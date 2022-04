Brauchtum Der Winter gewinnt beim Eieraufleset im Bucheggberg die Oberhand Bei strahlender Frühlingssonne, aber kalter Bise ging beim Schloss Buchegg vor vielen Zuschauern der Traditionsanlass über die Bühne. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 18.04.2022, 13.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Timo Gehri aus Kütigkofen (links) rannte für den Winter, Silvan Fuhrer aus Brügglen las die Eier für den Frühling auf. Hans Peter Schläfli

Eigentlich müsste es in Buchegg schon bald noch einmal so richtig schneien: Beim traditionellen Eieraufleset gewann nämlich der Winter über den Frühling, was für das Wetter der kommenden Wochen nichts Gutes verspricht.

Die beiden jungen Männer in den rot-weissen Kostümen sehen schon etwas aus der Zeit gefallen aus, wenn sie im Graben unter dem Buechi-Schlössli wie jedes Jahr am Ostersonntag exakt 80 Eier in einem Abstand von jeweils etwa einem halben Meter auslegen.

Dann geht das Gaudi unter den Augen der vielen Zuschauer los. Einer rennt für den Winter und diesmal ist das Timo Gehri aus Kütigkofen. Für ihn führt der Weg bis zur Chesslerschmitte in Mühledorf und wieder zurück. Für den Frühling rennt Silvan Fuhrer den Graben auf und ab und liest die Eier auf – daher der Name Eieraufleset.

Im Graben beim Schloss Buchegg wurden die 80 Eier für das traditionsreiche Rennen ausgelegt. Hans Peter Schläfli

Für beide ergibt das eine Strecke von immerhin etwa 3,2 Kilometern, aber das Hin und Her im Graben ist sicherlich etwas anstrengender.

Ein schönes Dorffest mit mindestens 500 Personen

Die strahlende Frühlingssonne kämpfte in Buchegg gegen die kalte Bise an und vielleicht ist es auch so zu erklären, warum diesmal am Ende der Winter gegen Frühling gewann. Die nicht ganz ernst gemeinte Schlussfolgerung: Es dürfte nochmals schneien.

Das echte Fazit dagegen lautete: Es war ein schönes Dorffest und mindestens 500 Personen sind gekommen. Es gab selbst gebackenen Kuchen und Fleisch vom Grill. «S’isch immer e so gsi», sagen die Leute, wenn man sie nach dem unbekannten Ursprung der Tradition fragt. Zum Schluss gabs eine grosse Eiertütschete, denn das österliche Fruchtbarkeitssymbol darf nicht verschwendet werden.

Schuld ist immer der Jürgen

«Einen Jürgen gibt es gar nicht», versuchte Thomas Pfister den Namen des organisierenden Jürgen-Clubs zu erklären. Alles habe mit einem «Running Gag» begonnen, Schuld sei am Ende immer der imaginäre Jürgen gewesen und so habe man einen Verein gegründet, um das Eieraufleset zu retten.

Am Ende kam's in Buchegg zur grossen Eiertütschete. Hans Peter Schläfli

Denn nach zwei Pandemiejahren stand die Durchführung wegen der Schliessung des Restaurants Schloss Buchegg schon zum dritten Mal in Folge – und damit wahrscheinlich definitiv – vor dem Aus.

Die Schützengesellschaft Kyburg, die früher jeweils die Helfer stellte, ist dieses Jahr bereits mit der Organisation des Jubiläumsschiessens zur Feier des 150-jährigen Bestehens voll ausgelastet.

«Man hätte es trotzdem etwas besser lösen können», hiess es an den Festbänken aus Schützenkreisen zur Übernahme der uralten Tradition durch den Jürgen-Club. Die Hälfte der Organisatoren gehöre schliesslich auch zur Schützengesellschaft und man hätte das Eieraufleset unter diesem Namen durchführen können, so der Tenor.

Aber Hauptsache, das Volksfest bleibe erhalten, war man sich einig. Und so traf man unter dem Schloss wieder einmal alte Bekannte und Heimwehbucheggberger, während sich die Kinder auf der Hüpfburg austoben konnten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen