Zu verharmlosend? Neues Buch zu St. Ursen-Brandstifter Andres Z.

Buch Wie aus einem gewöhnlichen Bürger ein Brandstifter wurde: Ein neues Buch zeichnet das Leben von Andres Z. nach – doch es ist zu verharmlosend Charly Grob, der frühere Ammann von Aarburg, hat ein Buch über den St.-Ursen-Brandstifter Andres Z. geschrieben. Was als Erklärstück gedacht war, verharmlost die Taten des Mannes. Wie konnte dies passieren? Eine Buchbesprechung. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 16.10.2022, 11.55 Uhr

Andres Z. bei einem der Prozesse gegen ihn vor dem Amtsgericht Olten. In der Öffentlichkeit zu stehen, bereitet ihm keine Mühe. Im Buch lässt er sich mit vollem Namen nennen. Noëlle Karpf

Sie sassen gemeinsam in der Finanzkommission von Aarburg, das war in den 1990er-Jahren. Dann hörte Charly Grob über Jahre nichts mehr von Andres Z. – bis dieser im Januar 2011 die Solothurner St.-Ursen-Kathedrale anzündete.

Grob erkannte den Brandstifter auf den verpixelten Fotos, die durch die Medien gingen. Er erinnerte sich an einen kumpelhaften Mann, der vielleicht etwas eigensinnig war, aber nie negativ auffiel. Und so liess eine Frage den nunmehr 70-Jährigen nicht mehr los:

Wie konnte es passieren, dass aus dem Mitbürger Andres Z. ein Brandstifter wurde?

Nun liegt ein Buch zu dieser Frage auf dem Tisch. Der frühere Banker und Politiker Grob hat darin das Leben von Andres Z. aufgearbeitet. Er will der Frage nachgehen, wieso passiert ist, was passiert ist. Und stellt sich die Frage: Was ist schiefgelaufen?

Mit Systemen wie der Kirche oder dem Militär haderte er

Heute kennen sich Grob und Z. viel besser als in den 1990er-Jahren. Zufällig waren sie sich nach Z.s Taten mehrfach über den Weg gelaufen. In Gesprächen und Diskussionen entstand ein Vertrauensverhältnis, das über die Jahre andauerte. Diese Nähe machte das Buch erst möglich. Sie ist aber auch dessen grosse Schwachstelle. Doch dazu später.

Vorerst: Nein, warum Andres Z. tat, was er tat, das lässt sich auch nach der Lektüre nicht zweifelsfrei beantworten. Doch Ansätze werden deutlich.

Der Brandanschlag auf die Solothurner Kathedrale am 4. Januar 2011. Z. selbst spricht von einer Performance. Der Autor des Buches über Z. spricht bisweilen von «skurrilen Aktionen», nicht von einem Brandanschlag. Oliver Menge

Es war eigentlich ein ganz gewöhnliches Leben, das Andres Z. 50 Jahre lang führte. Er war Erfinder und zeitweise gefragter Fernsehtechniker. Seine Erfindungen verhalfen ihm ab und an zu Fernsehauftritten, auch in China, wo er mit seiner Frau einige Jahre lebte.

Geprägt blieb er von einer Kindheit im rigiden freikirchlichen Milieu. Und wie in der Kirche hatte er auch schon im Militär Mühe gehabt mit der Unterordnung nur um der Unterordnung willen. Immer wieder setzte er sich, auch am Arbeitsplatz, für Gerechtigkeit ein.

Von einem Erlebnis kann er sich nicht mehr lösen

Die verhängnisvolle Entwicklung begann im Bekanntenkreis. Eine Kollegin hatte einen Partner, der sie malträtierte. Z. half ihr, doch die Behörden konnten die Situation nicht lösen. Auch vor Gericht kam es nicht zu der Gerechtigkeit, wie sie sich Z. erhofft hatte. «Sein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden» sei zusehends strapaziert worden, bilanziert Grob.

Es folgten Zermürbung und Verzweiflung, das Gefühl der Machtlosigkeit. Das Geschehene kann er nicht verarbeiten. Z. «verwickelte sich mit einer von Aussenstehenden nicht nachvollziehbaren Hartnäckigkeit in einen Kampf gegen die Justiz.» Grob weiter:

«Vielmehr verstrickte er sich in ein Gedankenlabyrinth, in dem er nur noch nach Auswegen suchte, die erlittene Ungerechtigkeit transparent zu machen und sich zu rächen.»

Der Rest, diese Rache, sie ist aus Gerichtsakten einschlägig bekannt: Mal stürmte Z. mit einer Bombenattrappe in einen Bahnwaggon, mal versuchte er in Olten einen Zug zum Entgleisen zu bringen und schliesslich legte er in Solothurn Feuer in der Kathedrale. Er wurde ein Gerechtigkeitsfanatiker, der selbst kriminelle Taten verübt. Mit Straftaten versuchte er selbst Gerechtigkeit herzustellen.

Seine Motivation: Er suchte nach Aufmerksamkeit, um auf die Ungerechtigkeit aufmerksam machen. Dumm nur: Der Plan ging nicht auf. Die Öffentlichkeit sprach über seine Taten. Aber seine Motivation interessierte sie nicht. Schliesslich schien sie auch zu wirr, um verstanden zu werden.

Wie aus viel Nähe zu viel Nähe wurde

Es gelingt Grob dank der Nähe zu Z., dem Leser dessen Weltbild und die Motivation hinter dem Handeln nachvollziehbar zu machen.

Das Problem an diesem Buch ist allerdings auch genau diese Nähe: Z. muss im Buch nie die Verantwortung für seine Taten übernehmen, für sein Handeln geradestehen. In Grobs Erzählung haben immer auch die Umstände den Mann zu seinen Taten getrieben: Die Justiz behandelt ihn demnach arrogant und von oben herab.

Die Medien suchen laut Grob nach Schlagzeilen, statt dem Täter genau zuzuhören. Auch im Gefängnis scheint nicht Z. primär der Kranke, sondern die Therapeuten gehen zu wenig auf den Patienten ein.

Karl «Charly» Grob, der ehemalige Gemeindeammann von Aarburg, hat ein Buch über Andres Z. verfasst. Janine Müller

Hinzu kommt: Z. erhält selbst viel Platz im Buch. Er kann das Vorwort schreiben, sein Lebenslauf wird abgedruckt. So erhält die Eigensicht des Täters fast objektiven Charakter. Und als ob dies nicht genug wäre, übernimmt Autor Grob teilweise die Begrifflichkeiten von Z. Es ist im Buch nicht gross vom Brandanschlag die Rede. Sondern es geht um die «ausgefallenen Aktionen».

Vermischt wird dies mit einer Justizkritik und Beispielen aus dem Schweizer Behördenalltag, in denen tatsächlich einiges schiefgelaufen ist. Zwar stellt der Autor klar, dass er im Fall von Z. keine Fehler bei der Justiz sieht. Doch durch die breite Justizkritik und den Raum, den er ihnen gibt, entsteht ein anderer Eindruck. Grob schreibt:

«Die Fehler von Justiz und Behörden schaffen im besten Fall frustrierte Bürger und im schlimmsten Fall tragische menschliche Schicksale.»

Dagegen hat der Autor offenbar nicht mit den Justizbehörden gesprochen oder in diesem Umfeld recherchiert. Und auch die Psychiater, die zu einer Diagnose von Z. wohl einiges zu sagen hätten, bleiben als Stimme aussen vor.

Und so läuft der gut gemeinte Versuch, Andres Z. zu verstehen, fast auf eine Reinwaschung hinaus. Am Ende des Buches ist Z. ein netter harmloser Rentner, der zufrieden scheint, der als Justizkritiker und Prozessbeobachter durch die Schweiz reist. Fast scheint das Buch mit einem Happy End zu schliessen. Dass Z. einen Millionenschaden hinterliess, dass der Brand auch ganz anders ausgehen und Menschenleben hätte schädigen können: Das fehlt halt einfach in dieser Geschichte.

Was ist schiefgelaufen? Fragt der Autor. Und ein wenig muss man diese Frage auch ans Buch richten.

Charly Grob: «Hier komme ich nicht lebend raus»: Die Geschichte eines Gerechtigkeitsfanatikers, Eigenverlag, Aarburg 2022.

