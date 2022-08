Brandserie Wasseramt Ihr Vereinslokal ist dem Brandstifter zum Opfer gefallen – nun müssen die Haltner Vogelschützer einen neuen Lagerraum suchen Es ist definitiv: Der Natur- und Vogelschutzverein Halten darf seine Hütte im Wald nicht wieder aufbauen. Präsident Walter Niederberger setzt nun alles daran, um ein neues Vereinslokal zu finden. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 11.08.2022, 12.00 Uhr

Dem Erdboden gleichgemacht: Walter Niederberger Ende Juni beim früheren Standort des Vereinslokals. Tom Ulrich

Am 8. Mai wurde das Vereinsleben der Haltner Natur- und Vogelschützer erschüttert. In der Nacht auf den Muttertag ist ihr Hüttli dem Wasserämter Brandstifter zum Opfer gefallen.

Während sich andere Opfer der Brandserie rasch an den Wiederaufbau machen konnten, musste sich der Natur- und Vogelschutzverein in Geduld üben. Es war fraglich, ob er die Hütte mitten im Wald, fernab einer Bauzone, überhaupt wieder aufbauen darf.

Die Hütte brannte komplett nieder. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Mittlerweile hat Präsident Walter Niederberger eine Antwort vom Kanton erhalten – und das in aller Deutlichkeit: «Nein, nein, nein», habe er immer wieder zu hören bekommen. Er sei an mehrere amtliche Stellen beim Kanton Solothurn gelangt und habe überall Absagen erhalten.

So kommuniziert der Verein nun auf seiner Website: «Leider dürfen wir unsere Waldhütte nicht mehr aufbauen. Wir bekommen keine Genehmigung. Damit geht endgültig eine Ära zu Ende. Wir suchen nun eine Alternative, um unser Material unterzubringen.»

Die Ermittlungen Ende Mai gab die Solothurner Staatsanwaltschaft die Festnahme eines Tatverdächten bekannt: Es handelt sich um einen 33-jährigen Schweizer. Die Untersuchungshaft wurde auf drei Monate angesetzt. «Das Verfahren ist hängig und der Zeitpunkt des Verfahrensabschlusses ist noch offen», teilt die Staatsanwaltschaft nun auf Anfrage mit. Der Beschuldigte befinde sich in Haft. Weitere Informationen werden aufgrund des laufenden Verfahrens derzeit keine bekanntgegeben.

Nur für Forstbetriebe

Als Begründung wurde Niederberger erklärt, dass die Hütte nicht in einer Bauzone gestanden hatte und nur Forstbetriebe für Bauten im Wald eine Bewilligung erhalten würden. «Der Unterhalt von Nistkästen gehört offenbar nicht dazu», sagt Niederberger. Zudem war aus der Bauzeit des Vereinslokals vor rund 50 Jahren keine Bewilligung mehr auffindbar.

Am Tag nach der Tat zeigte Walter Niederberger die Brandruine. Raphael Karpf

Der Vereinspräsident betont: «Wir brauchten die Hütte ausschliesslich für unser Material.» Da das Gebäude über kein fliessendes Wasser und Strom verfügt habe, sei es gar nie extern vermietet worden und auch Vereinstreffen hätten dort nur selten stattgefunden.

Eine Anfrage bei der Gemeinde deponiert

Deshalb sucht Walter Niederberger nun nach einem geeigneten Raum für die Nistkästen, eine Leiter und Werkzeug. Er habe beim Haltner Gemeinderat eine Anfrage deponiert und erwarte nach der Ferienzeit eine Antwort.

Der Vereinspräsident ist optimistisch, «viel Platz brauchen wir ja nicht». Sobald ein neuer Raum zur Verfügung steht, will der Verein neues Material anschaffen. Denn alle Reservevogelhäuschen und das ganze Werkzeug sind im Mai verbrannt. Niederberger erklärt:

«Im Oktober werden wir die zweihundert Nistkästen kontrollieren und die defekten ersetzen. Bis dahin brauchen wir das neue Material und einen Lagerraum.»

Pro Jahr müssten etwa zehn bis zwanzig Vogelhäuschen ersetzt werden, einen gewissen Vorrat will der Vereinspräsident deshalb immer an Lager haben.

Neue Projekte realisieren

Wie geht es für die Haltner Natur- und Vogelschützer nun weiter? Man wolle nicht die Faust im Sack machen, sondern die Gelegenheit nutzen, um dem Verein frischen Aufwind zu verleihen. Niederberger sagt: «Von unserer Versicherung haben wir ein bisschen Geld bekommen, damit wollen wir neue Projekte realisieren.» Einen genauen Betrag will er nicht nennen.

Walter Niederberger ist optimistisch, was die Zukunft seines Vereins angeht. Rahel Meier

Der Vereinspräsident denkt zum Beispiel an Alleebäume und Hecken, die mit diesem Geld in Halten gepflanzt werden könnten. Am 25. August treffen sich die rund 20 Vereinsmitglieder, um Ideen zu wälzen.

Walter Niederberger hofft, mit den Aktionen auch junge Naturschützerinnen und -schützer für die Vereinsarbeit begeistern zu können. Das wäre immerhin ein erfreulicher Nebeneffekt der verheerenden Brandnacht.

