Boosterimpfung Start für Auffrischimpfungen im Kanton Solothurn am Montag – nur für über 65-Jährige Die Impfzentren im Kanton Solothurn starten nächsten Montag, 15. November mit den Auffrischimpfungen für Personen ab 65 Jahren. Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen werden bis Anfang Dezember durch mobile Teams geimpft. 12.11.2021, 17.03 Uhr

Menschen ab 65 Jahren wird eine Auffrischimpfung empfohlen. Bruno Kissling

Im Kanton Solothurn sind rund 40’000 über 65-jährige Personen zweimal geimpft. Diese können ihren Impfschutz nun durch eine Auffrischimpfung erhöhen: Die beiden Impfzentren in Selzach und Trimbach beginnen am Montag, 15. November mit den Auffrischimpfungen («Boosterimpfungen») für über 65-Jährige, teilt der Kanton in einer Medieninformation mit.