Brandstiftungsserie «Er gab mir die Hand und sagte, es tue ihm leid, was mir passiert»: Half der Brandstifter im Wasseramt beim Löschen? Die Polizei hat den mutmasslichen Brandstifter aus dem Wasseramt verhaftet. Zwei voneinander unabhängige Quellen berichten: Der Mann war in der örtlichen Feuerwehr. Und offenbar half er mit, mindestens einen der Brände zu löschen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 30.05.2022, 18.15 Uhr

Während der Brandserie war spekuliert worden, ob der Täter ein Feuerwehrmann ist. Offenbar trifft das zu. Carole Lauener

Am Freitag verkündete die Polizei die erfreuliche Botschaft: Ein Verdächtiger wurde gefasst. Der mutmassliche Brandstifter aus dem Wasseramt ist hinter Gittern. Und tatsächlich blieb es am Wochenende in der Region ruhig. Keine Sirenen, kein Rauch, kein Feuer.

Ein 33-jähriger Schweizer wurde verhaftet. Mehr ist aktuell nicht in Erfahrung zu bringen. Weder, wer der Mann ist. Noch, wieso er die Brände gelegt haben soll. Oder ob er tatsächlich für alle Feuer verantwortlich ist – oder auch andere Täter am Werk waren.

Mutmasslicher Brandstifter war Mitglied der Feuerwehr

Einige Informationen sickerten natürlich trotzdem durch. So meint etwa der «Blick» zu wissen, wer der Mann ist. Wo er wohnt und dass er einen Bezug zu manchen Brandobjekten hatte. Ja sogar in der Feuerwehr soll der Brandstifter gewesen sein.

Und noch am selben Tag berichtet der Fernsehsender Tele M1 dasselbe: Der mutmassliche Brandstifter ist – respektive war – Mitglied der örtlichen Feuerwehr. Die Information stammte aus einer zweiten, unabhängigen Quelle.

Offiziell bestätigt werden diese Informationen nicht. Polizei, Staatsanwaltschaft, Gemeinden, Feuerwehr: Sie alle schweigen sich im Moment aus. «Aus Rücksicht auf den Persönlichkeitsschutz», argumentiert etwa die Staatsanwaltschaft.

Half er mit, die Feuer zu löschen?

Martin Hänggärtner ist eines der Brandopfer: Die Scheune seines Hofs brannte am 16. April nieder. Er kannte den mutmasslichen Brandstifter persönlich, wie Tele M1 berichtet. Der Mann sei an jenem Tag vor Ort gewesen, sagt Hänggärtner dem Fernsehsender:

«Er war da und arbeitete mit der Feuerwehr zusammen. Er kam zu mir und gab mir die Hand. Er entschuldigte sich, es tue ihm leid, was mir da passiert sei.»

Niemals habe er gedacht, dass derjenige das Feuer gelegt hatte.

Martin Hänggärtner, hier beim Interview mit Tele M1 nach dem Brand seines Landwirtschaftsbetriebs am 18. April. Tele M1

Der Brandstifter, ein Feuerwehrmann? Ganz überraschend käme das nicht. Wohl schon immer sahen sich die Feuerwehren mit diesem Vorurteil konfrontiert. Während der Brandserie wurde darüber spekuliert. Aber immer hinter hervorgehaltener Hand. Niemand wollte mit dem Finger auf jemanden zeigen. Niemand wollte die Feuerwehr unter Generalverdacht stellen – leisteten doch diese Männer und Frauen so viel für die betroffenen Dörfer in den vergangenen Wochen.

Wie die Polizei dem Mann auf die Schliche kam, ist unbekannt. Sie dürfte aber einige Beweise haben. So wurde bereits Untersuchungshaft bewilligt.

Ein Gericht muss die U-Haft bewilligen

Grundsätzlich darf die Polizei jemanden bei einem Verdacht 24 Stunden lang festhalten. Spätestens dann muss die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden. Soll der mutmassliche Täter länger festgehalten werden, muss die Staatsanwaltschaft eine Untersuchungshaft beantragen. Dabei wird ein erstes Mal ein Gericht involviert.

Einem Haftrichter oder einer Haftrichterin wird der Stand der Ermittlungen vorgelegt, er oder sie entscheidet daraufhin, ob der mutmassliche Täter weiter hinter Gittern bleibt oder nicht.

U-Haft kann nur für eine bestimmte Dauer angeordnet werden – in der Regel sind es drei Monate. Sie kann aber, wenn die Ermittlungen länger dauern, auch verlängert werden. Die abgesessene U-Haft wird an eine allfällige Gefängnisstrafe angerechnet. Dauert die U-Haft länger als die schliesslich angeordnete Strafe, wird der- oder diejenige entschädigt.

Die Staatsanwaltschaft wird nun weitere Beweise sammeln und, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind und sich der Tatverdacht erhärten sollte, Anklage bei einem Amtsgericht erheben. Wann die Verhandlung vor Gericht stattfinden wird, ist also noch offen, aller Voraussicht nach aber frühestens in einigen Monaten, wenn nicht Jahren.

Die Vorahnung von Opfer Martin Hänggärtner scheint sich zu bestätigen: Der mutmassliche Brandstifter ist Mitglied der örtlichen Feuerwehr. Tele M1

13 Brände in der Region in zwei Monaten

13 Mal brannte es insgesamt seit Anfang April in der Region. In Biberist, Kriegstetten, Halten, Recherswil, Obergerlafingen und Utzenstorf. Waldhütten, Clubhäuser, Ställe und Bauernhäuser waren betroffen. Zuletzt auch eine Schreinerei, eine Lagerhalle, ja sogar die Schule in Kriegstetten.

Verletzt wurde bei den Bränden niemand, Anfang April starben allerdings mehrere Schafe in Halten. Zudem entstand ein Sachschaden von mehreren Millionen Franken – berufliche Existenzen wurden ausgelöscht.

Die Brände im Wasseramt:

