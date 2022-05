Brandserie Wasseramt Existenz einer Familie vernichtet: Bevölkerung in Angst – «Gefühl von Ohnmacht» auf Behördenseite Die Serie von Brandstiftungen zählt inzwischen schon elf Ereignisse. Wir haben uns nach den jüngsten drei Bränden bei Betroffenen umgehört. Angst und Trauer gehen bei ihnen Hand in Hand. Daniela Deck Jetzt kommentieren Aktualisiert 16.05.2022, 19.17 Uhr

Die Familie Vögtli hat die Existenzgrundlage verloren. Ihre Schreinerei in Obergerlafingen ist in der Nacht auf Sonntag niedergebrannt. Der Feuerteufel hat die Werkstatt auf dem Gewissen.

Die Familie Vögtli feierte in Corgément den 10. Geburtstag der Tochter, als die Hiobsbotschaft der Brandstiftung sie erreichte. Nicola Vögtli: «Wir haben im Lieferwagen eine schlaflose Nacht verbracht.» Dennoch sagt er: «Man muss den Kindern als Vater Hoffnung vermitteln.»

Ein solches Zeichen der Hoffnung ist für ihn die Fasnachtsskulptur der Pusteblume. Unter freiem Himmel, neben dem Grossbrand, ist die Skulptur der Guggenmusik Herregääger-Däredinge unversehrt davongekommen.

Die Pusteblume hat den Brand unbeschädigt überstanden (hier eine Aufnahme vor der Brandnacht). zvg

Deren Lokal im Keller der Schreinerei wurde aber ebenfalls zerstört. Herregääger-Präsident Simon Mössinger rechnet mit einem Totalverlust, wie er sagt. Trauriges Mahnmal dafür ist die Frauenskulptur Parkettina (aus Parkettholz), die dem Brand zum Opfer fiel.

Die Parkettina ist den Flammen zum Opfer gefallen. zvg

Die Erschöpfung ist Nicola Vögtli anzuhören. Angesichts der Trümmer seines Lebenswerks kann und will er die Tränen nicht zurückhalten. Mit der Werkstatt wurden diverse neue Möbel zerstört, Auftragsarbeiten, die er in Kürze ausliefern wollte.

«Eines davon war ein Sideboard zum Tisch, den ich für einen Feuerwehrmann angefertigt hatte», erzählt der Schreiner. Wäre nicht Krieg in der Ukraine, so hätte die Kundschaft die Möbel längst erhalten. Seit Kriegsbeginn stockt nach Aussage von Vögtli der Nachschub von Schliessmechanismen.

Beim zweiten Grossbrand dieses Wochenendes – ebenfalls eine Lagerhalle in Obergerlafingen – spricht Urs Heutschi, Geschäftsführer und Inhaber der Guttamafix Vertriebsgesellschaft, von Aufbruchstimmung: «Am Montagmorgen um halb sieben haben wir uns im Team umarmt, die Tränen abgewischt und uns entschieden, in die Zukunft zu schauen.»

Innerhalb von drei Wochen müssen nun neue Lagerflächen gefunden werden. «Aufgeben kommt nicht in Frage», gibt er sich kämpferisch.

Urs Heutschi kämpft nun um seine Existenz. Tele M1

«Die Bevölkerung im ganzen Dorf ist völlig verängstigt», sagt Schreiner Vögtli. Das gilt nicht nur für Obergerlafingen. Wer sich in den von der Brandstiftung betroffenen Dörfern umhört, wird mit Angst konfrontiert. Reden wollen die Leute höchstens anonym – aus Furcht, der Brandstifter könnte sonst auf sie aufmerksam werden.

«Beklemmendes Gefühl von Ohnmacht»

In Halten, wo die Serie von Brandstiftungen vor sechs Wochen ins Bewusstsein der Bevölkerung rückte, spricht Gemeindepräsident Beat Gattlen von einem «beklemmenden Gefühl von Ohnmacht».

Dass hier seit Wochen nichts mehr angezündet wurde, führt er neben der Patrouillenarbeit der Polizei auf die Wachsamkeit der Landwirte zurück. Diese hätten ein scharfes Auge auf ihre Ställe und Scheunen.

Zudem sagt Gattlen: «Wer sich am Wochenende nachts im Dorf bewegt, wird angesprochen.» Dabei hält der Gemeindepräsident an der Ablehnung von Bürgerwehren fest, wie die Gemeinden Halten, Oekingen und Kriegstetten am 20. April in einer gemeinsamen Mitteilung festgehalten haben.

Gemeindepräsident von Recherswil drängt auf enge Kooperation

«Das würde die Arbeit der Polizei behindern. Dabei geht die Polizei natürlich sorgfältig den Verdachtsmomenten nach, die ihr gemeldet werden», sagt Gattlen weiter.

Auf Betreiben des Gemeindepräsidenten von Recherswil, Hardy Jäggi, wollen sich die Gemeindevertreter von Halten, Oekingen, Kriegstetten, Obergerlafingen und Recherswil vor dem nächsten Wochenende treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. «Denn leider müssen wir damit rechnen, dass es auch uns trifft, wenn diese Person nicht bald festgenommen wird.»

Aufarbeitung ist bei der Feuerwehr noch im Gang

Die Feuerwehr von Recherswil stand mehrfach im Einsatz, um die Regio-Feuerwehr 4566 (Halten, Kriegstetten, Oekingen) zu unterstützen respektive abzulösen. So etwa beim Brand der Schreinerei diesen Sonntag. Knapp elf Stunden seien sie da mit «praktisch der ganzen Truppenstärke» auf dem Platz gewesen. Philip Brunner, Kommandant der Feuerwehr Recherswil, ist vom Einsatz am Wochenende noch ganz heiser.

Seine Truppe sei sehr motiviert gewesen, die Schäden so gering als möglich zu halten. «Doch jedes Wochenende sind wir wie auf Nadeln.» Bei der Recherswiler Feuerwehr habe es viele Landwirte; diese machten sich ganz besonders Sorgen um ihre eigenen Höfe.

Feuerwehren sprechen sich vor dem nächsten Wochenende untereinander ab

Noch sei das Debriefing, also die Aufarbeitung des jüngsten Einsatzes, in vollem Gang. «Eine erste Einsatzbesprechung hat direkt nach dem Einsatz stattgefunden. Es ist aber auch wichtig, dass die Feuerwehrleute ihre Eindrücke im Gespräch verarbeiten können», sagt der Kommandant.

Ausserdem sei es entscheidend, aus jedem Einsatz Lehren zu ziehen. Dass sich die Feuerwehren vor dem nächsten Wochenende absprechen, sei eine Selbstverständlichkeit, so Brunner.

Bei der am stärksten belasteten Feuerwehr, der Regio-Feuerwehr 4566, wollte niemand zur Brandserie Stellung nehmen.

