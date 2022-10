Brauch «Süsses oder Saures»? Warum Halloween im Kanton Solothurn kein grosses Geschäft ist Der Halloween-Brauch hat sich in den letzten Jahren auch im Kanton Solothurn etabliert. Ein grosses Geschäft ist er aber kaum. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Brauch stammt ursprünglich aus Amerika. Toms Kalnins

Der Herbstsonntagsverkauf im Kanton Solothurn stand diesmal unter dem Motto Halloween. In Olten gab es zum Beispiel Kinderschminken und Kürbisschnitzen vor dem Coop City. In Solothurn konnten sich die kleinen «Monster» im Manor schminken lassen und der Friedhofplatz sollte wieder zum Ort des Gruselns werden.

Dabei ist es gar noch nicht lange her, seit es zum ersten Mal Ende Oktober unerwartet an der Tür klingelte und die Kinder aus der Nachbarschaft in seltsam grusligen Kostümen «Süsses oder Saures» riefen. Weil Halloween noch nicht auf dem Fahrplan stand, mussten die Kinder damals noch enttäuscht davonziehen.

Aber mittlerweile hat es Ende Oktober fast in jedem Haushalt Schleckzeug. Der amerikanische Brauch hat sich irgendwie eingeschlichen. Nun stand im Kanton Solothurn der herbstliche Sonntagsverkauf unter dem Motto Halloween.

Hier und dort sah man ein gruselig dekoriertes Schaufenster – so zum Beispiel in Wolfwil, wo Silvia Guldimann den Kostümverleih Fancy Dresses führt. Doch die passionierte Schneiderin relativiert: «Halloween ist kein grosser Renner, der grosse Ansturm bleibt aus.» Sie habe nur wenige Anfragen gehabt, und dies vor allem von Leuten, deren Kostüme aus China nicht rechtzeitig geliefert wurden.

Sie öffne den Laden deshalb nicht extra, das rentiere sich nicht. «Was derzeit gut läuft, das sind die Kostüme für die Abendunterhaltungen der Vereine», sagt Silvia Guldimann. Dann kämen schon bald die Samichläuse und die vorweihnachtlichen Feste. «Aber ich persönlich bin bereits gespannt auf die Themen der Fasnacht. So bald die bekannt sind, werde ich vorbereiten, bestellen und nähen.»

Die kleinen Geschäfte halten sich zurück

In der Fasnachtshochburg Deitingen gibt es gleich zwei Anbieterinnen. Marie-Louise Lüthi hat in ihrem Kostümverleih an der Unterbergstrasse keine nennenswerte Nachfrage wegen Halloween festgestellt und sich entsprechend auch nicht speziell darauf vorbereitet. Ähnlich sieht es bei Sandi’s Kostümverleih aus, der von Sandra Steiner Löffel an der Frauenholzstrasse geführt wird.

Es gebe kaum Anfragen – ausser einem speziellen Auftrag. Sie dekoriert jeweils das Önzpintli in Niederönz, wo über das Wochenende eine grosse Halloween-Party stattfand.

Am Geschenkladen Tausendschön an der Solothurner Schaalgasse geht Halloween fast spurlos vorbei. Überlassen die kleinen Läden dieses Geschäft kampflos den grossen Ketten? Sowohl C&A als auch H&M haben nur ganz wenige Kostüme für Babys im Angebot. Einzig im Manor findet man eine nennenswerte Ecke mit Kostümen, Masken und Accessoires zum Thema.

Es entwickelt sich, aber kein Vergleich zur Fasnacht

Manor-Direktorin Kathrin von Arx leitete die Anfrage zum Halloween-Geschäft an die nationale Kommunikationsabteilung weiter. Diese schreibt: «Bei Manor Solothurn stellen wir fest, dass sich die Nachfrage nach Halloween-Artikeln seit mehreren Jahren positiv entwickelt.»

Schminken, gefärbte Linsen und künstliches Blut seien die meist verkauften Produkte. Im Vergleich zur Fasnacht sei die Nachfrage nach Halloween-Artikeln aber auch bei Manor Solothurn geringer.

Für Halloween tut es Billigware aus China

Somit hat wohl die Wolfwilerin Silvia Guldimann recht, die vor ein paar Jahren den Kostümverleih von der Härkingerin Ursula Oegerli übernommen hat: «Für Halloween bestellen die meisten billige Wegwerfware aus China.» Damit wolle sie mit ihrem Kostümverleih nicht konkurrenzieren. «Ich schneidere gerne und mag nachhaltige Produkte, die man dann auch mehrere Jahre brauchen kann.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen