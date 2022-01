Nur wenig Ausfälle von Lehrkräften nach dem Lehrerimpftag

Boosterimpftag Nur vereinzelt Ausfälle am ersten Schultag: Lehrkräfte der Stadtschulen sorgen beim Impfen für verteilte Risiken Die Schulen hätten gern einen anderen Termin für den Impftag gehabt. Die Vorbereitungen auf mögliche Nebenwirkungen gingen bis zur Ausarbeitung eines Notfallszenarios. Daniela Deck Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Weil die Lehrerinnen und Lehrer bei der Auffrischungsimpfung mitdenken, gab es keine grossen Ausfälle nach dem Lehrerimpftag am Sonntag vor Schulbeginn. Samuel Thomi

Am Sonntag vor dem Schulauftakt nach den Weihnachtsferien fand der Impftag für Lehrerinnen und Lehrer statt. Gab es deswegen Ausfälle an den Schulen? Wir haben bei den drei Städten nachgefragt.

Die Volksschule beschäftigt in den Städten des Kantons Solothurn zwischen 200 (Stadt Solothurn) und 250 (Olten) Lehrerinnen und Lehrer, 220 (ohne Stellvertretungen) sind es in Grenchen. Wie viele davon sich am Sonntag den Boosterpiks machen liessen, ist aus Gründen des Datenschutzes nicht bekannt; Impfen ist Privatsache.

Vor der Klasse trotz Unwohlsein

Doch zumindest in Solothurn und Grenchen ist bekannt, wie viele Lehrkräfte am Montag von Nebenwirkungen betroffen waren: In Solothurn konnte nach Aussage von Schuldirektorin Irène Schori eine Lehrperson an dem Tag nicht arbeiten. Ausserdem schreibt sie: «Zirka sechs Lehrpersonen fühlten sich nach dem Boostern nicht 100-prozentig gut, kamen jedoch trotzdem arbeiten.» Und: Einzelne Ausfälle von Lehrerinnen und Lehrern seien aktuell aufgrund von Erkrankungen zu verzeichnen. In Grenchen sind nach Aussage von Gesamtschulleiter Hubert Bläsi nach dem Impftag zwei Lehrpersonen ausgefallen.

Olten lässt sich in dieser Frage nicht in die Karten blicken – aus Zeit- und Kapazitätsgründen, wie Gesamtschulleiter Thomas Küng betont. Bekannt sei hingegen, dass zur Nutzung des Boostertages «nur wenige Schulbestätigungen» bei den Schulleitungen bezogen wurden. Das deutet darauf hin, dass die Oltner Lehrkräfte beim Boostern mehrheitlich auf private Lösungen setzen.

Ein Notfallszenario und das Vertrauen auf die Vorsicht der Lehrkräfte

Die Wahl des Termins für den Impftag erntet in allen Städten Kritik. Überall hätte man einen anderen Tag vorgezogen, wenn auch unisono Verständnis dafür geäussert wird, dass es keine Alternative gab. Bläsi sagt aus der Grenchner Perspektive: «Wir hatten vor den Festtagen ein ‹Notszenario› erstellt und wären somit bereit gewesen, falls es schwierig geworden wäre. Es zeigte sich aber, dass sich viele Lehrpersonen schon vorher ‹privat› boostern liessen und das Sonntagsangebot deshalb für sie nicht mehr nötig war.»

Im Vorfeld habe Bläsi die im Kanton verantwortliche Person kontaktiert und die Problemstellung geschildert: «Man zeigte grosses Verständnis für meinen Einwand. Die Organisation war aber logischerweise bereits erstellt und man konnte nicht mehr reagieren.»

Auch in Solothurn und Olten habe das Risiko möglicher Nebenwirkungen diverse Lehrkräfte dazu bewogen, sich an anderen Terminen auf privater Basis den dritten Piks zu holen. Küng schreibt für Olten: «Unsere Lehrpersonen haben die Situation bezüglich des Datums und des damit verbundenen Risikos erkannt und haben sich grösstenteils an anderen Daten boostern lassen.»

