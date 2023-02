Curling: Solothurner Skip Yannick Schwaller gegen Ex-Kollegen

Bruderduell im Curling Solothurner Skip Yannick Schwaller gegen seine Ex-Teamkollegen – mit ungleichen Rollen und grossen Konsequenzen Vor Jahresfrist gemeinsam Schweizer Curling-Meister, duellieren sich die Aargauer Romano Meier und Marcel Käufer sowie der Appenzeller Michael Brunner an den nationalen Titelkämpfen in Genf erstmals mit dem Solothurner Skip Yannick Schwaller. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 10.02.2023, 11.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Yannick Schwaller hat im Sommer seine Teamkollegen nach fünf gemeinsamen Jahren verlassen und als neuer Skip bei Genf das Glück gefunden. Celine Stucki / WCF

Bei den Schweizer Curling-Meisterschaften in Genf steht viel auf dem Spiel. Weil der Verband die Selektionskriterien für Grossanlässe wieder einmal ändert, kann sich der nationale Champion im besten Fall nicht nur für die Weltmeisterschaften von Anfang April in Ottawa, sondern auch bereits für die EM im Spätherbst qualifizieren.

Dieses Doppelticket liegt allerdings nur für Gastgeber Genf drin. Die erfahrene Truppe, die seit letztem Sommer vom Solothurner Skip Yannick Schwaller angeführt wird, steht derzeit als einzige Schweizer Equipe in den Top 16 der Weltrangliste.

Und eine solche Rangierung soll zukünftig Voraussetzung sein, um die Schweiz überhaupt bei Grossanlässen vertreten zu dürfen. Erfüllen mehrere Teams die Bedingung, dann sollen Playoffs über die Selektion entscheiden, so wie sie zuletzt den Weg an Olympische Spiele ebneten.

Waren bis im April 2022 noch gemeinsam mit Schwaller unterwegs: Romano Meier (links) und Marcel Käufeler (rechts) von Bern Zähringer. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Genfer Equipe startet als grosser Favorit in die am Samstag beginnenden nationalen Titelkämpfe mit insgesamt zehn Mannschaften. Für den 27-jährigen Yannick Schwaller zahlte sich der Transfer weg von seinen drei langjährigen Teamkollegen von Bern Zähringer als Nachfolger von Skip Peter de Cruz bei Genf aus.

Neben der Silbermedaille an der EM und drei Turniersiegen in Kanada qualifizierte sich die Schweizer Nummer 1 bei vier Grand-Slam-Events dreimal für die Playoffs. «Mit Bern war mir dies in zwölf Anläufen nur einmal gelungen», vergleicht Yannick Schwaller.

Der Respekt vor dem einen entscheidenden Spiel

Es laufe derzeit «beinahe schon überraschend gut», sagt der Solothurner. Überraschend deshalb, weil in der neuen Truppe «viel Ego und drei Alphatiere zusammengekommen sind. Aber das gemeinsame Spiel fühlt sich sehr natürlich und überhaupt nicht anstrengend an. Wir hatten bisher fast keine schlechten Spiele», stellt Schwaller fest.

Auch ihm selber, der seine beiden Steine neu als Zweitletzter spielt, falle es viel einfacher, «da ich nicht eine solch grosse Verantwortung übernehmen muss wie zuvor».

Trotz der klaren Favoritenrolle an der SM steigt Yannick Schwaller mit einer gehörigen Portion Respekt in die Titelkämpfe. Neben seinen früheren Brüdern im Geiste zählt er auch Glarus und Zug zu den potenziellen Finalgegnern. Letztlich entscheide jedoch nur ein Spiel darüber, ob man an die WM reist oder nicht. «Und dies ist für uns eine gefährliche Ausgangslage.»

Der Appenzeller Michael Brunner ist auf diese Saison hin bei Bern Zähringer zum Skip aufgestiegen. John Locher / AP

Umgekehrt eher glücklich über den Weg an die WM ist Romano Meier, Schwallers letztjähriger Mitspieler im Berner Meisterteam. Der 27-Jährige hat gemeinsam mit seinem Aargauer Landsmann Marcel Käufeler und dem zum Skip beförderten Michael Brunner Bern Zähringer die Treue gehalten. Allerdings fehlte dem Team mit dem jungen Zuzug Anthony Petoud aus Lausanne in diesem Winter die Konstanz.

Aufwärtstrend und bereit für den Lucky Punch

«Wir hatten einige sehr gute Matches, daneben aber auch einige Niederlage gegen Teams, die wir früher regelmässig schlugen. Insgesamt ist unser Spiel noch zu fehleranfällig», sagt ein selbstkritischer Romano Meier.

Jüngst schöpfte man dank der Finalqualifikation beim gut besetzten Turnier von St. Gallen Selbstvertrauen. Und Meier weiss, dass bei der SM in einem einzelnen Endspiel alles möglich ist: «Das ist gerade in einer solchen Saison eine Riesenchance für uns. Daraus ziehen wir grosse Motivation.» Ebenso wichtig ist für das auf vier Jahre ausgelegte Teamprojekt die baldige Rückkehr in die Top 16 der Welt. «Dafür müssen wir uns so oder so steigern», sagt Meier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen