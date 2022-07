Willi Ritschard «Bundesräte essen normalerweise zu viel»: Brief enthüllt die skurrilen Ferienwünsche des legendären Solothurner Bundesrats Er achtete auf seine Linie und ihm graute es davor, mit seiner Frau shoppen zu gehen: Ein Brief bringt ans Licht, wie der populäre Bundesrat Willi Ritschard seine Ferien plante. Eine heitere Sommergeschichte. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

«Meine Frau bummelt auch gerne den Schaufenstern nach»: Willi und Greti Ritschard machten 1979 Erholungsferien in Brissago. Aus ihren Ferien in Brasilien sind keine Fotos überliefert. Keystone/Photopress

Eigentlich wollte Willi Ritschard nur seine Ruhe haben. Einfach Ferien machen, einfach mal abschalten. Anders kann man seinen Brief kaum auffassen. Es war am 23. Juni 1976, als er, der erste Arbeiter im Bundesrat, der bis heute zu den bekanntesten Solothurnern zählt und manchen als «Jahrhundertpolitiker» gilt, an den Schweizer Botschafter in Brasilia schrieb. In dem Brief ging es um die Brasilien-Reise, die Ritschard mit seiner Frau Greti unternehmen wollte.

Wenn der Politbetrieb im Sommer einen Gang zurückschaltete, suchte auch Ritschard (1918–1983) etwas Erholung. Den SP-Mann aus Luterbach lockten die Versuchungen der Ferne. Nach aufreibenden Wochen dürfte es dem Energieminister nur recht gewesen sein, sich vom Mühsal des Berner Alltags zu befreien. Es war der Bau neuer Atomkraftwerke, der ihn zu dieser Zeit stark forderte.

Schon damals galt allerdings: Ein Bundesrat ist immer im Amt. Er muss stets erreichbar sein, sollte gewissen Pflichten nachkommen. Eine Pause wird so nie ganz zur Ruhepause. Da spielte es auch keine Rolle, dass Ritschards Reise nach Brasilien privater Natur war.

Botschafter Emil Stadelhofer hatte den Auftrag, das Ferienprogramm für das Ehepaar Ritschard zusammenzustellen. Welche «Programmvorschläge» – so nannte es Ritschard selbst – er den beiden genau unterbreitet hat, ist nicht mehr überliefert.

Aber Ritschards Brief an Stadelhofer dokumentiert eindrücklich, wie der ferienmachende Magistrat zwischen diplomatischen Erwartungen und familiären Pflichten zu chargieren versuchte. Und er verrät nebenher einiges über dessen Naturell. Sein Schreiben lagert heute im Bundesarchiv; zugänglich gemacht hat es Dodis, die Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz.

Seine Frau wollte Schaufensterbummeln

Zwar freute sich Willi Ritschard, in Brasilien «einige Landsleute zu treffen». Auch gegen einen Betriebsbesuch hatte der Ex-Gewerkschafter nichts einzuwenden. Aber mit einem brasilianischen Minister zusammenkommen? «Wenn es nicht unhöflich ist, lieber nicht», teilte Ritschard dem Botschafter mit – um dann sogleich zu betonen, dass er sich füge, wenn es sein müsse.

«Zwei ganz generelle Wünsche» hatte Ritschard jedoch. Und man darf annehmen, dass es ihm damit ernst war. Auch wenn er bei deren Formulierung viel Selbstironie erkennen liess.

Diesen Brief schrieb Bundesrat Willi Ritschard 1976 an Emil Stadelhofer, Botschafter der Schweiz in Brasilia. via Dodis

Bei vielen Leuten sind die Ferien mit reichlich Essen verbunden. Man lässt es sich gut gehen, schlemmt herzhaft. Willi Ritschards erster Wunsch betraf allerdings die Sorge, dass ihm zu schwere Kost aufgetischt werden könnte. Seine kokette Selbstanalyse:

«Bundesräte essen normalerweise zu viel. In den Ferien sollten sie etwas zurückhaltend sein.»

Ritschards zweiter Wunsch drehte sich um die, wie man neudeutsch sagen würde, Shopping-Vorlieben seiner Frau. Diese waren ihm offenbar ein Graus. «Meine Frau bummelt auch gerne den Schaufenstern nach», schrieb Ritschard:

«Auch Einkäufe werden zu meinem Leidwesen meistens getätigt!»

Dennoch musste sein, was sein musste. Also bat er Stadelhofer darum, für Einkäufe etwas Zeit einzuplanen. Abschliessend forderte Ritschard den Botschafter auf, ansonsten bitte einfach über ihn und seine Frau zu verfügen. Denn, so versicherte Ritschard: «Es beruhigt mich, wenn ich Ihre schützende Hand über uns weiss!»

Brasilien war die Destination der Stunde

Das Brasilien der 1970er-Jahre war ein Land zwischen Militärherrschaft und demokratischer Öffnung. Die Industrie brummte, der Fremdenverkehr zog an. Just da «setzte auch der schweizerische Tourismus nach Brasilien ein», wie im Historischen Lexikon der Schweiz nachzulesen ist.

Humorvoller Briefschreiber: Bundesrat Willi Ritschard in seinem Arbeitszimmer im Bundeshaus (aufgenommen 1977). Keystone/Archiv

Brasilien, die Destination der Stunde. Auch bei den Ritschards. Wie ihre Ferien schliesslich waren? Darüber ist nichts bekannt; zumindest finden sich in öffentlichen Archiven keine Fotografien oder Unterlagen dazu.

Um beim Wahlvolk mit weltgewandten Reisefotos zu punkten, konnten Bundesräte vor 50 Jahren weder auf Instagram noch auf Twitter zurückgreifen. Und zur «Schweizer Illustrierten», damals die erste Adresse für emotionale Politiker-Inszenierungen, mochte Ritschard zwar ein gutes Verhältnis gehabt haben. Mal zeigte er sich in dem Heft gut gelaunt in Badesandalen, mal liess er sich beim Kopfsprung im Schwimmbad fotografieren. Aber die grossen Sommerferien, so scheint es, waren Ritschard heilig.

