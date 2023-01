Flughafen Grenchen: Stehen Stadt-Verwaltungsräte vor der Abwahl?

Brisant Flughafen Grenchen: Sollen jetzt auch die Vertreter der Stadt aus dem Verwaltungsrat geschmissen werden? Am Montagabend könnte es turbulent werden bei der Aktionärsversammlung des Flughafens Grenchen: Der Vize-Verwaltungsratspräsident soll bekanntlich abgewählt werden. Nun aber will offenbar auch die Stadt ihre Vertreter schon einen Tag später abberufen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 29.01.2023, 18.00 Uhr

Turbulente Zeiten: Der Flughafen Grenchen kommt aufgrund von Streitigkeiten im Aktionariat nicht aus den Schlagzeilen. Oliver Menge

Wird er sich halten können? Das ist die Frage, wenn am Montagabend die Aktionäre des Flughafens Grenchen zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenkommen. Denn bekanntlich ist ein Traktandum die Abwahl von Verwaltungsrats-Vizepräsident Conrad Stampfli. So fordern es gewisse Aktionäre.

Doch nun wird bekannt: Auch rund um die Vertreter der Stadt Grenchen im Verwaltungsrat – sie besitzt rund einen Sechstel der Flughafen-Aktien – könnte es zu einem Showdown kommen.

Ivo Erard, städtischer Verwaltungsrat in der Regionalflugplatz Jura Grenchen AG und Architekt, der unter anderem das neue Betriebsgebäude am Airport erstellt hat, soll laut mehrerer glaubhafter Quellen zusammen mit dem anderen Vertreter der Stadt Grenchen, SVP-Gemeinderat Richard Aschberger, am Tag nach der ausserordentlichen Versammlung anlässlich der ordentlichen Gemeinderatssitzung der Stadt Grenchen vom Dienstag, ebenfalls aus dem Verwaltungsrat der RFP AG «entfernt» werden.

Ivo Erard, Verwaltungsrat und Aktionär. zvg

Der dritte Vertreter der Stadt Grenchen im Verwaltungsrat, der Mitte-Politiker Urs Wigger, ist bekanntlich aus Protest gegen die forcierte Demission von Erich Blösch bereits zurückgetreten.

Auf Anfrage bestätigt Aschberger, er sei an der letzten Fraktionssitzung der SVP Grenchen diesbezüglich informiert worden: Entweder er demissioniere von sich aus, oder er werde zusammen mit Erard mittels einer Tischvorlage, einem nicht vorgängig traktandierten Geschäft des Gemeinderats, nicht mehr bestätigt. So habe das die Gemeinderatskommission beschlossen.

SVP-Gemeinderat Richard Aschberger. Bruno Kissling

Mehr sage er dazu nicht. Er werde als Verwaltungsrat an der ausserordentlichen Aktionärsversammlung teilnehmen und sich erst am Dienstag in der Gemeinderatssitzung öffentlich dazu äussern.

