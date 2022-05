Abgebrannte Hütte in Halten wurde eben erst noch repariert

Brandserie Wasseramt Vor wenigen Jahren wurde die Waldhütte in Halten noch repariert – nun ist nichts mehr davon übrig: «Wir mussten damit rechnen» In der Nacht auf Sonntag ist es im Wasseramt zum nächsten Brand gekommen. Die Hütte des Natur- und Vogelschutzvereins wurde zerstört. Nistkästen für die Vögel lagerte der Verein darin – wie es nun weitergehen soll, weiss Präsident Walter Niederberger nicht. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 09.05.2022, 14.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Walter Niederberger, Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Halten. Viel ist von der Waldhütte des Vereins nicht mehr übrig. Raphael Karpf

«Spinnsiech.» Der Mann, dem dieses Wort entfährt, begutachtet die Brandruine. Er ist nur einer von vielen Spaziergängern, die am Montagmorgen im Wald in Halten unterwegs sind.

«Spinnsiech.» Wer tut so etwas? Und wieso?

Das fragt sich auch Walter Niederberger, der direkt daneben steht. Er ist Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Halten. Es war die Waldhütte seines Vereins, die in der Nacht auf Sonntag den Flammen zum Opfer fiel. Es war Brandstiftung, daran zweifelt hier niemand. Weil es am Samstagabend noch wie aus Kübeln geschüttet hatte. Vor allem aber, weil der Brand in eine ganze Reihe von Bränden in der Region in den letzten Wochen passt.

Zweimal in Biberist, zweimal in Kriegstetten, einmal in Recherswil, und nun dreimal in Halten. Alles seit Anfang April. Ob derselbe Täter für alle Brände verantwortlich ist, weiss niemand. Doch dass es Brandstiftung ist, davon geht auch die Polizei aus. Infos zum Stand der Ermittlungen werden keine veröffentlicht. «Aus ermittlungstaktischen Gründen.» Der Täter soll gefasst werden, das hat oberste Priorität.

Die Brände in der Region seit Anfang April:

Alles anzeigen

Am Sonntagmorgen um 6 Uhr klingelte das Telefon bei Niederberger. Die Brandermittler der Polizei meldeten sich. Er zog sich eine Jacke über und fuhr in den Wald. Die Feuerwehr war kurz vor sieben noch vor Ort, von der Hütte war zu diesem Zeitpunkt bereits nichts mehr übrig.

«Mussten damit rechnen»

«Wir mussten damit rechnen», sagt Niederberger am Tag danach. Eine Holzhütte, Mitten im Wald: Sie passt ins Schema des Täters. Eine Waldhütte in Recherswil, das Clubhaus der Hornusser in Halten am Waldrand, der Stall eines abgelegenen Bauernhauses: Der Täter scheint es auf abgelegene Holzbauten abgesehen zu haben.

Die Hütte des Natur- und Vogelschutzvereins in Vollbrand. Kantonspolizei Solothurn

Deshalb war Niederberger in den vergangenen Tagen selbst mehrfach mit seinen Hunden an der Hütte vorbeispaziert. Auch anderen Vereinsmitgliedern hat er gesagt, sie sollen wachsam sein, mehr als sonst bei der Hütte vorbeischauen. Vergebens: Mitten in der Nacht war niemand vor Ort.

Wer tut so etwas? Es muss jemand aus der Region sein, ist man sich unter den Spaziergängern am Montagmorgen einig. Wieso sonst die Fokussierung auf die Region? Doch wer? Es wird viel geredet in den betroffenen Dörfern. Doch niemand will mit dem Finger auf jemanden zeigen. Auch darum haben die betroffenen Gemeinden davon abgeraten, Bürgerwehren zu bilden. Keine Selbstjustiz soll geübt werden, keine Leute fälschlicherweise verurteilt. Die Polizei soll den Brandstifter fassen.

Keine Kameras

Vor einigen Jahren hatte der Verein immer wieder Probleme mit Jugendlichen, die die Feuerstelle vor der Hütte beschädigten, Bänke, Tische, Abfalleimer. Ob man allenfalls Kameras installieren solle, wurde damals diskutiert. Am Ende wären die aber auch noch beschädigt worden, sagt Niederberger. Stattdessen wurden nur Schilder aufgestellt: «Dieses Gelände ist videoüberwacht.»

In der Hütte lagerte der Verein sein Material: Brutkästen für Vögel, Leitern, Werkzeug. Rund 200 Brutkästen hat der Verein im Wald an die Bäume gehängt, um die lokale Vogelwelt zu unterstützen. Beschädigte Kästen werden geflickt, defekte ersetzt.

Darüber hinaus war die Hütte mit ihrer Grillstelle und den Bänken aber vor allem auch ein Treffpunkt: für Führungen, Wanderungen, Familien. «Wir wollten die Menschen motivieren, Zeit in der Natur zu verbringen», sagt Niederberger. Mit Erfolg: Rege sei die Feuerstelle genutzt worden. Ans Grillieren ist nun aber bis auf weiteres nicht zu denken.

Eben erst die Hütte repariert

Vor wenigen Jahren, bei einem Sturm, krachte ein Baum auf einen Teil der Hütte. Mit viel Geld und noch mehr ehrenamtlicher Arbeit reparierten Niederberger und der Verein den Schaden. Ob sie die Hütte wieder aufbauen werden, ob sie das überhaupt dürfen, weiss Niederberger noch nicht.

Vor mehreren Jahrzehnten wurde die Hütte errichtet, in einer Zeit, in der Baubewilligungsverfahren noch weniger strikt gehandhabt wurden. Zumindest eine kleine Hütte wäre wichtig, um das Material zu lagern, sagt Niederberger. Doch das ist ein Problem für später. Zuerst hat er einen Termin mit der Versicherung, um den Schaden zu beziffern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen