krankenkasse bezahlt werden, der Besuch beim Zahnarzt oder Optiker, zudem enthält dieser Betrag eine Reserve für Unvorhergesehenes.

Alles in allem bleiben Familie Singer damit Ende Monat etwa 320 Franken zur Verfügung. Allerdings: Allfällige Kinderbetreuungskosten sind noch nicht mit einberechnet. Würde die Familie beispielsweise an zwei Tagen die Woche für die Kinder einen Kitaplatz brauchen, würde das in diesem Berechnungsmodell finanziell nicht mehr drin liegen. Die Familie wäre darauf angewiesen, dass beispielsweise die Grosseltern an manchen Tagen die Kinder hüten.

So hat die Budgetberatung gerechnet Für die meisten Posten hat die Budgetberatung mit Durchschnittszahlen aus Bundesstatistiken und Vergleichsportalen gerechnet, sie sind aber alle eher knapp gehalten. So sind etwa bei den Kosten der Nahrungsmittel keine Restaurantbesuche einberechnet, bei den Rückstellungen für Gesundheitskosten wird mit der Minimalfranchise von 300 Franken gerechnet. Die Rückstellungen für den Zahnarzt oder Optiker würden nur den Minimalaufwand (Zahnreinigung, Kontrolle) decken, nicht aber grössere Behandlungen oder eine Brille. Die Steuern hat die Budgetberatung anhand des provisorischen, steuerbaren Einkommens mit dem Steuerrechner des Kantons berechnet. Die Kosten fürs Auto wurden mittels Richtwerten des TCS berechnet.

Höchster Anstieg bei den Nebenkosten

Nun spulen wir vor ins Jahr 2023: Die Nebenkosten sind um 50 Prozent gestiegen, für die Miete gehen insgesamt 2075 Franken drauf. Hausrats- und Haftpflichtversicherung kosten nach wie vor 50 Franken, dafür die Krankenkasse 6,9 Prozent mehr (durchschnittlicher Anstieg im Kanton Solothurn), macht insgesamt 962 Franken. Der Strom kostet 29 Prozent mehr (durchschnittlicher Anstieg im Kanton), macht neu 129 Franken. Weil das Benzin teurer wurde, ist auch fürs Auto mit 888 Franken im Monat etwas mehr Geld nötig.

Die Steuern bleiben in diesem Beispiel gleich (753 Franken). Effektiv dürften sie für Familie Singer leicht sinken, sobald der Gegenvorschlag zur «Jetz si mir draa»-Steuersenkungsinitiative in Kraft ist. Um wie viel genau, lässt sich an dieser Stelle aber nicht sagen.

Fürs Handy-Abo und Co. wird weiterhin mit 160 Franken gerechnet. Für den Haushalt (1180), persönliche Ausgaben (952) und Rückstellungen (668) werden aufgrund der allgemeinen Teuerung jeweils 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr benötigt.

Familie Singer wäre in diesem Beispiel mit 16 Franken im Monat im Minus, Kinderbetreuung erneut nicht einberechnet. Im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch mit 320 Franken im Plus war, sind das 336 Franken weniger pro Monat. Aufs Jahr gesehen, wären es 4026 Franken weniger. Allerdings erhalten in diesem Beispiel Herr wie auch Frau Singer keinen 13. Monatslohn. Wenn jemand von beiden oder gar beide einen solchen erhalten sollten, würde ihnen das etwa mehr Spielraum geben.

Menschen mit tieferem Einkommen besonders betroffen

Die Budgetberatung hat mit Durchschnittswerten gerechnet. Je nach Einzelfall (und wie hoch die Teuerung effektiv ausfallen wird) wird das Budget in der Realität natürlich anders aussehen. Einfluss haben die folgenden Fragen: Erhält die Familie Prämienverbilligungen, wie hoch sind die Steuern und Strompreise in der jeweiligen Gemeinde, wie stark steigen die Nebenkosten et cetera?

Barbara Zobrist Weber von der Schuldenberatung Aargau/Solothurn. Britta Gut

Doch diese Berechnung lässt erahnen: Für manche Familien könnte es finanziell eng werden. Um zu sparen, in die dritte Säule einzuzahlen oder grössere Ferien zu machen, reicht das Geld, das übrig bleibt, kaum aus. Und auch, wenn die tatsächlichen Budgets in der Realität anders aussehen werden:

«Klar ist, dass der teils aktuelle, aber auch fürs kommende Jahr prophezeite Kostenanstieg bei gleichbleibendem Einkommen das Budget von Herr und Frau Schweizer belasten wird, sodass schlussendlich spürbar weniger im Portemonnaie verbleibt», schreibt Barbara Zobrist Weber, Leiterin der Budget- und Schuldenberatung. Und:

«Es ist davon auszugehen, dass insbesondere Menschen mit einem tiefen Einkommen stärker vom Kostenanstieg betroffen sein werden.»

Weiter zeige dieses Beispiel, so Zobrist, dass selbst Familien, in denen beide Eltern arbeiten, in finanzielle Engpässe kommen könnten. Insbesondere, da Personen oder Familien mit eher tieferen Einkommen in der Regel nur wenig Erspartes hätten, um die Zeit überbrücken zu können.

Wenn dann noch ein unvorhergesehenes Ereignis dazu kommt – Zobrist nennt etwa einen Jobverlust, eine Trennung oder einen Unfall –, könne es schnell passieren, dass jemand in die Schuldenspirale gerät. Sie empfiehlt deshalb, möglichst früh eine professionelle Budgetberatung in Anspruch zu nehmen.

