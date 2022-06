Brandserie «Wir wissen nicht, wieso er uns ausgesucht hat, wieso es bei uns angefangen hat»: So geht es Opfern des Wasserämter Brandstifters heute Die Haltner Hornusser sind mit dem Wiederaufbau ihrer Hütte beschäftigt, der Natur- und Vogelschutzverein wird sich wohl ein neues Lokal suchen müssen. Besuch in einer Region, die sich langsam vom Schock erholt. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 24.06.2022, 12.08 Uhr

Er will nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern vorwärtsmachen: Werner Schneider, Präsident der Hornussergesellschaft Halten. Tom Ulrich

Regentropfen prasseln auf die Plane. Sie wurde als provisorisches Dach über die Hütte der Hornussergesellschaft Halten gespannt. Am 3. April ist das Hüttli Opfer eines Brandanschlags geworden – einem der ersten einer ganzen Serie.

Werner Schneider zeigt die schwarzen Stellen im Innern des Gemäuers. Noch immer hängt der Duft von Rauch in der Luft. «Wir hatten Glück im Unglück», sagt er. Glück, dass der Ursprungsfahne aus dem Jahr 1902 nichts passiert ist. Glück, dass die Feuerwehr schnell vor Ort war und das Häuschen in seinen Grundmauern heil geblieben ist.

Werner Schneider, 73-jährig, ein Ur-Wasserämter, blickt sich in der Hornusserhütte um und schüttelt den Kopf. Ausgerechnet einer von ihnen soll es gewesen sein – ein Feuerwehrmann und langjähriges Vereinsmitglied bei den Haltner Hornussern. «Ä todliebe Siech.» Sofort hebt Schneider die Hände und sagt laut: «Sicher ist ja überhaupt nichts.» Und alle Brände könne man nicht ihm, dem mutmasslichen Täter, in die Schuhe schieben.

Die Brandserie Angefangen hat es am ersten Aprilwochenende. Bis Ende Mai zählte die Brandserie im Wasseramt schliesslich 13 Feuersbrünste. Betroffen waren oftmals Holzgebäude: Die Hornusserhütte, ein Stall mit Schafen, bei dem mehrere Tiere starben, Scheunen und Schuppen von Landwirten, eine Schreinerei, das Vereinslokal des Natur- und Vogelschutzvereins Halten. Zuletzt brannte es im Schulhaus Kriegstetten. Am 27. Mai gab die Staatsanwaltschaft Solothurn bekannt, dass ein 33-jähriger Schweizer festgenommen wurde. Seither hat es in der Region nicht mehr gebrannt. Auf Anfrage heisst es bei der Staatsanwaltschaft, dass sich der Tatverdächtige nach wie vor in Untersuchungshaft befindet. Diese wurde auf drei Monate angesetzt. Die Anzahl Brände, die ihm zur Last gelegt werden, ein Motiv und die näheren Umstände seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Sowieso glaube der Hornusserpräsident nicht alles, was in Halten, in Kriegstetten, in der ganzen Region geredet wird. Und das sei nach wie vor sehr viel. «Man begrüsst sich, sagt ein, zwei Sätze zum Wetter und landet wieder bei der Brandserie», erzählt Schneider. «Wir wissen nicht, wieso er uns ausgesucht hat, wieso es bei uns angefangen hat.» Fragen, auf die Werner Schneider vielleicht nie eine Antwort bekommen wird.

Nicht selber für den Schaden verantwortlich

Er zeigt, wo der Brand gelegt worden ist: Hinter der Hornusserhütte, wo sich das Holzlager befunden hat. Die Flammen haben sich durch die Rückwand des Häuschens und das Dach gefressen, vom Lagerraum und dem Material darin – Holz, Rasenmäher, Putzutensilien – ist nichts übrig geblieben.

Werner Schneider zeigt die Schäden an der Hornusserhütte. Video: Béatrice Scheurer

Nachmittags vor dem Brand haben die Haltner Hornusser ein Fest gefeiert. «Als wir von den Flammen hörten, dachten wir natürlich zuerst: ‹Sind wir selber schuld, hat jemand das Feuer im Cheminée nicht richtig ausgemacht?›.»

Es töne zwar blöd, sagt Schneider, doch es sei eine Genugtuung gewesen, als Brandstiftung in das Zentrum der Ermittlungen rückte. «Wir waren also nicht für den Schaden verantwortlich.»

Jubiläum im Herbst feiern

Doch Trübsal blasen mag der Präsident der Hornussergesellschaft nicht. Lieber beschäftigt er sich mit der Zukunft, mit dem anstehenden 120-Jahr-Jubiläum seines Vereins. Im Herbst soll es gefeiert werden und bis dahin soll die Hütte in neuem Glanz erstrahlen.

Brandreiniger haben ganze Arbeit geleistet, die Wand war vorher schwarz. Tom Ulrich

Die Aufbauarbeiten laufen, mit den Versicherungen ist alles geklärt. Schneider schwärmt: «Alle waren sehr kulant.» Die Gebäudeversicherung bezahle rund 50'000 Franken an den Wiederaufbau des Häuschens – die Mobiliar etwa 20'000 Franken für die zerstörten Geräte, etwa den Rasenmäher.

Gebäudeversicherung: Vier Millionen Franken Schaden Die Solothurnische Gebäudeversicherung hat laut ihres Direktors Markus Schüpbach sämtliche Brand-Schadenereignisse im Wasseramt mit über vier Millionen Franken kumuliert abgeschätzt. «Die Zusammenarbeit mit den Betroffenen läuft sehr gut», sagt Schüpbach. Viele Schadenfälle hätten bereits definitiv abgeschätzt und verfügt werden können, sodass schon die ersten Zahlungen getätigt wurden.

Ob die Brandserie die Menschen in der Region zusammengeschweisst habe? «Nicht zusammengeschweisst», sagt Werner Schneider, «sondern aufgerüttelt.» Er greift zum Telefon, um mit dem Holzbauer den nächsten Termin zu vereinbaren. Es gibt noch viel zu tun.

Bei den Haltner Hornussern ist der Wiederaufbau in vollem Gange – beim Natur- und Vogelschutzverein wurde das Vereinslokal dem Erdboden gleichgemacht. Wo früher die kleine Hütte auf der Lichtung im Haltner Wald gestanden hat, klafft nun ein Loch. Der sandige Waldboden lässt die Kontur des Gebäudes nur noch erahnen.

Walter Niederberger am 9. Mai vor der Brandruine. Raphael Karpf Und heute: Inzwischen wurde das Vereinslokal komplett rückgebaut. Tom Ulrich

Er sei oft hier hergekommen in letzter Zeit, vielleicht zu oft, sagt Vereinspräsident Walter Niederberger. Doch aufregen mag er sich nach dem Brand vom 8. Mai nicht mehr. Er sagt:

«Das bringt nichts, es ist wie es ist.»

Wie es für seinen Verein weitergeht, weiss Walter Niederberger noch nicht. Wahrscheinlich darf das Vereinslokal nicht wieder hier im Wald aufgebaut werden. «Es ist keine Bauzone und wir betreiben keine Forstwirtschaft», habe man ihm von Seiten Kanton erklärt. Doch für die über 200 Nistkästen, die der Natur- und Vogelschutzverein im Wald unterhält, und das zugehörige Material, braucht es einen Lagerraum. Niederberger wird nun mit der Gemeinde das Gespräch aufnehmen.

Auf der Suche nach einem Lagerraum

Über die genaue Schadenssumme will Niederberger nicht reden. Das vor rund 50 Jahren erbaute Hüttli hatte keine Hausnummer und war nicht bei der Solothurnischen Gebäudeversicherung, sondern bei der Mobiliar versichert.

Zahl nennt er nur eine: Bei einem Holzbauer hat er sich eine Offerte für einen Wiederaufbau der Hütte an einem anderen Ort eingeholt. «Wir müssten mit 99'000 Franken rechnen.» Anfang Juli werde der Vorstand an einer Sitzung entscheiden, wie es weitergehen soll und welche Optionen für einen Lagerraum ins Auge gefasst werden sollen.

Über den mutmasslichen Täter mag Walter Niederberger nicht spekulieren. Ob der Beschuldigte beim Löschen geholfen hat, weiss der Vereinspräsident nicht. In seinem Umfeld werde kaum noch über die Brandserie gesprochen. Man sei einfach froh, dass der Schrecken ein Ende gefunden habe. «Wir können wieder frei atmen.»

