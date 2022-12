Veloverkäufer aus der Region Olten wurde handgreiflich

Brutaler Bagatellfall Wenn der Verkäufer aus der Region Olten dem E-Bike-Käufer eine Kopfnuss verpasst – Bundesgericht bleibt hart Ein Mann aus der Region Olten blitzt vor Bundesgericht ab. Er hatte einen Interessenten für ein Elektrovelo frontal angegriffen. Nun pochte er auf einen amtlichen Verteidiger – vergeblich. Urs Mathys Jetzt kommentieren 07.12.2022, 14.00 Uhr

Ob das Kaufgeschäft des Elektrovelos schliesslich vollzogen wurde, ist nicht bekannt. Arthur Gamsa

Es gibt keine Lebenssituation, die zuletzt nicht vor dem Bundesgericht landen kann. Vorliegend geht’s um den Fall eines offensichtlich aus dem Ruder gelaufenen E-Bike-Kaufes beziehungsweise um die schmerzhaften Folgen einer vom unzufriedenen Käufer beim Verkäufer – nennen wir ihn Vulcano T. – mündlich angebrachte Reklamation.

Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass der aggressiv gewordene Vulcano sich dem unzufriedenen und reklamierenden Käufer frontal genähert und diesen mehrfach mit den Händen nach hinten gestossen habe. Anschliessend soll er dem Käufer eine Kopfnuss verpasst, also mit der Stirn gegen die Nase geschlagen haben. Das Resultat: Ein mehrfacher Nasenbeinbruch sowie eine chronische beidseitige Nasenatmungsbehinderung.

Vulcano T. will nicht alleine vor Gericht

Der Fall landete bei der Staatsanwaltschaft. Und diese sprach Vulcano T. am 31. Januar 2022 per Strafbefehl wegen einfacher Körperverletzung schuldig und verknurrte ihn zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 60 Franken, wobei der Vollzug der Strafe bedingt aufgeschoben und eine Bewährungsfrist von zwei Jahren angesetzt wurde.

Trotz Einsprache Vulcanos hielt die Staatsanwaltschaft am Strafbefehl fest und überwies den Fall zur Beurteilung an das Gerichtspräsidium Olten-Gösgen, wo er hängig ist. In einer Eingabe vom 30. Mai stellte Vulcano nämlich beim Gerichtspräsidium das Gesuch, es sei ihm eine amtliche Verteidigung beizustellen.

Weil dieses Begehren abgelehnt wurde, zog Vulcano T. die Forderung an das Solothurner Obergericht weiter. Die Beweiserhebung sei einseitig und unvollständig vorgenommen worden, behauptete Vulcano, der Fall sei in Wahrheit viel komplexer.

Bagatellfall: Kein Anspruch auf Rechtsbeistand

Das Obergericht stellte in seinem abschlägigen Urteil dann aber fest, dass es sich vorliegend – mit einer auf zwei Jahre bedingt ausgesprochenen Geldstrafe sowie den zusätzlichen Verfahrenskosten von 500 Franken – offensichtlich um einen Bagatellfall handle. Das vorgeworfene Delikt befinde sich am unteren Rand der Strafbarkeit und der Fall biete weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht Schwierigkeiten, denen der Beschwerdeführer ohne amtlichen Verteidiger nicht gewachsen wäre.

Auch einem juristischen Laien ohne besondere Rechtskenntnisse sei es möglich, sich zum Sachverhalt zu äussern und sich sachgerecht verteidigen zu können. Der Anspruch auf einen amtlichen Verteidiger, so das Obergericht, sei vom Amtsgerichtspräsidenten deshalb zu Recht verneint worden.

Und genau gleich sieht es nun auch das von Vulcano T. angerufene Bundesgericht. Zwar könne bei einem Bagatellfall nicht automatisch darauf geschlossen werden, dass einem Beschuldigten kein amtlicher Verteidiger zur Seite gestellt werden müsse:

«Erforderlich ist vielmehr eine Beurteilung der konkreten Umstände des Einzelfalles, die sich einer strengen Schematisierten entzieht.»

Genau diese Differenzierung habe die Vorinstanz vorgenommen und sei dabei zu Recht zum Schluss gekommen, dass hier kein amtlicher Verteidiger notwendig sei. Das Bundesgericht tritt deshalb auf die Beschwerde von Vulcano T. nicht ein, brummt ihm aber «unter den gegebenen Umständen» immerhin nur reduzierte Gerichtskosten von 500 Franken auf.

Vulcano T. muss sich folglich ohne amtlichen Rechtsbeistand dem noch anstehenden Prozess in Sachen einfacher Körperverletzung stellen.

Urteil 1B_494/2022

