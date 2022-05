Brandstiftungen «Wir hoffen, dass die Polizei einen Volltreffer gelandet hat»: Wasserämter Gemeindepräsidenten sind erleichtert nach der Verhaftung eines Tatverdächtigen Die Brandserie sorgte für Angst, Wut und Verunsicherung im Wasseramt. Nun ist ein Tatverdächtiger verhaftet worden. «Wir können mit einem besseren Gefühl ins Wochenende», sagt ein erleichterter Gemeindepräsident. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 27.05.2022, 19.03 Uhr

Am 15. Mai brannte diese Schreinerei in Obergerlafingen. zvg

13 Brände hielten das Wasseramt seit Anfang April in Atem. Und sorgten für Verunsicherung in der Bevölkerung. Nun hat die Polizei einen 33-jährigen Schweizer verhaftet, der unter dringendem Tatverdacht steht.

Die Erleichterung über die Verhaftung ist gross - und die Hoffnung, dass der Schrecken nun vorbei sein könnte.«Wir hoffen, dass die Polizei einen Volltreffer gelandet hat. Dies wäre eine grosse Entlastung für uns», sagt Beat Muralt, der Gemeindepräsident von Obergerlafingen. «In allen Gesprächen im Dorf hat man Angst und auch Wut gespürt», blickt er auf die vergangenen Wochen zurück.

Der Jurist lobt insbesondere die Arbeit der Polizei:

Beat Muralt, Gemeindepräsident von Obergerlafingen. ZVG

«Sie hat einen enormen Aufwand betrieben, auch personell.»

Im Dorf selbst brannten am 15. Mai eine Schreinerei und eine Lagerhalle; aufgeräumt sind die Brandorte noch nicht, die Wunden im Dorf klaffen noch weiter. «Aber wenn der Täter nun gefasst ist, wäre die Ungewissheit vom Tisch», sagt Muralt. «Wir können mit einem besseren Gefühl ins Wochenende.»

In Obergerlafingen brannte am 15. Mai eine Lagerhalle. Corinne Glanzmann

Spontanapplaus bei den Kriegstettern

Auch in Kriegstetten ist die Erleichterung gross. Vier Brände gab es in der Gemeinde seit Anfang April. Betroffen waren ein Stall ebenso wie ein Bauernhof. Und vergangenen Samstagabend drang plötzlich Rauch aus dem Schulhaus.

Brand auf dem Kürzematthof in Kriegstetten. Hanspeter Bärtschi

Gemeindepräsident Simon Wiedmer war am Freitagnachmittag auf der Seniorenreise, als die Nachricht bekannt wurde. «Es gab Spontanapplaus, als ich die Nachricht erzählt habe. Die Last, die wegfällt, ist gross», so Wiedmer. Und:

Simon Wiedmer, Gemeindepräsident von Kriegstetten. Tom Ulrich

«Es ist eine sehr positive Nachricht. Ich hoffe, dass sich die Ermittlungen erhärten.»

Wiedmer spricht von einer «Angst und Hilflosigkeit», die in den vergangenen Wochen zu spüren war. «Nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei uns Behörden – insbesondere auch bei der Feuerwehr.» Umso grösser sei nun die Erleichterung.

