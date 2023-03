Die Organisation Solothurner Gemeinden gerät in den Fokus

Braucht es neue Ideen? Gemeindeversammlung oder Parlament? Im Kanton Solothurn eine klare Sache – mit der Folge, dass die politische Beteiligung der Bevölkerung sehr tief ist Im Kanton Solothurn verfügt nur Olten über ein Parlament. Solothurn hat die Einführung eines solchen haarscharf abgelehnt, in Grenchen wird darüber nachgedacht. Politikwissenschaftler Michael Strebel beschäftigt sich mit der Frage: Wie lässt sich die politische Beteiligung der Bevölkerung erhöhen? Michael Strebel* Jetzt kommentieren 20.03.2023, 05.00 Uhr

Das Oltner Gemeindeparlament ist ein Unikum im Kanton Solothurn. Bild: Bruno Kissling

Am letzten Abstimmungssonntag wurde gleich in drei Gemeinden unterschiedlicher Kantone folgende Frage betrachtet: Wie soll die Gemeinde politisch organisiert sein? Eine für die (Deutsch-)schweiz ungewöhnliche Häufung. In Thayngen SH wurde mittels Volksinitiative zwischen der Wiedereinführung der Gemeindeversammlung und dem seit 1949 bestehenden Parlament entschieden. Bei einer Beteiligung von 70 Prozent (!) wurde die Initiative abgelehnt.

In Rapperswil-Jona SG sowie in Wohlen bei Bern war es andersherum. Es ging (nicht zum ersten Mal) um die Frage, ob von der Gemeindeversammlung zu einem Parlament gewechselt werden soll. In beiden Gemeinden lehnten die Stimmberechtigten (mit je rund 45 Prozent Beteiligung) den Systemwechsel ebenfalls ab. Fazit: Es bleibt alles beim Alten.

Das Ergebnis vom letzten Sonntag spiegelt die Situation in der Deutschschweiz wider: Die Gemeindeversammlung soll Ort der politischen Entscheidungen sein. Von 458 kommunalen Parlamenten in der Schweiz befinden sich lediglich 79 in deutschsprachigen Gemeinden, davon eines im Kanton Solothurn (Olten). Die Frage der Gemeindeorganisation wurde in der Stadt Solothurn 2019 ebenfalls an der Urnenabstimmung gestellt: Mit 9 (und für einmal nicht 11) Stimmen verblieb man beim System Gemeindeversammlung.

Eine Gemeindeversammlung in Solothurn. Bild: José R. Martinez

In Grenchen wurde eine Änderung angestossen

Meistens sind es konkrete Gründe, die dazu führen, dass in einer Gemeinde mit Gemeindeversammlung über alternative Organisationsformen diskutiert wird: So stimmten letzten Sonntag die Aargauer Gemeinden Baden und Turgi ihrer Fusion zu; Turgi damit indirekt auch dem Parlament, welches bisher nur in Baden besteht. Eine tiefe Beteiligung an der Gemeindeversammlung oder die Frage nach stärkerer Einflussnahme bei politischen Geschäften sind auch häufige Anstösse.

In Grenchen schliesslich wurde Anfang 2022 ein Vorstoss zur Einsetzung einer Arbeitsgruppe im Gemeinderat eingereicht: Es geht dabei grundsätzlich um die Frage einer «zeitgemässen Gemeindeorganisation» – dieses Geschäft ist hängig. Fazit: Die Organisationsfrage gerät immer wieder in den Fokus.

Auch in Grenchen werden die Entscheide an der Gemeindeversammlung gefällt. Bild: Oliver Menge

Wie lässt sich die Beteiligung der Bevölkerung erhöhen?

Kommt es aufgrund der oben beschriebenen Anlässe zur Weichenstellung «Gemeindeversammlung versus Gemeindeparlament» und bleibt es dann bei der Versammlung, so sind die Gründe, welche die Diskussion anstiessen, aber nicht unbedingt vom Tisch.

Daher muss die am Anfang gestellte Frage, wie soll die Gemeinde politische organisiert sein, mit zwei Punkten ergänzt werden: Wie lässt sich die Beteiligung der Bevölkerung an der Politik erhöhen? Wie können sich die Einwohnerinnen und Einwohner – auch (noch) nicht Stimmberechtigte, beispielsweise Jugendliche – bei politischen Themen einbringen (und auch mitentscheiden)?

Verbleiben wir bei der Gemeindeversammlung: Als Gemeinden zu Coronazeiten anstelle der Versammlungen Urnengänge ansetzten, war die Beteiligung der Stimmberechtigten jeweils um ein Vielfaches höher als bei den Gemeindeversammlungen (als Beispiel dafür dient der Kanton Bern).

Sind mehr Urnenabstimmungen Teil der Lösung?

Diese Erfahrung könnte Anlass sein, vertieft nachzudenken, ob es aus staatspolitischer Sicht, zugunsten einer höheren Beteiligung, ein Ansatz für gewisse Gemeinden wäre, häufiger Geschäfte der Gemeinde an der Urne zu entscheiden. Diese könnten selbstverständlich vorher an der Gemeindeversammlung beraten werden, was erlaubt, Änderungen am Geschäft vorzunehmen.

Dies wäre als Mittelweg zu sehen für Gemeinden, die kein Parlament einführen möchten, aber gleichzeitig als Ansatz zur Bewältigung der Herausforderung tiefer Beteiligung an der Beschlussfassung. Oder es könnte gar darüber nachgedacht werden, inwieweit die Digitalisierung der Gemeindeversammlung (externe Teilnahme) trotz rechtlicher, technischer und auch praktischer Hürden eine Option sein könnte – sei es auch nur für die Meinungsbildung.

Vermutlich werden die zwei Punkte auch auf Ablehnung stossen – dies entlässt uns nicht aus der Verantwortung, die Realität(en) anzunehmen und über die Weiterentwicklung der Gemeindeorganisation nachzudenken. Auch die Demokratie braucht von Zeit zu Zeit einen Booster.

*Michael Strebel ist promovierter Politikwissenschafter mit Schwerpunkt politische Systeme und Verfasser des Buches «Das schweizerischen Parlamentslexikon».

